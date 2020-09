Bei Destiny 2 erwartet euch eine Woche, die einen Bonus bringt, der zuvor als Glitch gefeiert wurde. Ihr könnt euch so in kürzester Zeit auf Beyond Light vorbereiten.

Was hat es mit dem Extra-Loot auf sich? In Destiny 2 geht die Season 11 länger als geplant. Denn die nächste Erweiterung Beyond Light (Jenseits des Lichts) wurde von September auf November verschoben. Um den Spielern die Wartezeit und die Lücken in der Roadmap zu versüßen, starten jetzt einen Monat lang Bonus-Events, bis dann im Oktober das Festival der Verlorenen 2020 kommt.

Den Anfang der kleinen Wiedergutmachung macht verdoppelter Loot in der Dämmerung: Feuerprobe (Nightfall: Ordeal) aus der Strike-Playliste.

Welche Boni danach kommen, ist noch nicht komplett bekannt. Wir wissen aber schon, dass ihr euch bald auf doppelt so schnelle Rangaufstiege in PvP und Gambit freuen könnt (via Bungie).

Destiny 2: So knackt Ihr Die Feuerprobe auf Platin und krallt Euch den besten Loot

Das müsst ihr wissen:

Aktiv ist der doppelte Loot in der Dämmerung: Feuerprobe vom Weekly Reset (19 Uhr) am 15. September bis zum Reset am 22. September

Aktiv ist der Strike „See der Schatten“ in der ETZ aktiv

Den doppelten Loot gibt es auf jeder Schwierigkeit

Wobei die höheren Stufen deutlich wertvolle Drops versprechen – dafür aber auf die Mitspieler-Suche verzichten

Egal welche Version ihr wählt, wer etwas farmt, kann schnell „reich“ werden und hat für Beyond Light ausgesorgt.

Solch einen Bonus gab es in dieser Form noch nicht im Spiel, jedenfalls nicht gewollt. Vor einiger Zeit sorgte ein Glitch für solch einen Loot-Regen und veranlasste die Spieler in Scharen zum Nightfall-Farm.

Im Strike „See der Schatten“ erwartet euch eine Besessen-Phalanx als Boss

Darum lohnt sich die Dämmerung: Feuerprobe eine Woche lang richtig

So kommt ihr schnell an seltenen Loot: Der über die Woche aktive Strike „See der Schatten“ ist der kürzeste Strike im Spiel. Passend dazu dauert der Bosskampf nur wenige Sekunden. Auch auf maximaler Schwierigkeit lässt sich die Mission recht einfach laufen und ist kein Vergleich zu (verhassten) Strikes wie „Die Korrumpierte“.

Wie ihr sicher durch den Strike kommt und selbst auf Spitzenreiter-Schwierigkeit problemlos euer Ziel erfüllt, lest ihr hier:

Vorbereitung auf Beyond Light: Durch den doppelten Loot und die kürzlich vorgenommenen Änderungen an Spitzenreiter könnt ihr euch nach nur einem Lauf schon 4 Aszendenten Bruchstücke sichern. Dabei handelt es sich um das seltenste Material im Spiel.

Auch andere Meisterwerk-Materialien häuft ihr so in Rekordzeit an

Wer noch auf der Suche nach Exotics mit starken Zufalls-Rolls ist, sollte die Woche ausnutzen.

Die Ausrüstung aus der Erweiterung Jenseits des Lichts will aufgemotzt werden

Gerade mit Hinblick auf die neuen Items der kommenden Erweiterung und dem kritisierten Waffenruhestand könnt ihr euch jetzt ein regelrechtes Polster anlegen und dann am 10. November das neue Gear upgraden.

Was haltet ihr von der Bonuswoche? Plant ihr ein paar Runs oder zieht euch der doppelte Loot nicht in die Feuerprobe? Welche Boni würden euch hinter dem Ofen hervorlocken? Sagt es uns doch in den Kommentaren.