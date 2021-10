Destiny 2: Festival der Verlorenen 2021 – Was wir zu Halloween wissen

Das Festival der Verlorenen, traditionelles Halloween Event 2021 von Destiny 2, rückt immer näher. Doch bis jetzt hat Bungie nur minimale Informationen für die Community verraten. In diesem Jahr gab es vorab keinen coolen Trailer und auch kaum Bilder zu den angekündigten Rüstungen oder Waffen. MeinMMO verrät euch alles, was bis jetzt bekannt ist.

Um dieses Event geht’s: Das Festival der Verlorenen ist die Destiny-Version von Halloween. Das Event findet alljährlich im Herbst statt und wird seit Destiny 1 jedes Jahr gefeiert.

Spieler lieben das gruselige Event:

Im Turm, dem Treffpunkt von Destiny 2, sorgen stimmungsvolle Kerzen, Kürbisse und Kostüme dafür, dass bei allen die richtige Gruselstimmung aufkommt.

Es gibt eine Menge Süßigkeiten zu erspielen, die während der Feierlichkeiten gegen gruselige Cosmetics und Waffen eingetauscht werden können.

2021 durften sich die Spieler das Festivel-Rüstungs-Set sogar selbst auswählen.

Das ist der Event-Zeitraum: Das Festival der Verlorenen findet 2021 vom 12. Oktober bis voraussichtlich 2. November 2021 statt. Start und Ende sind jeweils zusammen mit dem Weekly Reset, Dienstag, 19:00 Uhr.

Gibt es Teilnahmevoraussetzungen? Nein, das Festival der Verlorenen kann von allen Spielern gefeiert werden. Das heißt, egal ob ihr jedes Add-on und einen Season Pass besitzt oder ein Hüter mit der Free-to-Play-Version Destiny 2: New Light seid – alle Belohnungen und Aktivitäten sind frei zugänglich.

Das ist Euer Ansprechpartner: Eva Levante, die Space-Omi von Destiny 2, steht euch auch dieses Jahr wieder als Ansprechpartner für alle Festival Bounties zur Verfügung.

Von ihr erhaltet Quests und Beutezüge

Eva verteilt die “Festival der Verlorenen”-Eventprämien

Besucht sie, um Items zu erhalten oder Süßigkeiten gegen Belohnungen einzutauschen

Bis auf diese allgemeinen Informationen hat Bungie 2021 bisher nur minimale Details zu den Belohnungen verraten.

Lediglich im Twab und auf Twitter hat Bungie Halloween kurz, mit einem Minivideo von einem Hüter mit Meister Rahool-Maske, angeteasert:

Spieler fragen sich, warum Bungie nichts verrät: Letztes Jahr gab es bereits im Vorfeld einen coolen Trailer zu sehen und handfeste Informationen. Das hat alle neugierig auf das Halloween-Event gemacht. Doch 2021 ist das anders. Spieler fragen sich, warum Bungie bis zuletzt dicht hält.

Es gab schon keine richtige Roadmap für die Season der Verlorenen und nun bleiben auch die Details zum Event im Vorfeld aus. Kommt da etwa noch eine Überraschung auf uns zu?

Spieler haben sich ihre Halloween Festival-Rüstung 2021 selbst ausgesucht

Bungie hatte den Spielern die Wahl überlassen. Sie konnten im März 2021 über eine Umfrage abstimmen, welche der beiden vorgestellten Rüstungs-Concept-Arts ihnen mehr gefällt. Gewonnen hat damals das Dino-Setting. Dieses wurde dann offiziell als universelles Ornament zum Festival der Verlorenen 2021 angekündigt.

Concept-Art der Dino-Rüstung aus März 2021

Das macht es 2021 besonders spannend: Gerade deswegen, weil die Spieler 2021 aktiv am Aussehen des neuen Halloween-Sets mitgewirkt haben, ist es umso spannender. Die Spieler wissen nämlich bis jetzt immer noch nicht, wie die Rüstung dieses Jahr genau aussehen wird. Und Bungie hält bis zur letzten Minute dicht.

Destiny 2: Dinos vs. Monster – Ihr entscheidet, welche Rüstung ins Spiel kommt

Dann kommt der offizielle Halloween-Trailer: Erst am 12. Oktober 2021 um 19 Uhr, zum wöchentlichen Reset, wird Bungie mehr Details zum Festival der Verlorenen zeigen. Also erst kurz bevor das Event dann auch live geht. Damit ihr das nicht verpasst, müsst ihr euch Dienstag nach Reset ins Spiel einloggen, um dort den Trailer anzusehen.

Das ist neu beim Festival der Verlorenen 2021:

Neben den bekannten Details zum Festival der Verlorenen wie

Event-spezifischen Triumphen: Das Festival der Verlorenen 2021 bietet neue Triumphe, die nur während des Events abgeschlossen werden können und

Das Festival der Verlorenen 2021 bietet neue Triumphe, die nur während des Events abgeschlossen werden können und Event-spezifischen Beutezügen: Die Bountys von Eva gewähren Glanzstaub, XP, Glimmer und Süßigkeiten. Die Aufgaben folgen dem bekannten Schema von wöchentlichen, täglichen und zusätzlichen Beutezügen.

wird sich beim Halloween-Event 2021 auch etwas verändern.

Der Spukforst ist nicht mehr die Event-Aktivität: Da Merkur, und damit auch der Immerforst, im Content-Vault verstaut wurde steht er für das Event nicht mehr zur Verfügung. Bungie hat die bekannte Spukforst-Aktivität deswegen durch “Spuksektor-Aktivitäten” ausgetauscht. Es ist also sehr wahrscheinlich, dass ihr dieses Jahr gruselige Verlorene Sektoren besuchen werdet.

Diese Belohnungen bringt das Halloween-Event 2021

Wenn Bungie dem alten Schema folgt, dann könnt ihr euch während des Festivals der Verlorenen auf folgende Arten Belohnungen verdienen.

Bei Eva und am Ende einer Spuksektor-Aktivität.

Zudem könnt ihr euch im Everversum zahlreiche Event-Items gönnen, u.a. die Calaveras-Geist-Hülle.

Bei Eva könnt ihr auch Event-spezifische Triumphe absolvieren, die euch verschiedene Cosmetics bescheren.



Das ist sonst noch interessant: Destiny 2 feiert 2021 auch den Dia de los Muertos. Dazu stellte man bereits eine Eventbelohnung im This Week at Bungie Blog vom 07.10.2021 genauer vor. Die Geisthülle “Calaveras”, die stark an Dia de los Muertos erinnert.

Dia de los Muertos (Tag der Toten), ist einer der wichtigsten Feiertage in Mexiko. Dort gedenkt man der Verstorbenen und erinnert sich an sie. Bungie betont dabei, dass Diversity und Repräsentation nicht nur in der Welt von Destiny 2 wichtig sind, sondern auch in der Community.

Eine der Belonungen beim Hallowee-Event 2021: Die Calaveras-Geist-Hülle

Die Calaveras-Geist-Hülle wird verfügbar, wenn das Festival der Verlorenen am 12. Oktober um 19 Uhr beginnt. Ihr könnt die Geisthülle dann entweder mit Silber kaufen oder mit Glanzstaub. Welche Belohnungen es darüber hinaus geben wird, ist noch nicht bekannt. Sobald wir das wissen, ergänzen wir dies natürlich für euch.

Dieses Jahr wird es auf jeden Fall spannend sein, was das Event zu bieten hat. Wie hat Bungie die Dino-Concept-Art Rüstung wohl im Finish für die Spieler umgesetzt und welche Waffen können wir uns erspielen?

Denkt Ihr es werden wieder die bereits bekannten Spukforst-Automatikgewehre “BrayTech-Werwolf” oder “Gruselgeschichte” sein? Was sagt ihr dazu, dass Bungie im Vorfeld nicht mehr allzu viele Details veröffentlicht?