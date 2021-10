Destiny 2 ist ein Multiplayer-Online-Shooter mit MMO-Elementen aus dem Hause Bungie. Er erschien am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One und am 24. ...

Was haltet ihr von dem Tresor? Benötigt ihr auch mehr Platz und würdet sogar für Silber Plätze kaufen? Lasst uns in den Kommentaren wissen, ob ihr etwas von dem Platzmangel mitbekommen habt.

Hat Bungie sich dazu geäußert? Joe Blackburn, der Game-Director von Destiny 2, erwähnte in einem Interview, dass es nicht so leicht sei, weitere Plätze im Tresor zu schaffen. Vieles ist miteinander vernetzt. Es könnte sein, dass es zu massiven Problemen kommt.

[…] Irgendwann hatte ich 6 einäugige Masken im Tresor, weil ich nicht herausfinden konnte, welche Rolls am besten funktionieren würden. Und das ist nur ein Beispiel, es gibt so viele doppelte exotische Rüstungen, um die ich mir zu viele Sorgen mache, um sie zu löschen, und keine Zeit habe, sie auszuprobieren. […]

Welches Problem könnte anstehen? Da uns Anfang des nächsten Jahres die neue große Erweiterung „ The Witch Queen “ bevorsteht, fürchten Hüter über mangelnde Tresorplätze. Vielen wird bewusst, dass durch das Verschwinden des Content Vaults eine größere Palette an Waffen und Rüstungen sammelbar sind.

In Destiny 2 wären Hüter ohne ihren Tresor aufgeschmissen. Über diese Item-Bank können sie ihre Waffen- und Rüstungssammlungen aufbewahren und nach Belieben wechseln. Deshalb fürchten Hüter nun, dass ihnen in Witch Queen der Platz ausgehen könnte.

