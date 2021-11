Destiny 2 ist ein Multiplayer-Online-Shooter mit MMO-Elementen aus dem Hause Bungie. Er erschien am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One und am 24. ...

Was haltet ihr von den Änderungen? Findet ihr, das wird Destiny 2 frischen Wind bringen? Und was haltet ihr von der Änderung für die Wispern? Wird das reichen, damit sie sich wieder durchsetzen kann? Lasst es uns wissen!

Wann treten diese Änderungen in Kraft? Die Änderungen werden laut TWAB am 7. Dezember live gehen. Bis dahin hat Bungie euch einen kleinen Vorgeschmack dagelassen, welche wir euch hier auflisten.

Was sind das für Waffen? Es handelt sich hierbei um eine breite Mischung an exotischen Waffen. Dabei wird ein ganz bestimmter Klassiker aus seinem Grab geholt. Das Wispern des Wurms bekommt einen neuen Anstrich verpasst und dadurch könnte sie sich womöglich mehr in der PvE-Meta einsortieren.

In Destiny 2 steht bald das 30-jährige Jubiläum von Bungie an. Zu diesem Anlass werden einige alte und auch neue Exotics modifiziert oder heruntergeschraubt. Wir von MeinMMO zeigen euch, welche Waffen es erwischt hat und welche davon profitieren.

Insert

You are going to send email to