In Destiny 2 gibt es kaum Spieler, die noch keine der coolen Western-Waffen des Sci-Fi Shooters in der Hand hatten. Revolverhelden sind stets verdammt lässig im PvP unterwegs. Doch warum ist das so? Ein YouTuber hat jetzt vier Gründe genannt, warum Schrotflinten und Handfeuerwaffen das PvP für immer und ewig plagen werden.

Jeder will ein Revolverheld sein: Wyatt Earp, Jesse James, Billy The Kid: sie alle sind coole Typen und hatten den Ruf, dass sie gut mit ihrem Revolver umgehen konnten. Wer ihnen doof kam, den ballerten sie lässig mit einem Schuss aus ihrer Shotgun oder ihrem Revolver um. Kein Wunder, dass Spieler in Destiny 2 gerne den coolen Space-Cowboy raushängen lassen.

Western-Waffen sind im PvP richtig beliebt: Im normalen Schmelztiegel sowie beim angesagtesten PvP-Event, den Trials of Osiris, dominieren die dicken Wummen regelmäßig die Charts. Handfeuerwaffen und Schrotflinten mischen stets ganz oben mit. Und das egal, welche Waffen-Meta in Destiny 2 gerade aktuell ist. Das zeigen auch die Statistiken von Trials Report.

Die Top-Dauerbrenner der Spieler im PvP sind:

PikAss: Exotische 140er Kinetik Handfeuerwaffe

Exotische 140er Kinetik Handfeuerwaffe Chaperon: Exotische Slug-Shotgun

Exotische Slug-Shotgun Das Letzte Wort: 225er Kinetik Handfeuerwaffe

Pikass ist sowieso ein Unikat. Es gehörte dem größten Revolverhelden in ganz Destiny 2 – Cayde-6.

Der Spieler Bloodi sagt über Pikass im PvP: „Das ist eine Waffe die einfach Kultstatus hat, ähnlich wie die „Nicht vergessen“. Mit Memento Mori und 100% Aimassist kannst du gegnerische Hüter mit 2 Schüssen ausknipsen. Damit ist sie im PvP immer noch eine gute Wahl.“

PikAss ist auch im PvE ein Dauerbrenner: Auch PvE-Spieler, die Cayde-6 über die Forsaken-Quest als Revolverheld beerbt haben, legen PikAss nur ungern aus der Hand. Wie beispielsweise N4RC0TIC4, er kann auf seiner PikAss fast 100.000 Kills vorweisen.

Den Kultstatus wird PikAss weder im PvP noch im PvE von Destiny 2 wohl jemals verlieren. Er ist einer der wenigen Revolver, den viele Spieler in Destiny 2 nur am reinen Schussgeräusch erkennen können.

Destiny 2: Die 5 besten Exotics fürs PvP 2021

Tex-Mechanica: Western-Waffenschmiede Nr. 1

Der Chaperon, die exotische Shotgun, und das Letzte Wort, eine ikonische Exo-Handfeuerwaffe, stammen beide von Tex-Mechanica, der Western-Waffenschmiede Nr.1 in Destiny 2. Beide Waffen liefern auch den perfekten Western-Look.

RussischThere steht total auf Tex Mechanica, wie er im reddit betont: „Tex Mechanica ist Stil, Leistung und Nützlichkeit in einem, ohne sich auf verrückte Technologie zu verlassen. Ich liebe die Ästhetik und das Gefühl von Tex-Mechanica-Waffen. Wirklich ein großes Lob an Bungie dafür […]“

Im Vergleich zu den anderen Schmieden stechen Tex Mechanica Waffen immer durch ihren besonderen Western-Look und einzigartige Nachladeanimationen heraus.

Häkke: stellt starke Gebrauchswaffen her, aber nur Standard-Militärstil

stellt starke Gebrauchswaffen her, aber nur Standard-Militärstil Veist: Moderne Energiewaffen aus leichten Hightech-Materialien

Moderne Energiewaffen aus leichten Hightech-Materialien Omolon: Liquid-Munition haben alle Waffen aus dieser Waffenschmiede gemeinsam

Liquid-Munition haben alle Waffen aus dieser Waffenschmiede gemeinsam Suros: Der Vorreiter der Waffenherstellung, sehr klassisch

Chaperon – Stylische Shotgun im Western-Look

Der YouTuber True Vanguard hat in einem Video erklärt, warum gerade Handfeuerwaffen und Schrotflinten so beliebt sind. Wo Spieler doch eigentlich eine riesige Auswahl an Schießeisen haben.

YouTuber True Vanguard behauptet: Handfeuerwaffen und Schrotflinten werden das PvP in Destiny 2 immer plagen. Es sind die insgesamt besten Waffen, mit der größten Vielfalt, die ein Spieler sich aussuchen kann. Außerdem sind sie beständig, vielseitig und verzeihen viel, im Vergleich zu buchstäblich allen anderen Waffen in Destiny 2.

Er geht sogar noch weiter und behauptet: Vor allem Schrotflinten erfordern kein besonderes Geschick. Das könne jeder.

Selbst ein 7-jähriger schafft Shotgun-Kills in Destiny 2

Als Beweis nennt True Vanguard seinen kleinen Sohn: Vor allem Schrotflinten Kills in Destiny 2 brauchen nicht viel Geschick. Er begründet das mit der Leistung seines 7-jährigen Sohnes.

Er hat bisher noch wenig Erfahrung in Destiny 2 und lernt das Spielgefühl des Egoshooter gerade erst kennen. Seine Lieblingswaffe ist die Telesto, doch mit ihr kann er im PvP keine Kills machen. Aber umgekehrt macht er problemlos zwei bis drei Shotgun-Kills in einem PvP-Match.“ True Vanguard, über seinen 7-jährigen Sohn

Der YouTuber begründet im Video, warum das so ist:

Revolver und Schrotflinten sind Waffen, mit denen man schnell spielt. Das erlaubt ein agiles Movement. Spieler lieben diese schnelle Art zu spielen. Es gibt Ihnen viel Freiheit im eigenen Gameplay. Bekannte PvP-Spieler spielen häufig Handfeuerwaffe oder Schrotflinte in ihren Videos. Spieler denken: „Das kann nur gut sein.“ und rüsten sich genauso aus. Handfeuerwaffe und Schrotflinten sind vielseitig. Es gibt eine Menge großartiger Perk-Synergien. Handfeuerwaffen verzeihen öfter Fehler. Sie bieten eine hohe Zielhilfe und machen viel Schaden.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Mit einem Revolver oder einer Schrotflinte braucht ihr keinen bestimmten Spielstil. Ihr ballert einfach nur nach Herzenslust auf eure Feinde. Kein Wunder, dass Destiny 2 ein klitzekleines Problem mit „Shotgun-Affen“ hat. Es spielt sich einfach viel zu gut.

Darum solltet ihr trotzdem zum Space-Cowboy werden: Es ist einfach cool. Die Waffen haben ein geniales Western-Design, unvergleichbaren Sound und einzigartige Nachladeanimationen. Besonders die Revolver bieten euch in Destiny 2 damit ein Gefühl von Macht und Eleganz. Sie sind knackig, befriedigend und verursachen viel Schaden. Was will ein echter Revolverheld mehr?

Jetzt seid ihr gefragt: Teilt ihr seine Meinung, dass man tatsächlich kein Geschick in Destiny 2 braucht, um eine Shotgun zu spielen? Und findet ihr Handfeuerwaffen und Schrotflinten sind im Schmelztiegel einfach nur tierisch nervig? Was spielt ihr stattdessen?