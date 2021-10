Destiny 2 ist ein Multiplayer-Online-Shooter mit MMO-Elementen aus dem Hause Bungie. Er erschien am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One und am 24. ...

Destiny 2: So holt ihr das Exotic Erzählung eines Toten in der neuen Vorzeichen-Quest

Während der Saison der Auserwählten wurde in der Wirrbucht auch die Mission „Vorzeichen“ freigeschaltet. Spieler können sich dort das exotische Scout-Gewehr „Erzählung eines Toten“ erspielen. Doch auch in Sachen Story hat die Mission viel zu bieten.

Zugegeben, man muss schon ein bisschen genauer hinschauen. Findige Spieler stellen jedoch schnell fest: „Okay, hier haben die Gegner Tassen und Gläser auf dem Kopf!“. Wer den Sektor besucht, steht nämlich mitten in einem Nachtclub der Gefallenen und die Party ist in vollem Gange . Es ist ein kleines Easter-Egg von Bungie.

Bungie bringt die Kampagne am 07. Dezember 2021 kostenlos für alle Spieler zurück. Ihr könnt die Story vollständig durchspielen bis sie im Februar 2022 in den Content Vault kommt. Lediglich auf den Forsaken-Raid „Letzter Wunsch“ oder den Dungeon „Der zerbrochene Thron“ habt ihr keinen kostenlosen Zugriff.

Die Forsaken-Kampagne, welches die Geschichte von Cayde-6 Ermordung ist, ist zugleich eine der besten und traurigsten Erfahrungen, die Spieler in Destiny 2 erleben können. Sie erzählt die Geschichte von zwei Helden. Der eine von der Schwester verlassen, einer Hexenkönigin/ Riven in die Irre geleitet und zu allem bereit. Der andere ein cooler Typ, der eine Wette verloren hat, um keinen flotten Spruch verlegen ist und nur zur falschen Zeit am falschen Ort war.

Nach der Bekanntgabe, dass Destiny 2 die Wirrbucht in den Content Vault packen wird, waren die Spieler nur mäßig davon begeistert. Zwar blüht der Schwarzmarkthandel von Spider noch, doch seien wir ehrlich: Die Wirrbucht ist der neue Merkur. Wer später nichts vermissen will, sollte sich bis Februar 2022 nochmal ein wenig Zeit für die Location nehmen. Wir verraten euch hier die fünf besten Gründe dafür.

