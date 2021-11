Destiny 2: Forsaken-Kampagne kehrt zurück – Was ist kostenlos und wann geht’s los?

Destiny 2 ist ein Multiplayer-Online-Shooter mit MMO-Elementen aus dem Hause Bungie. Er erschien am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One und am 24. ...

Vor allem für Free2Play-Spieler lohnt es sich also, die Kampagne zu spielen, wenn sie hervorragendes Gameplay mit einer guten Story schätzen und nebenbei mehr über Destiny und seine Vergangenheit erfahren wollen. Sie ist auch ein guter Einstieg, wenn man Destiny 2 kennenlernen will.

Bald wird in Destiny 2 die beste Erweiterung aller Zeiten in den Inhalte-Tresor wandern. Doch bevor das passiert, könnt ihr Forsaken noch ein letztes Mal kostenlos spielen und euch von Cayde-6 verabschieden. Ab wann und was genau ihr dann zocken könnt, verraten wir euch heute auf MeinMMO.

