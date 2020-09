Destiny 2 überarbeitet die ältesten Begleiter der Hüter grundlegend. Endlich kommt die geforderte Trennung von Funktionalität und Optik.

Das passiert mit Geistern: Seit ihren ersten Sekunden in der Welt von Destiny begleitet die Spieler ihr persönlicher Geist (Ghost). Der putzige Gefährte spricht in unserem Namen, knackt Türen und belebt uns fleißig wieder. Mit Beyond Light erhält der Geist endlich eine Überarbeitung, die ihn deutlich nützlicher macht und die Spieler lange fordern.

Im Grunde werden Geister um die Funktionen von „Armor 2.0“-Rüstungen erweitert. Sie haben dann 4 Mod-Slots, können Meisterwerke sein und verfügen über einen Energie-Pool.

Ihr könnt dann euren Geist ganz nach Belieben individualisieren. Das Beste: Diese Änderungen gelten für alle neuen und alten Geist-Hüllen (außer die Allround-Hülle – das ist die erste, grüne Hülle die jeder Spieler automatisch fand).

So sieht das Upgrade im Detail aus: Jede Geist-Hülle kann separat gelevelt werden und steigt so bis maximal 10 Energie (Meisterwerk). Ihr könnt dann die 4 Mod-Slots nach eigenem Gusto belegen. Jede Mod verbraucht dabei unterschiedlich viel Energie – je nachdem wie mächtig oder nützlich die Funktion ist.

Die Slots teilen sich in 4 Themenbereiche auf, welche alle unterschiedliche Mods bieten:

Erfahrungsmod – Hier wählt ihr, wie hoch der XP-Bonus sein soll (für 6 Energie gibt es beispielsweise einen 12 % Erfahrungs-Boost auf alles)

Aufspürmod – Alles vom Finden von Kisten oder markieren bestimmter Items fällt unter diese Kategorie

Wirtschaftsmod – Ihr wollt mehr Glimmer oder Ressourcen? Dann lohnt sich hier ein Investment

Aktivitätsmod – Hier wählt ihr besondere Boni für unter anderem Schmelztiegel- und Gambit-Machtes oder Strikes (der Slot ist nur für Meisterwerk-Hüllen verfügbar)

Als Aktivitätsmod zeigt Bungie „Greater Core Harvest“(500 Glimmer): Für 6 Energie hat jeder Boss aus Strikes und Nightfalls die Chance, Verbesserungsprismen zu droppen

Ihr könnt euch frei entscheiden, ob ihr alle 4 Slots mit Mods verseht oder lieber auf wenige, aber dafür teure Mods setzt. Die Mods werden allesamt im Spiel erspielbar sein und sind nicht im Everversum käuflich.

Viele der bekannten Perks von Geist-Hüllen wandern zudem in den Pool von Mods und stehen allen Spielern sofort zur Verfügung. Dabei verwandeln sich einige Exemplare von spezifischen Optionen in globale, sprich: Aus Merkur-Depotfinder wird ein Depotfinder, der auf allen Locations wirkt.

Destiny 2 möchte Optik und Funktion trennen

Darum war das Update bitternötig: Bei dem Design von Geist-Hüllen geben sich die Designer bei Bungie richtig Mühe. Sie kommen mit vielen lustigen oder abgedrehten Ideen daher. Jeder Spieler hat seine Favoriten und möchte seinen Geist so anpassen, wie er ihm gefällt. Schließlich sieht man den Burschen andauernd, wenn man Objekte scannt, die Karte öffnet oder im Menü neben sich schwebend.

Leider kam es viel zu oft vor, dass die coolsten Geist-Hüllen vernachlässigbare Perks hatten. Viele Spieler nutzen ausschließlich Varianten mit „Führendes Licht“ (mehr XP) oder „Schatzsucher“.





Für jeden Geschmack ist etwas dabei

Mit Beyond Light wird das Aussehen dann endlich von der Funktionalität entkoppelt. Wir wählen eine Geist-Hülle, die uns optisch zusagt und passen das Teil dann unsere Wünsche an.

Es ist natürlich auch möglich, sich für jede Situation eine separate Hülle zurechtzubasteln. Im Patrouillengebiet kommt ein Geist mit Strohhut zum Einsatz der Ressourcen und Kisten anzeigt und einen XP-Boost gibt. Für das Trials-Wochenende packt ihr die brennende Hülle aus und investiert alles in teure PVP-Mods – das Schwitzen soll sich schließlich lohnen.

Freut ihr euch darauf, endlich auch mit einem schönen Geist das Universum zu retten oder seid ihr gespannt, welche Funktionen die Mods alle bieten? Oder ist euch das Thema Geister vollkommen egal? Sagt es uns doch in den Kommentaren.

Welche Änderungen im Herbst mit Jenseits des Lichts auf Freunde des Vagabunden zukommen, lest ihr hier: Destiny 2 will Gambit in Beyond Light retten – Verschmelzung soll Probleme lösen