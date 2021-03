In Destiny 2 spielen die Hüter gerade fleißig Gambit, um eine angesagte Waffe zu erhalten. Dabei entscheiden die ersten Minuten meist über Sieg oder Niederlage. MeinMMO zeigt euch in diesem Guide, wie ihr eure Chancen stark verbessert.

Ihr kennt das sicher: Ihr wollt etwas Gambit zocken, um euch die angesagte Letzter Dollar zu erspielen oder Spitzen-Loot für die Woche abzugreifen. Und dann werdet ihr gnadenlos zerstampft, in Rekordzeit natürlich.

Seit seiner Umstrukturierung mit Beyond Light, ist Gambit deutlich flotter geworden. Matches im PvEvP-Modus können schon in wenigen Minuten vorbei sein und der Boss kann nach nur wenigen Sekunden das Zeitliche segnen, wenn man weiß, was man zu tun hat. Dabei sind die ersten Minuten wohl die wichtigsten im Match.

Es ist direkt zum Start recht einfach, dem Team einen riesigen Vorteil zu verschaffen und seine Chancen auf Sieg zu erhöhen. Die Gewinn-Strategie lässt sich auf 2 Regeln herunterbrechen, mit denen ihr “fast jedes Gambit-Match gewinnt”.

Das sind die 2 Regeln:

Gebt als erstes Team 25 Partikel ab

Seid der erste Eindringling

Das war’s schon. Spielt ihr nach diesem Credo, habt ihr meist die Oberhand und “schnellballt” durch den ganzen Modus. Das klappt natürlich leicht in einem vollen Einsatztrupp aus 4 Hütern, die miteinander sprechen. Aber auch mit kompletten Blueberrys, also zufälligen Mitspielern. MeinMMO erklärt im folgenden Guide die beiden Regeln genauer und gibt euch Tipps, wie ihr den Urzeitler schon in 10 Sekunden besiegt.

Gebt die Partikel schnell in die Bank

So sollt ihr Gambit spielen: Es ist wirklich wichtig, die Bank zuerst zu füllen. Dabei spielt es kaum eine Rolle, ob ihr zuerst möglichst große Blocker schickt, nein, die erste Invasion vorzubereiten sollte das Ziel jedes Spielers sein. Die erste Invasion wird im Normalfall möglich, wenn ihr die erste Welle an Gegnern besiegt habt und neue Feinde woanders auf der Map spawnen.

Jetzt wird es für jeden einzelnen Spieler wichtig den Partikel-Stand aller Hüter und der Bank zu checken.

Seht ihr, das euer Team schon 22 Partikel gesammelt hat und ihr habt 4, gebt ab! Verschwendet keine Sekunde noch ein Partikel mehr für einen kleinen Schild-Goblin zu sammeln.

Ihr seht das ein Mitspieler mit 15 Partikeln in die Mitte zur Bank rennt und ein anderer sich mit 10 auch auf den Weg macht – fein – ihr dürft weiterkämpfen. Seht ihr aber, dass die beiden auf eine Horde gegnerische Blocker zurennen, lauft ihr mit, cleart die Bank und sichert so die Invasion.

Merkt euch einfach: Der erste Eindringling ist viel wichtiger als euer Blocker. An dieser Stelle auch einen Appell an die Hüter, die bei 97 Partikeln immer denken sie müssten noch 10 oder gar 15 Partikel sammeln. Gebt bitte ab! Ihr steht in den Augen eures Teams wie Trottel dar und gebt dem Gegner so eine reelle Chance das Blatt zu wenden – so schnell wie Urzeitler in Season 13 sterben.

Was soll PvEvP sein? Gambit kam als 3. Kernaktivität neben Strikes (PvE) und dem Schmelztiegel (PvP) zu Destiny 2. Hier sammeln 2 Teams voneinander getrennt Partikel, die sie von besiegten Feinden erhalten – das ist der PvE-Part. Immer wieder im Laufe eines Matches darf ein Hüter die andere Arena betreten und dort für Chaos sorgen. Diese Invasion ist der PvP-Part.

Warum ist der Eindringling so wichtig?

Der Eindringling hat die wohl wichtigste Aufgabe im Spiel. Er macht es dem anderen Team schwerer und sichert dem eigenen Team Zeit, um problemlos Gegner zu töten.

Wie sieht das idealerweise aus? Der Eindringling bekommt die erste schwere Munition, die im Spiel erscheint. Zufällig kommt die Lieferung genau dann, wenn ihr etwa die erste Welle an Gegner beseitigt habt und Partikel abgeben solltet. Seht ihr einen Hüter mit einer einem exotischen Raketenwerfer an der Powermunition – gönnt sie ihm.

Seid ihr der erste Eindringling, dann habt ihr es genau auf solche Hüter abgesehen, die dachten, es wäre klug, doch lieber 15 Partikel zu sammeln, statt bei einem Stand von 20 auf der Bank abzugeben.

Verliert ein Team wirklich 15 Partikel, war die Arbeit des Spielers davor quasi für die Katz’ und die Bank wird nicht voll.

Ohne volle Bank kann man keinen Urzeitler rufen. Ohne den Urzeitler zu killen, kann man nicht gewinnen. Ihr seht schon.

Das ist psychologische Kriegsführung: Doch selbst wenn er Eindringling keinen Kill macht, bremst er das generische Team massiv aus. Die Angst, gleich einen Headshot zu kassieren lässt viele Spieler die ganzen 30 Sekunden während der Invasion in Deckung hocken. In der Zeit killen und sammeln sie nichts. Kommt der erste Eindringling von seinem Beutezug zurück, darf er meist schon sofort wieder angreifen, weil das eigene Team währenddessen fleißig weiter Partikel sammelte.

Das ist der Schneeball-Effekt, der meistens das Gambit-Match schon direkt bei der ersten Invasion entscheidet. Natürlich ist es keine Garantie auch zu gewinnen, es kann immer etwas schiefgehen. Aber spielt ihr nach den 2 Regeln, steigen eure Chancen wirklich deutlich. Schlimm wäre nur, wenn der Eindringling keinen Kill schafft und dafür selbst sofort erledigt wird. Dann wäre die Invasion verschwendet und der Gegner versucht dann den Spieß umzudrehen.

Diese Waffen solltet ihr bei der Invasion einpacken:

Der Eindringling kommt mit Wallhacks auf die Gegner-Map. Das ist richtig fies, wird aber mit den richtigen Waffen noch gemeiner:

Augen von Morgen: Der exotische Raketenwerfer kann gleich alle 4 Gegner auf einmal anvisieren und die Schüsse verfolgen die armen Opfer auch noch

Wahrheit: Dieser exotische Raketenwerfer verfolgt zwar nur einen Gegner, das aber sehr aggressiv und schnell

Xenophage: Die unbegrenzte Reichweite und der hohe Schaden des MGs sorgen dafür, dass feindliche Hüter garantiert nach 2 Schuss umfallen, egal wo ihr sie trefft. Sind sie in Deckung, sorgt der Explosionsschaden dafür, dass sie selbst dort oft noch Schaden kassieren.

Scharfschützengewehr oder Scout-Gewehr: Jeder Sniper, der immer genau weiß, wo seine Gegner auf einer großen Map sind, hat enorme Vorteile.

Ihr könntet als Eindringling auch die gegnerische Bank bewachen und eure eigenen Blocker schützen. Vergesst nicht, ab 2 gleichzeitigen Blockern klauen diese gesammelte Partikel, solange sie leben.

Augen von Morgen gibt’s in der Tiefsteinkrypta und sollte in Gambit gefürchtet werden

Urzeitler schmelzen und Letzter Dollar farmen

Je schneller ihr ein Match abschließt, desto schneller erhaltet ihr euren Drop von Letzter Dollar in Gambit. Der Revolver ist aktuell richtig angesagt und Bungie hat am 16. März die Drop-Chance erhöht – aber ohne das den Hütern zu verraten.

Habt ihr die 2 Regeln beachtet und als erstes Team den Urzeitler beschworen, dann könnt ihr das Match in nur wenigen Sekunden abschließen.

Erledigt zuerst die beiden Hexen, die zusammen mit dem Boss erscheinen. Sobald ihr die sogenannten Urzeitler Gesandten besiegt, erhaltet ihr einen Buff. Damit macht ihr beim Boss mehr Schaden. Der Buff ist stapelbar und gewährt euch bei jedem neuen Hexen-Kill mehr Extra-Schaden. Mit dem richtigen Setup braucht ihr aber eh nur 10 Sekunden.

So geht’s beim Boss schnell:

Erledigt die Hexen, beispielsweise mit einem Raketenwerfer.

Ein Hüter schießt auf den Boss mit der Traktorkanone.

Aktiviert mit dem Titanen-Exotic Harnisch der Sternschnuppe das Donnerkrachen.

Macht das ganze Team das, ist der Boss sofort tot und das Match ist vorbei.

Natürlich gibt es auch andere Methoden, den Boss schnell umzuhauen. Das exotische Schwert “die Klage” frisst sich mit Unterstützung des Warlock-Brunnens schnell durch die Lebenspunkte des Bosses

So sieht das Schmelzen des Urzeitlers dann in Action aus (ab Minute 10:45):

Laut unseren MeinMMO-Lesern scheint die Änderung auch etwas gebracht zu haben. Die begehrte Handfeuerwaffe erscheint nur spürbar häufiger nach einem Match als Belohnung:

Kann ich für mich bestätigen. Vor dem Update: Musste einmal zurücksetzen und danach wieder auf mehr als 4000 hochspielen bevor die erste Bottom Dollar gedroppt ist. Gestern Abend sind dann 2 gedroppt in weniger als 10 Matches. berndguggi auf MeinMMO

Dem pflichten auch andere von euch bei.

Habt ihr auch Tipps, wie man schnell Gambit-Matches hinter sich bringt und den Urzeitler in Sekunden erledigt? Haltet ihr euch immer brav an die beiden Regeln und sicher euch so gleich zum Start der Runde den Vorteil? Sagt es uns doch in den Kommentaren.