In Destiny 2 freut sich normalerweise jeder Spieler über ein goldenes, exotisches Engramm. Doch wenn eines dieser 5 Exotics droppt, gibt’s lange Gesichter. Sie sind derzeit die unbeliebtesten Exotics. Ohne Verbesserungen werden sie weiterhin im Tresor verstauben.

Exotics in Destiny 2 sind die wohl interessantesten Rüstungsteile und Waffen. Sie ändern die Art und Weise, wie das Spiel mit einem bestimmten Charakter oder einer Waffe gespielt wird.

Exotics bieten einzigartige und starke Vorteile.

Es gibt sowohl exotische Waffen als auch Rüstungsteile.

Für effektive Builds und optimale Fähigkeitennutzung sind Exotics unverzichtbar.

Ein paar von Ihnen sind allerdings derzeit in einem traurigen Zustand. Entweder hat Bungie sie selbst kaputt generft, wie beispielweise für den Titan “Ursa Furiosa”, oder sie waren einfach nie besonders stark. Schaut man sich die Kandidaten jedoch genauer an, dann würden eigentlich schon ein paar kleine Änderungen genügen, um sie wieder wertvoll zu machen.

Maske von Bakris – Exotischer Jäger-Helm

Exotische Eigenschaft „Leichte Verschiebung“ ersetzt Stasis-Fokus-Ausweich-Fähigkeit durch einen weiteren, schnelleren Hechtsprung, der während der Nutzung teilweise verhüllt. Nach dem Hechtsprung verursachen Arkuswaffen für kurze Zeit erhöhten Schaden bei Kämpfern und man fügt für kurze Zeit allen verlangsamten oder eingefrorenen Kämpfern mehr Schaden zu.

Das Exotic wurde mit der Beyond Light-Erweiterung veröffentlicht. Damals war es vor allem im PvP eine starke Wahl. Doch seitdem hat Destiny 2 sich verändert. Damals gab es nur eine einzige Stasiswaffe, „Griff der Erlösung“. Als Bungie dem Spiel dann immer mehr Stasiswaffen hinzufügte, rückte das auch die Maske von Bakris ins Abseits.

Maske von Bakris – Exotischer Jäger Helm

Das müsste Bungie ändern: Damit die Maske von Bakris für die Spieler wieder wertvoller wird, könnte Bungie Stasiswaffen für den exotischen Perk ergänzen. Dies würde auch den aktuell starken Meta mit Elementarquellen entgegenkommen. Es fördert die Verwendung von Waffen des gleichen Elementes, was wiederum die Unterklasse des Trägers fördert. Mit „Quelle der Macht“ und „Elementarbewaffnung“ wäre das eine praktische Sache.

Griff der Erlösung – Exotischer Power-Granatwerfer

Es klang wortwörtlich echt cool, was dieser Granatwerfer so kann. Seine Projektile erschaffen Stasis-Kristalle und frieren Ziele in der Nähe ein. Trotzdem ist dieser Power-Granatwerfer kein Exotic, das man in Destiny 2 oft sieht.

Während andere Exotics in Raids und härteren Schwierigkeitsgraden unverzichtbar sind, gehört der „Griff der Erlösung“ zu den Exos, die Spieler nicht lagern, sondern gleich zerlegen. Das zeigt, wie unwichtig er derzeit ist. Er war bisher tatsächlich nur für eine Quest und danach für den Bau kreativer Eistürmchen oder Brücken zu gebrauchen.

Griff der Erlösung – Exotischer Power-Granatwerfer

Das müsste Bungie ändern: „Griff der Erlösung“ würde für die Spieler sicher wieder interessanter werden, wenn er zwischen den drei bekannten Eisgranaten umschalten würde. So könnte er nicht nur die typischen Stasisgranaten-kristalle erzeugen, sondern auch die Kuppel der Frühlichtfeld- oder die Kälteschub-Granate nutzen.

In Destiny 2 gibt es inzwischen bereits legendäre Stasiswaffen:

Chromatisches Feuer – Exotischer Warlock-Brustschutz

Eigentlich ist „Chromatisches Feuer“, aus dem Forsaken-DLC, nicht das schlechteste, exotische Rüstungsteil für einen Warlock. Wenn ein Licht-Fokus ausgerüstet ist, erzeugen Präzisions-Todesstöße mit einer Kinetikwaffe eine Explosion dem Element des Fokus entsprechend. Das ist sozusagen der Waffenperk Libelle auf einem Rüstungsteil. In normalen Playlist-Aktivitäten funktioniert das recht gut. Dennoch gäbe es zwei kleine Änderungen, die für „Chromatisches Feuer“ Sinn ergeben würden.

Ornament für Chromatisches Feuer – Exotischer Warlock Brustschutz

Das müsste Bungie ändern: Aktuell funktioniert „Chromatisches Feuer“ nur mit Lichtklassen. Da Stasis aber inzwischen fest zu den Fokussen gehört, sollten auch die Dunkelheits-Klasse für das Exotic berücksichtigt werden. Als Zweites sollte das Exotic auch im Endgame mehr Bedeutung bekommen. Derzeit ist es dafür zu schwach. Würde Bungie jedoch einen stapelbaren Debuff für Präzisionsschüsse ergänzen, könnte das eine stärkere Schadensexplosion auslösen. Die wäre dann auch gegen Champions und Bosse wirksam.

Khepris Horn — Exotischer Titan-Helm

Der exotische Titanenhelm „Khepris Horn“ kam mit der Erweiterung „Fluch des Osiris“ ins Spiel. Doch Titanen nutzen den Horn-Kopfschutz zu gut wie nie. Das konnte auch die erhöhte Belastbarkeit, die einem das Exotic gewährt, nicht ändern. Ebenso wenig wie die Tatsache, dass es den Titanen-Barrikaden Solarenergie hinzufügt, die dann die Barrikade wieder aufladen. Um das zu triggern sind zwingend Solar-Kills notwendig. Viel zu unflexibel.

Ornament für Khepris Horn – Exotischer Titan Helm

Das müsste Bungie ändern: Mehr Sinn würde es ergeben, wenn Bungie „Khepris Horn“ anpasst und es mehr in die Richtung „Eislawinen-Übermantel“ verändert. So könnte das Exotic beispielsweise die Barrikade-Fähigkeit des Titans vollständig entfernen, wie dies der Eislawinen-Übermantel tut, und stattdessen eine mächtige Solarexplosions-Fähigkeit bereitstellen. Darüber hinaus könnte man auch den Auslöser dafür anpassen.

Schädel des schrecklichen Ahamkara – Exotischer Warlock-Helm

Es gab eine Zeit, da gehörte das Exotic „Schädel des schrecklichen Ahamkara“ fest zu jedem Warlock-Leere-Build. Wer den Helm trug, hatte zusätzliche Schadensresistenz während der Nova-Bombe und jeder Kill mit der Nova-Bombe gewährte Super-Energie. Stellenweise so viel, dass die Super danach fast wieder vollständig geladen war. Zu viel für Bungie, es kam der harte Nerf. Seither fristet dieses einst so bewährte Exotic ein Dasein in Vergessenheit.

Schädel des schrecklichen Ahamkara – Exotischer Warlock Helm

Das müsste Bungie ändern: Sicherlich war das Exotic ein bisschen zu stark. Bungies primäres Ziel ist seit ein paar Seasons, dass wir weniger Super-Energie regenerieren können. Dennoch könnte man den „Schädel des schrecklichen Ahamkara“ aufpolieren.

Jeder Warlock kennt das. Trotz Zielen macht eine Novabombe gerne was sie will und fliegt statt auf den Boss auf kleinere Gegner drumherum. Indem man beim Exotic ergänzt, dass es die Zielgenaugkeit der Nova-Bombe erhöht, wäre es vielleicht wieder eine gute Option. Zudem könnten auch die Nova-Minibomben nur auf das anvisierte Ziel steuern, was für Bosskämpfe praktisch wäre.

Das waren jetzt nur fünf Beispiele für Exotics in Destiny 2, die durchaus etwas Hilfe gebrauchen könnten. Sie sind zwar alle nicht unbrauchbar, aber oftmals nicht mehr zeitgemäß. Zum 07. Dezember hat Bungie bereits umfangreiche Sandbox-Änderungen angekündigt. Hier trifft es die Jäger besonders hart. Bleibt abzuwarten, ob dann auch weitere Exotics an Nützlichkeit verlieren.

Welches ist für euch das unbeliebteste Exotic in Destiny 2? Gibt es ein Exotic, das ihr niemals spielen würdet? Und wenn ihr euch einen Perk auf ein Exotic wünschen könntet, welcher wäre das?