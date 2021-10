Destiny 2 ist ein Multiplayer-Online-Shooter mit MMO-Elementen aus dem Hause Bungie. Er erschien am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One und am 24. ...

So spielt ihr das Event in den Heimgesuchten Sektoren

Das erwartet euch in den Heimgesuchten Sektoren: In den Heimgesuchten Sektoren müsst ihr euch den „Kopflosen“ stellen. Sie schleichen durch die düsteren Schluchten des Mondes. In jedem der Heimgesuchten Sektoren erwartet euch schaurige Deko und ein herausforderndes Event mit Zeitlimit.

Damit ihr am Festival der Verlorenen teilnehmen könnt, müsst ihr zunächst bei Eva Levante, unserer Lieblings-Space-Omi, im Turm vorbeischauen. Sie ist während des Events eure Ansprechpartnerin und bietet euch im weiteren Verlauf auch die Eventmasken, verschiedene Belohnungen sowie die täglich wechselnden Beutezüge an.

Gestern startete in Destiny 2 das Festival der Verlorenen 2021. Es gibt viele Ähnlichkeiten zu letztem Jahr, aber auch einige raffinierte Änderungen. MeinMMO verrät euch, wo ihr die Heimgesuchten Sektoren findet und wie ihr schnell an Süßigkeiten kommt.

