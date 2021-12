Das müsst ihr zum neuen „Loot Cave“-Dungeon in Destiny 2 wissen

In Destiny 2 kommt bald der neue Dungeon für das 30-jährige Jubiläum zum Vorschein. Im Vorfeld wurde schon angedeutet, das der Dungeon von der berüchtigten Loot-Cave inspiriert wurde. Wir von MeinMMO zeigen euch alle wichtigen Informationen, die ihr wissen müsst.

Was ist die Loot Cave? Die Loot Cave war in Destiny 1 ein legendärer Ort. Die Community verbrachte zu der Zeit Stunden und Tage damit in einen kleinen Höhleneingang zu blicken, nur um mickrige Akolythen und Anhänger der Schar zu eliminieren.

Dabei nutze man diese Methode an der Höhle im Kosmodrom zum effektiven farmen, um schnell an viele Gegenstände zu kommen. Dort bekam man sowohl grüne als auch blaue Engramme, die zu der Zeit viel wert waren. Ab und an mit viel Glück ergatterte man auch ein legendäres oder exotisches Engramm. Bis Bungie dahinter kam und diese Hölle kurzerhand nerfte.

Trotz dessen blieb dieser Ort bei vielen Destiny 1 Spielern in Erinnerung. Deshalb nutzte scheinbar Bungie die Loot-Cave als Inspiration für den neuen Dungeon, der am 7. Dezember veröffentlicht wird.

Alle wichtigen Informationen zum neuen Dungeon „Sog der Habsucht“

Worum geht es in dem Dungeon? Auf Steam veröffentliche Bungie neue Informationen bezüglich des Dungeons. Dabei gibt es eine neue Beschreibung:

Plündert den neuen Dungeon mit 3 Spieler, der an die alten, mit Beute gefüllten Höhlen des Kosmodroms erinnert. Entdeckt eine Geschichte von Fülle und Verfall, in der ihr einem Abenteurer folgt, der seine Menschlichkeit für einen Schatz aufgab.

Dort ist die Rede von “Beute gefüllten Höhlen des Kosmodroms”, die an die damalige Loot-Cave erinnern soll. Möglich wäre ein Zufall, in der eine Steinwand in der bekannten Höhle eingerissen wird, die dann zum Dungeon führt.

Des Weiteren wird auch ein mysteriöser Abenteurer genannt. Die Geschichte eines Wesens, welches seine Menschlichkeit für einen Schatz aufgab. Viele Hinweise deuten auf einen ganz bestimmten Kerl im Destiny-2-Universum hin: Xur, der Händler für exotische und legendäre Waren.

Warum ist Xur zu sehen? Die Beweise, die man anhand von Bildern sehen kann, lassen vermuten, dass sich der Dungeon und seine Geschichte tatsächlich um Xur dreht.

Xur erscheint als Silhouette auf den Bildern des Dungeons

Viel ist nicht vom tentakelgesichtigen Händler bekannt. Man weiß, dass die berüchtigten Neun etwas mit dem Zustand von Xur zu tun haben. Mehr ist aber nicht bekannt. Möglicherweise wird jetzt gelüftet, wie Xur an seine Waren kommt und was er vor seinem jetzigen Leben als beliebter Händler gemacht hat.

Falls die Textpassage aus der Beschreibung vom Dungeon wirklich mit Xur in Verbindung gebracht werden kann, muss dieser einen hohen Preis gezahlt haben. So unscheinbar der beliebte Händler auch sein mag, er hat möglicherweise mehr zu verbergen als ihr denkt.

Was haltet ihr von den Bildern und den Informationen zum Dungeon? Findet ihr ihn schon spannend und könnt es kaum erwarten, die Geheimnisse zu lüften, die es innerhalb der Höhlen im Kosmodrom gibt? Oder möchtet ihr lieber nur die neuen Items abstauben? Lasst es uns wissen!