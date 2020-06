Bei Destiny 2 könnt ihr dank der Dämmerung diese Woche sehr schnell an die begehrten Meisterwerk-Materialien für Rüstungen und Waffen kommen.

Deswegen ist diese Woche besonders: Bei Destiny 2 findet dienstags der sogenannte Weekly Reset statt. In der Woche vom 23. Juni bis zum 30. Juni ist dabei der wohl kürzeste Nightfall-Strike überhaupt aktiv: See der Schatten.

Geübte Spieler spurten in etwa 3 Minuten durch die Mission. Selbst in der knackigen Version als Dämmerung: Feuerprobe dauert der Strike deutlich kürzer als die Konkurrenz.

Und genau diese Feuerprobe solltet ihr diese Woche farmen. Denn dort habt ihr gute Chancen auf:

Exotics mit hohen Statuswerten

Aszendenten-Bruchstücke

Verbesserungsprismen

Gerade die beiden Meisterwerk-Materialien sind in Destiny 2 sehr selten und begehrt.

Je höher die Schwierigkeit, desto besser der Nightfall-Loot

Was hat es mit den Meisterwerk-Materialien auf sich? Aszendenten-Bruchstücke und Verbesserungsprismen werden benötigt, um Waffen und Rüstungen auf die höchsten Stufen aufzuwerten. Rüstungen erhalten dadurch beispielsweise mehr Platz für mächtige Mods und einen Boost auf die Statuswerte – die Kosten dafür sind aber richtig happig.

Aktuell sind die Meisterwerk-Materalien in aller Munde. Schuld daran trägt der bald kommende Waffenruhestand (Sunsetting). Davon sind auch legendäre Rüstungen betroffen. Bald müssen sich viele Hüter nach neuen Meisterwerken umsehen und benötigen daher Ressourcen.

Meisterwerk-Rüstungen sind selten und kostspielig

Die Quellen für das seltenste Material, die Aszendenten-Bruchstücke, sind dabei sehr begrenzt. Wer nicht die Makellos-Truhe der Trials sowie den Season-Pass plündern möchte, kann sich von Banshee-44 mit Wucherpreisen übers Ohr hauen lassen – oder sich an der Dämmerung: Feuerprobe versuchen.

Der YouTuber Mtashed ist daher davon überzeugt, dass es sich jetzt enorm lohnt den „See der Schatten“-Strikes zu farmen. Das letzte Mal seien die Nightfalls so belohnend gewesen, als der doppelte Loot-Bug die Spieler in Scharen in die Strikes trieb.

So sieht es aus, wenn ein Destiny-Experte alleine den See der Schatten meistert

So klappt der Strike schnell: Verfügt ihr über das entsprechende Power-level (1040-1050), könnt ihr selbst die 1080er von See der Schatten recht schnell durchziehen. Denn auf höheren Stufen ist die Feuerprobe deutlich fordernder, wirft aber auch den besten Loot ab.

Das solltet ihr dabei beachten:

Ihr könnt fast den kompletten Strike überspringen, nur einige besessenen Fäulen und Mini-Bosse müssen besiegt werden, um die Barrieren zu öffnen – hilfreich ist beispielsweise Unischtbarkeit

Für ein gutes Abschlussergebnis solltet ihr alle Champions erlegen – dadurch gibt’s bessere Lootchancen

Nutzt gegen die Champions Artefakt-Mods – ihr trefft im See der Schatten auf Überladungs- und Unaufhaltsam-Champions

Der Boss hält gegen Schwerter nur wenige Sekunden durch

Nehmt euch vor den fiesen „Schubsern“ in acht, durch einen speziellen Modifikator sind diese aggressiver

Prisma ist aktiv – Im Idealfall deckt ihr also alle drei Elemente ab

Aktuell wird auch mit der offiziell Gefährten-App von Destiny 2 verstärkt nach Mitspielern für die Dämmerung: Feuerprobe gesucht. Wer in wenigen Augenblicken ein Team haben möchte, stellt alle Sprachen ein.

Werdet ihr euch diese Woche in den lohnenden Nightfall-Strike stürzen und euer Meistwerwerk-Konto ordentlich auffüllen?

Wer nach einem guten Build sucht, um den Gefahren zu trotzen und noch schneller durch den See der Schatten zu preschen, sollte sich diesen Artikel anschauen: Destiny 2: Mächtige Mechanik „Mit Licht aufgeladen“ erklärt – Mods, Builds