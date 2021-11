So verbessert ihr mehr Ausrüstung in Destiny 2 – Spieler verrät seine effektivsten Farm-Methoden

In Destiny 2 müssen Spieler normalerweise viel Zeit investieren, um genügend Verbesserungskerne und Legendäre Bruchstücke zu bekommen. Doch ein Spieler hat nun seine effektive Farm-Methode gezeigt, die euch viel einbringt und auch etwas Zeit spart.

Es gibt Materialien, die enorm wichtig sind, wenn ihr eure Ausrüstung verbessern wollt. Wer seine besten Waffen und Rüstungen zu Meisterwerken machen will, muss viel ausgeben. Natürlich könnte man auch zu Spider, dem Schwarzmarkthändler in der Wirrbucht fliegen und dort handeln. Doch das ist nicht immer ein gutes Geschäft. Deswegen sind die Spieler stets auf der Suche nach aktuellen Farm-Methoden, um vor allem effizient an die begehrten Materialien zu kommen.

Um beispielsweise eine legendäre Waffe von der niedrigsten Stufe aus zum Meisterwerk zu machen, braucht ihr in Destiny 2 insgesamt:

17 Verbesserungskerne

27 Legendäre Bruchstücke

10.000 Glimmer

Material-Faming dauert lang: Als klassicher Plünderer-Shooter ist in Destiny 2 das Sammeln von Items essenziell. Spezielle Materialien, außer Glimmer, können jedoch nicht einfach in der „Open World“ eingesammelt werden. Man muss entweder Glück haben oder lange spielen, um sich ein Polster anzulegen. Wer jedoch erst anfängt oder noch nicht viel Zeit im Spiel investiert hat, kann ohne einen Puffer an Materialien schnell Pleite werden.

So ging es auch dem Destiny-2-YouTuber Misleading. Um das zu ändern, hat er auf seinem YouTube-Channel zwei erstaunliche Methoden gezeigt, wie er dieses Problem gelöst hat und schnell zu vielen Legendären Bruchstücken sowie Verbesserungskernen kommt. Dazu benutzt er einfach nur seinen Geist.

Hier könnt ihr sehen, wie er das genau anstellt:

Hier könnt ihr sehen, wie er das genau anstellt:

Das braucht ihr für diese Farm-Methode: Um die erste Methode des YouTubers nachzumachen, braucht ihr zunächst eine Geisthülle mit mindestens 5er Energielevel. In diese packt ihr dann den Wirtschafts-Mod „Banshees-Special“. Die Mod generiert für euch Waffenmeister-Telemetriedaten mit erhöhter Rate für alle Elementarwaffen-Todesstöße.

Zudem benötigt ihr für maximale Effizienz eine gute Energiewaffe. Hier empfiehlt Misleading drei Exotics, weil ihr mit diesen Waffen eine tödliche Verkettung auslösen könnt.

Habt ihr das zusammen, müsst ihr nun so viele Kills wie nur möglich machen. Das gelingt euch am ehesten an den typischen Add-Farm-Spots in Destiny 2. Einmal im Dungeon „Der zerbrochene Thron“. Dort spawnen unendlich Leibeigene, die ihr nur abfrühstücken müsst. Oder ihr fliegt zum Mond und farmt dort die „Altäre der Sorgen“, das Eskalationsprotokoll 2.0, ab.

Das springt dabei für euch raus: Für jeden Kills erhaltet ihr vermehrt Waffenmeister-Telemetriedaten. Diese können auf dem Turm beim Waffenmeister Banshee abgegeben werden. Zerlegt ihr diese Drops, gibt es immer Legendäre Bruchstücke und ab und zu auch Verbesserungskerne. Über die Masse kommt ihr so schnell an einen Teil des Materials, welches benötigt wird, um eure Waffen und Rüstungen zu Meisterwerken zu machen.

Mit Vorhut-Strikes wird die Methode noch effektiver

In der kommenden Woche könnt ihr sogar noch mehr Verbesserungskerne verdienen. Dann gibt es bei Commander Zavala doppelte Belohnungen für die Vorhut-Dämmerungs-Strikes. Das könnt ihr nutzen um noch effizienter zu farmen.

Diese Mod-Änderung ist dann wichtig: Damit ihr aus einer Dämmerung pro Run gleich mehrere Verbesserungskerne sammeln könnt, nutzt ihr wieder eine Geist-Mod. Diesmal „Kleinere Kern-Ausbeute (Vorhut)“. Das Besiegen von Bossen in Vorhut-Playlist-Strikes oder Dämmerungen gewährt die Chance auf einen Verbesserungskern. Für die Mod braucht ihr einen Geist mit mindestens 4er Energiestufe.

Im Video zeigt Misleading, dass die Farm-Methode am besten in der Dämmerung auf der Schwierigkeitsstufe Held funktioniert:

Im Video zeigt Misleading, dass die Farm-Methode am besten in der Dämmerung auf der Schwierigkeitsstufe Held funktioniert:

Geist-Mods sind überaus hilfreich: Seit Bungie die Geister der Spieler, zusammen mit der Einführung von “Armor 2.0”-Rüstungen erweitert hat, sind diese leistungsfähiger geworden. Sie haben 4 Mod-Slots, können Meisterwerke sein und verfügen über einen Energie-Pool.

Spieler können zwischen vier Mod-Arten wählen: Erfahrungsmods, Aufspürmods, Wirtschaftsmods und Aktivitätsmods. Je nachdem, was man macht, sollte auch der Geist mit einer Mod-Anpassung berücksichtigt werden. Viele Spieler vergessen das und lassen sich so ein paar hilfreiche Effekte entgehen.

Was haltet ihr von den beiden Farm-Methoden? Nutzt ihr bereits die effizienten Geist-Mods für euer Spiel, um euch einen kleinen Vorteil zu verschaffen?