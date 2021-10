Destiny 2: Spieler lieben die bescheuerte „Honk Moon“-Maske – Nur hupen kann sie nicht

Spieler sollten sich also nicht wundern, wenn ihnen derzeit in der Open World eine Menge kultige Gänsemonde begegnen.

Die muss man einfach tragen: Einmal aufgesetzt fragt man sich tatsächlich: Warum sieht mein Kopf dem Mond so ähnlich? Warum ist da ein Schnabel dran? Was soll der megaphonähnliche Tunnel? Wer zur Hölle hat dieses Ding eigentlich mit Klebeband so missmutig zusammengebaut? Und was ist überhaupt ein „Honk Moon“?

Bungie hat sich auch bereits dazu geäußert : Es ist definitiv das herrlichste, exotische Waffenornament, das jemals von der Community erstellt wurde. Natürlich war allen klar, so würde das niemals in Spiel kommen. Aber Stopp: Das ist Destiny 2 und wer “Schicksal” spielt, muss mit allem rechnen. Das dachte sich auch Bungie.

So war es auch bei den Spielern UrbanMarshmallow und TheMidgetG0d , die Initiatoren dieses grandiosen Scherzes. UrbanMarshmallow setzte die „Honk Moon“ bildlich um und kommentierte: „An den Typen, der „Honk Moon“ vorgeschlagen hat… bitte schlag nie wieder so etwas vor!“

Das Halloween Event in Destiny 2 ist diese Woche gestartet. Während des Festivals der Verlorenen können die Spieler wie immer Süßigkeiten ergattern sowie neue Waffen, Rüstungen und natürlich viele gruselige Cosmetics einheimsen. In diesem Jahr ist es eine „gans“ besondere Maske die, dank ihres bescheuerten Aussehens und kreativen Wortspiels alle haben wollen.

