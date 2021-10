Jeder Hüter hat seine Lieblingswaffen in Destiny 2, mit denen er durch dick und dünn geht. Da ich euch nicht vorenthalten möchte, welche meine besten Gefährten im Kampf sind, zeige ich euch 5 Waffen, die ihr unbedingt ausprobieren solltet.

Um welche Waffen dreht es sich? Diese Waffen sind eine wilde Mischung aus meiner persönlichen Waffenkammer. Ich habe mir die Zeit genommen, um euch meine momentanen 5 Lieblingswaffen in Destiny 2 aufzuzeigen. Eventuell kann ich euch für das eine oder andere Gewehr begeistern.

Über den Autor: Christos Tsogos ist freier Autor bei MeinMMO und verstärkt in den Bereichen Fortnite und Destiny unterwegs. In Destiny 1 und Destiny 2 hat er zusammengerechnet mehr als 5000 Spielstunden verbracht, die es ihm ermöglichen, eine fundierte Meinung zu bilden. In Destiny 2 ist er sowohl in Raids, als auch im Schmelztiegel dabei.

Diese 5 Waffen rotieren ständig durch mein Loadout

In der unteren Waffenliste ist eine breite Mischung an Waffen aufgelistet, die mich in meinen Destiny 2 Alltag begleiten. Falls ihr von den seltensten Exemplaren ausgeht, seid ihr auf dem Holzweg. Leider bin ich kein Schwitzer der dem God-Roll hinterherjagt.

Falls ich dennoch mal vom RNG-Gott gesegnet werde, freue ich mich auf die Bescherung und sichere diese in meinem Tresor ab. Kommen wir nun zu meiner Auswahl:

Düsteres Versprechen

Heze Rache

Vex Mythoclast

IKELOS_MP_V1.0.2

Uneinigkeit SR4 (Meister)

Düsteres Versprechen – Meine Must Have Handfeuerwaffe fürs PvP

Düsteres Versprechen

Ich habe oft Hüter mit dieser Waffe rumeiern gesehen und ich habe mich ständig gefragt, was an der Knarre so toll sein soll. Als ich dann diesen Roll bekommen habe, benutzte ich seitdem her keine andere Handfeuerwaffe im PvP. Ich war noch nie der Handfeuerwaffen-Typ, der mit so einer Waffenart einwandfrei hantieren konnte. Dennoch hat mich Düsteres Versprechen eines Besseren belehrt.

So lautet mein Roll:

Hitmark HV

Prallgeschosse

Schnappschussvisier

Haudegen – Messsucher wäre mir lieber gewesen

Deshalb braucht ihr sie: Im Kampf verzieht die Waffe kaum. Sie bleibt stabil auch beim wiederholten Feuern. Sie lässt sich schnell ziehen und mit dem Perk „Schnappsschussvisier“ könnt ihr in hitzigen Situationen schnell in euer Visier blicken. Bislang konnte mich keine Handfeuerwaffe so überzeugen wie diese hier. Sie kann mit Genauigkeit, Präzision und hervorragender Handhabung punkten und deshalb solltet ihr der Knarre auch einen Blick zuwenden.

Heze Rache

Heze Rache

Raketenwerfer haben mich schon immer fasziniert. Massiven Schaden auszuteilen oder große Gegnerherden auszudünnen – alles kein Problem, mit dem passenden Raketenwerfer. Deshalb habe ich mich für dieses Schmuckstück entschieden. Ich benutze es regelmäßig in der Dämmerung für Champions oder auch im Raid.

So lautet mein Roll:

Harte Schüsse

Impulsivgeschosse

Impulsverstärker

Vorpalwaffe

Deshalb braucht ihr sie: In Season 14 überzeugte mich dieser Raketenwerfer dank der Mod „Silbernes Geschoss“. Mit dieser Mod konnte ich in der Großmeister Dämmerung massiven Schaden austeilen. Auch der Perk „Impulsverstärker“ sorgte für ein schnelles Nachladetempo. Sucht ihr also einen Raketenwerfer der starken Schaden austeilt, schnell an euer Ziel rankommt und rasant euer Magazin wieder auffüllt? Dann ist dieser Raketenwerfer eure beste Wahl.

Vex Mythoclast

Vex Mythoclast

Natürlich darf die Vex-Mythoclast nicht fehlen. Ich gehöre aber nicht zu den Hütern die diese Waffe nur deshalb benutzten, weil sie jetzt die Meta ist, sondern weil ich sie mich schon damals in Destiny 1 fasziniert hat. Die Tatsache ein Fusionsgewehr in den Händen zu halten und dennoch so zu feuern wie mit einem Automatikgewehr, hat mich nie losgelassen. Deshalb hat es mich umso mehr gefreut, dass die Vex ihren Comeback in Destiny 2 gefeiert hat.

Deshalb braucht ihr sie: Durch die Saisonale-Mod „Partikelzerlegung“ profitiert ihr von einem Debuff, welches euren Gegner schwächt. Dieser Debuff kann nur von Fusionsgewehren jeglicher Art auf eure Gegner auferlegt werden.

Da die Vex-Mythoclast einen Schadensbuff erhalten hat, könnt ihr damit schnell normale Gegner erledigen, ohne euch Gedanken über eure Munition zu machen. Trotz der Fusionsgewehrklasse profitiert ihr davon, dass die Waffe eine Primär-Waffe ist. Aus dem Grund habt ihr unendlich viel Munition.

IKELOS_MP_V1.0.2

Diese Waffe nutze ich in der Meta der Kriegsgeistzellen zu genüge. Egal in welcher Situation, diese Knarre unterstütze mich in jeglicher Aktivität. Die IKELOS MP ist mit den richtigen Perks ein Laser, aber auch eine Sniper. Sie hat mich lange begleitet und meine 14.434 Kills, die stetig steigen, zeigen wie lange ich die Knarre schon beansprucht habe.

So lautet mein Roll:

Verlängerter Lauf

Verbesserte Geschosse

Gefahr erkannt, Gefahr gebannt

Umzingelt

Deshalb braucht ihr sie: Diese Waffe wird euch mit diesem Roll sehr gute Dienste leisten. Durch die beiden ersten Perks erlangt ihr einen überragenden Reichweitenbonus. Die letzten beiden Perks richten sich auf das clearen von Ads. Mit dieser Waffe in meinem Loadout habe ich immer die Oberhand, darum probiert die MP aus. Ihr werdet staunen was für ein Rasierer dieses kleine Gerät ist.

Uneinigkeit SR4 (Meister)

Uneinigkeit SR4 (Meister)

Nostalgische Erinnerungen überkommen mich bei dem Anblick dieser Waffe. Damals in Destiny 1 erwarb ich diese Knarre beim Toten Orbit Chef „Arach Jalaal“. Zu der Zeit gab es sie mit den Perks „Dreifach“ und „Glühwürmchen“. Das war die Waffe, die mein Loadout nie verlassen hat. Daher wird dieses gute Stück auch hier zu guter Letzt aufgelistet.

So lautet mein Roll:

Kleinkaliber

Verbesserte Geschosse

Überschuss

Explosivladung

Deshalb braucht ihr sie: Die Waffe verfügt über eine exzellente Reichweite, gefolgt von einer sauberen Stabilität. Mit den richtigen Perks könnt ihr damit aus sicherer Distanz jeden Gegner in die Knie zwingen. Ich würde euch raten, euch die Meisterversion dieser Wumme zuzulegen, denn damit könnt ihr die mächtigen „Meister-Mods“ ausrüsten. Die geben euch viele Vorteile wie zum Beispiel eine erhöhte Stabilität, Reichweite oder mehr Schaden auf Bosse.

Jetzt seid ihr an der Reihe: Falls ihr eine Waffe oder ein Set aus Waffen besitzt, die stetig euer Loadout wechseln, lasst es uns gerne wissen. Ich für meinen Teil bin sehr interessiert an euren Lieblingswaffen und weshalb sie euer Loadout nie bis kaum verlassen.