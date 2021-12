Das nervigste Emote in Destiny 2 ist wieder da – „Tea-baggen“ mal anders

Destiny 2 ist ein Multiplayer-Online-Shooter mit MMO-Elementen aus dem Hause Bungie. Er erschien am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One und am 24. ...

Was kostet das Emote und wo bekommt man es? Das Emote könnt ihr euch aktuell im Everversum für 700 Glanzstaub holen. Ihr müsst jedoch schnell sein. Denn mit dem wöchentlichen Reset am Dienstag, 7. Dezember um 18 Uhr , verschwindet es wieder aus dem Angebot.

Nervigstes Emote wurde gleich zum Kult: Diese Woche ist der Run auf die coolsten Emotes wieder eröffnet. Im Everversum bietet Bungie erneut den nervigen „Katzenohren-Tanz“ an. Kaum ein Emote hat sich in Destiny 2 so schnell verbreitet. Überall machen Spieler die Katzenohren. Bei der Entführung von XUR , im Gambit und vor allem im PvP. Fast jeder Kill wird mit den netten Öhrchen belohnt oder das Emote als Gruppen-Gruß genutzt.

Lass sie raus, die Emotionen! Wer sich in Destiny 2 mitteilen will, nutzt sogenannte Emotes. Sie geben den Spielern die Möglichkeit, sich mitzuteilen und herumzualbern. Und Destiny 2 hat richtig viele Emotes, welche die Spieler über ihre Sammlung nutzen können.

