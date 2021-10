Destiny 2 erfüllt eure Wünsche für Gambit – Zeigt die Änderungen in Season 16

Destiny 2 ist ein Multiplayer-Online-Shooter mit MMO-Elementen aus dem Hause Bungie. Er erschien am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One und am 24. ...

Doch die beste Nachricht ist, dass Joe Blackburn die Möglichkeit anführt, dass es in Season 16 langfristig auch neue Gambit-Karten geben wird. Bungie arbeitet also daran. Für jeden Gambit-Fan und solche, die es noch werden wollen, eine gute Neuigkeit.

Es fehlt an Spitzenwaffen: Es gibt in Gambit einfach nichts, was die Spieler noch locken kann. Zahlreiche gute Belohnungen, wie legendäre Ritual- oder Spitzenwaffen, sind Mangelware. Gambit hatte in den vergangenen Seasons nicht den attraktivsten Lootpool.

Das macht Gambit so speziell: Der Spielmodus Gambit ist, neben den Vorhut-Strikes (PvE) und dem Schmelztiegel (PvP), die 3. Playlisten-Aktivität, welche Spieler in Destiny 2 starten können. Das besondere ist, dass Gambit eine Hybrid-Aktivität darstellt, die PvP und PvE miteinander verbindet.

