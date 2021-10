Neulinge aber auch Teilzeit-Hüter haben in Destiny 2 oft Schwierigkeiten sich in die Thematik der Mods einzufinden. Wir von MeinMMO zeigen euch, welche Änderungen die Community vorschlägt, um die Mods einfacher zu gestalten.

Was sind Mods? Mods sind Effekte die man sich auf bestimmte Waffen und jegliche Rüstungen klatschen kann. Mit diesen Effekten profitiert ihr im Kampf von Boni, die euch das Leben in Destiny 2 erleichtern.

Mitunter gibt es Mods die:

Seraphkugeln spawnen lassen, mit denen ihr alles und jeden vernichten könnt

Euch mit Licht aufladen – Dadurch teilt ihr mehr aus oder profitiert von Boni

Champions aufhalten, stören oder brechen – Wichtig für Großmeister-Dämmerungen oder Raids

Und das waren noch lang nicht alle Mods.

Es gibt eine breit gefächerte Ansammlung an Mods, die im späteren Verlauf von Destiny 2 an Wichtigkeit gewinnen. Dennoch begreifen viele Hüter nicht, wie das System abläuft, wie man sie bekommt und ob sie notwendig sind.

Neulinge und Teilzeit-Hüter sind mit dem jetzigen Mod-System überfordert

Viele Neulinge und Teilzeit-Hüter, die nur am Wochenende vorbeischauen, sind mit dem momentanen Mod-System überfordert.

Deshalb macht ein reddit-Beitrag wieder darauf aufmerksam, wie kompliziert diese Geschichte ist. Der reddit-User „Bauns“ listet die Problematik anhand eines Beispiels, welches sich auf seinen Freund bezieht auf.

Das ist das Artefakt und seine dazugehörigen Mods aus Season 15

Viele Spieler erkennen die Problematik an. Sogar Hüter, die zu Destiny 2 wiedergefunden haben, berichten von Schwierigkeiten. Meist geht es darum, dass ein gewisser Build nachgebaut werden möchte, aber dies nicht möglich ist, weil man die besagte Mod nicht katalogisiert hat.

Wir von MeinMMO haben euch die wichtigsten 3 Punkte herausgesucht.

1. Champion-Mods sollten passiv aktiv sein

Die Community fordert hierbei, dass beim Artefakt der jeweiligen Season die Champion-Mods passiv agieren sollen. Das heißt, man müsste jetzt keine Mod-Plätze für dusselige Champion-Mods verschwenden, sondern hat noch genug Platz, um eventuell eine Intellekt-Mod oder eine andere schnelle Nachlade-Mod einzupacken.

Durch solch eine Änderung könntet ihr flexibler in Sachen Build-Gestaltung sein.

2. Banshee und Ada verkaufen sparsam ihre Mods

Ein weiteres Problem ist der Verkauf der Mods. Die NPCs, die diese Mods verticken sind knauserig und verkaufen 2 Stück pro Tag. Meist erscheinen sie sogar öfter in einer Woche, welches für Frust bei den Sammlern, aber auch bei Neuankömmlingen sorgt.

Deshalb fordern die Spieler, dass diese NPCs eine komplette Reihe an 7 Mods verkaufen, die täglich rotieren. So haben neue Spieler, aber auch alte Veteranen die Chance ihre letzten Mods zu ergattern.

3. Zugänglichere Währung zum Kauf von Mods anbieten

Mod-Komponenten sind ein prekäres Thema. Es gibt Spieler die schwimmen darin und welche die jedes blaue Ausrüstungsstück zerlegen müssen, um eins zu ergattern.

Bungie sorgte hierbei nicht für Anfängerfreundlichkeit. Ihr bekommt diese Mods entweder durch Zerlegen bestimmter blauer Ausrüstungsgegenstände oder durch das Abschließen von Banshees-Beutezügen.

Sehr vielen geht das auf den Zeiger. Deshalb fordert auch hier die Community eine bessere geregelte Lösung oder das komplette Entfernen dieser lästigen Dinger. Besser wäre es durch Glimmer oder legendäre Bruchstücke diese Mods zu erwerben.

Eine solche Umstellung würde keinen Unterschied machen, denn diese Mods kauft man sich nur 1x in seinem Destiny-2-Leben und dann sind sie auch in der Sammlung verankert. Warum also diese Umständlichkeit?

Hat Bungie sich dazu geäußert? Nein sie hatten sich dazu nicht geäußert. Viele Hüter jedoch sind frustriert, da so ein System sehr viele Neuankömmlinge abschreckt, die tiefer in die Materie eindringen wollen. Falls Hüter sich dazu entscheiden im Endgame teilzunehmen, führt kein Weg an den Mods und speziellen Builds vorbei.

Was haltet ihr von den Mods? Hat Bungie das gut geregelt und reden sich hier Hüter Hirngespenster ein oder seid ihr auch der Meinung, dass Bungie hierbei keine gute Lösung gefunden hat? Lasst es uns bitte in den Kommentaren wissen!