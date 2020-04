In Destiny 2 regnet es im Moment die begehrte Beute. Der aktuelle Dämmerungs-Strike, Dämmerung: Feuerprobe, spuckt doppelten Loot aus. Die Spieler sind schon im Loot-Fieber.

Das ist der „Bug“: Der aktuelle Nightfall-Strike gibt doppelten Loot. Spieler müssen nicht tricksen, nicht irgendeinen absurden Glitch anwenden, um den doppleten Loot zu bekommen: Es reicht einfach, den Nightfall-Strike, Dämmerung: Feuerprobe, zu beenden und den Loot einzusacken.

Der Nightfall-Strike „Wächter des Nichts“ ist seit dem 31.3. aktiv. Der Strike kam mit Forsaken zu Destiny 2 und erinnert stark an das ursprünglich „Gefängnis der Alten“, das Destiny-Veteranen aus der Erweiterung „Haus der Wölfe“ (2015) kennen.

Auf diesen neuen Hot-Spot für Loot machte der YouTuber Mtashed in einem Video aufmerksam. Er fordert die Spieler auf, das „so schnell wie möglich zu nutzen, bevor es wieder verschwindet.“

„Mein Schatz!“ – Ein glücklicher Mtashed lootet doppelt.

Laut Mtashed sei das jetzt eine super Chance, um in Destiny 2:

an eine Menge exotischer Gegenstände zu kommen (hier sind die neuen Rüstungs-Expotic der Season 10)

Ascendants Shards zu ergattern

alle Items zu Meisterwerken aufzuwerten

Der YouTuber zeigt dann seine Ausbeute aus 3 Stunden. Darunter einige Exotics, die er stolz präsentiert. Mtashed sagt, er hat in 3 Stunden 15 Exotics gefarmt, eben alles mit doppelter Geschwindigkeit.

Im Moment sei es so, dass man Nightfalls doppelt so effizient farmen kann, wie normalerweise. Das sei „Wahnsinn.“

So wird darauf reagiert: Generell sind die Spieler bei Destiny 2 im Moment etwas zynisch drauf.

So sagt ein Spieler, er hätte „30 Beaver-Fehler“ in den letzten 3 Stunden gefarmt. Das sei heftig.

Ein anderer rechnet damit, dass Bungie, um den Glitch zu beheben, Destiny 2 nun deaktivieren wird. Eine Anspielung darauf, dass Bungie häufiger Exotics deaktiviert, die Ärger machen.

Ein dritter ergänzt: Das sei jetzt die Geschwindigkeit, die normal sein müsste. Denn das Farmen von Exotics und der Grind nach Materialien sei ätzend.

Manche vermuten sogar, Bungie mache das „absichtlich“, um Spieler einen Grund zu geben, nun Destiny 2 zu spielen.

Im Moment häufen sich die Glitches und Probleme bei Destiny 2. Durch das Corona-Virus hat Bungie seine Arbeit ins Home-Office verlagert. In den letzten Wochen gab es einige Bugs und Probleme.

So geben die Trials of Osiris nicht immer Loot – ein Nachteil für die Spieler. Der aktuelle Bug wächst sich aber zum Vorteil aus.

Klar ist, dass so ein Farmspot die Ausbeute extrem erhöht und die Spielzeit verkürzt, die Spieler brauchen, um ihre Ziele in Destiny 2 zu erreichen. Es ist gut möglich, dass dieser Loot-Rausch am Dienstag mit dem neuen Weekly-Reset beendet wird. Vielleicht schreitet Bungie sogar früher ein.