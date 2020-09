Bei Destiny 2 kränkelt der PvEvP-Hybrid Gambit schon länger. Mit Jenseits des Lichts soll sich das aber bald ändern. Bungie stellt nun vor, was euch erwartet.

Schon vor einiger Zeit ließ Bungie durchscheinen, dass sich mit der Erweiterung Jenseits des Lichts (Beyond Light) Gambit, die Mischung aus PvE und PvP, gehörig ändern soll. Nun wissen wir, wie das aussehen soll und zudem auch, was sich im Hüter-Alltag bei der Strike- und Schmelztiegel-Playliste ändert.

So sieht die Zukunft von Gambit aus: Der normale Gambit-Modus mit seinen 3 Runden wird restlos gestrichen. Der neue und einzige Gambit-Modus orientiert sich dann an der bisherigen „Prime“-Variante.

Gespielt wird nach diesen Regeln:

Es gibt eine Runde – welche dafür etwas länger dauert

Der Fokus soll zu 2/3 auf Partikel-Sammeln liegen – der Bosskampf soll kürzer werden

Gegen den End-Boss könnt ihr euch durch das Beseitigen von Gesandten (die Hexen) einen Schadens-Buff verdienen

Der Buff wird deutlich höher als bisher ausfallen und kann immer erneuert werden, wenn der Boss 40 % Leben verliert – heilt der Eindringling also den Boss, freut ihr euch über neue Gesandte und Extra-Schaden

Der fiese Eindringling spielt weiterhin eine wichtige Rolle: außerhalb von Bosskämpfen sind bis zu 3 Invasionen möglich – zwischen denen nun aber 20 Sekunden statt 10 liegen müssen

Die aus Gambit Prime bekannten Rollen entfallen in Beyond Light vorerst

Interessant ist, dass die aus Gambit-Prime bekannten Rüstungs-Perks und Rollen wegfallen. Bungie schloss allerdings nicht aus, ob die mächtigen Fähigkeiten später als Mods ihre Rückkehr feiern.

Dadurch ändert sich auch etwas, wie das mit den Blockern funktioniert:

Bei 5 Partikeln erscheint ein Schild-Goblin (unverändert)

Nach 10 Partikeln erscheint eine Phalanx – der Teleport-Captian fliegt raus

Bei 15 Partikeln erscheint ein Ritter (unverändert)

Der gewaltige Blocker bei 20 Partikeln ist gestrichen

Hören bald mehr Hüter die kultigen Sprüche des Vagabunden?

Was war das Problem mit Gambit? Sehr zum Ärgernis des Vagabunden ist Gambit nicht der Lieblingsmodus der Spieler. Der Gambit-Vorsteher selbst ist Kult, sein Modus leider nicht. Die neue Variante soll entschlackter und zugänglicher sein.

Auf allen Plattformen rangiert Gambit am 16.09. weit hinter den anderen Kernaktivitäten wie Strikes und Schmelztiegel – Quelle: Warmind.io

Oft hört man die Kritik, dass der klassische Modus sich endlos ziehen kann. Die Prime-Variante hingehen ist berüchtigt dafür, dass koordinierte Teams zusammengewürfelte Gruppen in der Luft zerreißen. Zusätzlich können sich hier die Bosskämpfe gerne mal enorm aufblähen.

Der neue Gambit-Modus scheint sich die Rosinen aus den beiden Varianten herauszupicken und gezielt die Schwächen zu umgehen. Ein finales Urteil kann sich jedoch erst gebildet werden, wenn wir dann im DLC selbst losziehen.

Die aktuelle Popularität der Nightfalls (Dämmerung) dürfte auch an dem doppelten Loot liegen, den die Feuerprobe eine Woche lang ausspuckt:

Das tut sich bei den anderen Kernaktivitäten von Destiny 2

Im Zuge der vorgestellten Änderungen ging Bungie auch kurz auf die Zukunft von Strike- und Schmelztiegel-Playlisten ein. Hier fallen die Änderungen aber recht minimal aus.

Das passiert im PvP: Auch im Schmelztiegel werden einige Playlisten zusammengeführt und es sieht im Menü aufgeräumter aus. Bisher sieht es so aus, als würden die experimentellen Modi aus der wöchentlichen Rotation fallen.

Zwei Highlights sind uns aufgefallen:

Ab Season 12 gibt es erstmals die Option, eine Solo-Spielersuche im Eisenbanner zu starten. Ähnlich wie die „Freelancer“-Variante im Kompetitiv, trefft ihr hier nur auf Einzelspieler – die reguläre Variante bleibt euch aber erhalten.

In den Trials of Osiris gibt es ab Season 12 „Meister Waffen“. Diese sind an die aus Destiny 1 bekannten Adept-Waffen angelegt und sollen nur durch Erreichen des Leuchtturms (makellos) erspielbar sein – Mehr Infos dazu erwarten uns im Oktober



So sieht der Auswahlbildschirm fürs PvP und Strikes dann ab dem 10. November aus

Was ist mit Vorhut-Strikes? Abermals wird das Menü aufgeräumt, aber von Veränderungen ist nahezu keine Spur. Als Schmankerl stellte Bungie in Aussicht, dass es eventuell in Season 13 auch für Strikes Meisterwerk-Waffen geben könnte.

Was haltet ihr von den vorgestellten Änderungen der sogenannten Kernaktivitäten? Steigt Gambit damit in eurer Gunst?