Twitch-Streamer bietet Geld, wenn Destiny 2 den Jäger nerft – Nerf kommt in großem Update

Bei Destiny 2 hat der Twitch-Streamer Datto nun Geld geboten, wenn jemand bei Bungie Überstunden schiebt und die Balance ändert. Tatsächlich ist das bereits in Planung. Die Jäger-Fertigkeit „Shatterdive“ soll in einem Patch generft werden. Das Update ist für den 7. Dezember geplant.

Das schrieb der Twitch-Streamer: Im Moment laufen wieder die Trials of Osiris in Destiny 2. Das bringt Frust im PvP mit. Der bekannte Destiny-2-Streamer Datto schrieb am Freitag, dem 8. Oktober:

„Lieber wer-auch-immer-dafür-zuständig-ist, Wenn du dieses Wochenende arbeitet, um diesen Scheiß Shatter Dive zu nerfen, zahl ich dir dein 1,5-Faches Gehalt. Wenn du es aus dem Spiel patchst, zahl ich dir das Doppelte!“ Datto

So antwortete Bungie: Game-Designer Kevin Yanes meldete sich und sagte: Shatterdive werde mit dem Patch zum 30. Geburtstag von Bungie generft, zusammen mit einigen anderen Fertigkeiten.

Man wolle das PvP in Destiny 2 jetzt wieder stärker in Richtung Gunplay bringen.

Dazu postete Yanes ein Meme aus Game of Thrones, wo jemand ruft: „Ich beanspruche den Salz-Thron für mich.“

Das soll wohl andeuten: Es seien genug Tränen wegen Shatterdive vergossen.

Danach widmete sich Yanes wieder seiner neuen Leidenschaft: Metroid Dread. Er sagte später sogar: Er habe seine eigene Regel “Keine News, nur Memes” verletzt und sei nun dafür zuständig, dass er “dumme News-Artikel” verstärkt habe.

Jäger-Fertigkeit gilt als zu stark im PvP

Um was geht es bei Shatterdive? Die Fertigkeit „Shatterdive“ ist eine der Stasis-Fertigkeiten des Jägers. Die Fähigkeit kann in der Luft aktiviert werden, der Jäger saust dann nach unten und richtet Schaden an allen Zielen in einem gewissen Umkreis an.

„Shatterdive“ gilt als eine „Insta-Kill“-Fertigkeit, die gegen man sich kaum wehren kann.

Ohnehin gibt es viel Kritik an den „Statis-Fertigkeiten“ im PvP – viele sagen, diese Fertigkeiten hätten den Spaß im PvP verdorben.

Wann soll der Patch kommen? Der „30rd Anniverary Patch“ bei Destiny 2 ist für den 7. Dezember 2021 angedacht. Der ist also noch eine ganze Weile entfernt.

Offenbar will Bungie mit dem Patch einige „Fertigkeiten“ im PvP ändern, um das Spiel wieder stärker in Richtung „Waffen“ zu lenken.

So wird das diskutiert: Auf reddit sind viele der Ansicht, Shatterdive sei in der jetzigen Form zu stark – aber nur im PvP. Im PvE sei der Schaden in Ordnung und solle so bleiben. Generell sieht man die Balance im PvP und vor allem die der Stasis-Fertigkeiten kritisch.

Der YouTuber und Twtich-Streamer Datto gilt als einer der wichtigsten Content-Creators zu Destiny 2:

