Elementarquellen sind neu in Destiny 2 – Was steckt dahinter und lohnt sich das?

Bei Destiny 2 bekommen Kriegsgeist-Zellen und Build mit Lichtladung nun Konkurrenz. Wie funktionieren die neuen Mods aus Season 13 und solltet ihr eure Loadouts überdenken?

Das ist neu: Destiny 2 hat mit dem Start der Season 13 eine neue Mechanik eingeführt: Elementarquellen. Das System erlaubt euch das Basteln von neuen Builds, die euren Hüter zu einer besseren Tötungsmaschine machen. Elementarquellen funktionieren über Mods, ähnlich wie die beiden bekannten Mechaniken:

Kriegsgeist-Zellen: Mini-Atombomben, die ihr explodieren lassen könnt oder einsammelt für Boni

Mit Licht aufgeladen: Überlädt euch und lässt euch die Energie für mächtige Buffs ausgeben

MeinMMO schaut, welche Mods er derzeit gibt und ob das neue System mit den beiden mächtigen Mechaniken mithalten kann.

Das sind Elementarquellen: Ihr kennt Sphären der Macht (früher Sphären des Lichts)? Sehr gut, weil so ähnlich müsst ihr euch die Elementarquellen vorstellen.

Sie erscheinen nach bestimmten Aktionen auf dem Boden

Warten darauf eingesammelt zu werden und stehen dem ganzen Einsatztrupp zur Verfügung

Das Einsammeln gibt euch Energie oder aktiviert Boni

Elementarquellen können dabei entweder Leere-, Solar-, Arkus- oder das Stasis-Element besitzen. Dementsprechend glühen sie auch in den passenden Farben:

2 Elementarquellen vom Stasis-Element.

Elementarquellen-Mods und wie das in Destiny 2 funktioniert

So funktioniert die Mechanik: Um eine Elementarquelle überhaupt erzeugen zu können, müsst ihr in eurer Rüstung eine von 6 passenden Mods installiert haben. Die Modifikationen kommen in den 4. Slot (Kampfstil-Slot).

Dann gibt es je nach Mods mehrere Möglichkeiten zur Erzeugung, beispielsweise Kills mit Fähigkeiten oder Elementar-Waffen. Im Anschluss lauft ihr über die Quelle und so aktivieren sich die Boni – die auch wieder je nach Mod variieren.

Wichtig ist, dass diese Elementarquelle-Mods nur auf Rüstungen aus Beyond Light, Season 12 und der aktuellen Season 13 möglich sind. Bei einer älteren Rüstung zeigt das Spiel euch die Mods gar nicht erst an.

Diese 6 Mods gibts in Season 13:

Elementarnachschub: Besiegen von Gegnern mit Granaten erzeugt eine Elementarquelle mit eurem Fokus-Element (kostet 3 Energie)

Elementarlicht: Kills mit der Super erzeugen Elementarquelle mit eurem Fokus-Element (kostet 1 Energie)

Elementarbewaffnung: Kills mit Waffen, die zum Element eures Fokus passen, haben eine steigende Chance Elementarquellen zu erzeugen (kosten 2 Energie)

Quelle der Macht: Aufnehmen von Elementarquellen mit passendem Fokus erhöht den Waffen-Schaden, wenn die Waffe das gleiche Element hat (kostet 4 Energie)

Quelle der Weisheit: Aufnehmen von Elementarquellen mit passendem Fokus steigert kurz den Intellekt und lässt die Super schnell aufladen (kostet 4 Energie)

Elementarladung: Aufnehmen einer Elementarladung lädt euch mit Licht auf. Entspricht die Quelle eurem Fokus-Element, erhaltet ihr 2 Lichtladungen (kostet 2 Energie)

Zudem besitzt jede der 6 Mods die Eigenschaft, dass ihr beim Aufheben einer Elementarquelle

Die Fähigkeit mit der geringsten Energie aufladet

Passt die Elementarquelle zum Fokus, laden alle Fähigkeiten auf

Zu den Fähigkeiten gehören das Warlock-Rift, die Titan-Barrikade, der Jäger-Sprung, die Granate und der Nahkampf

Nur Rüstungen ab Beyond Light und neuer haben Zugriff auf die Elementarquellen-Mods

So bekommt ihr Elementarquelle-Mods: Bisher könnt ihr die Mods nur am Strategietisch in der H.E.L.M.-Zentrale kaufen. Mit jedem Weekly Reset rotiert das Angebot, schaut also immer mal wieder vorbei. Alle Mods kosten euch beim Kauf 3 Mod-Komponenten.

Wie stark sind Elementarquellen in Season 13?

So gut sind die Boni: Zuerst schauen wir uns den Effekt an, den alle Mods bieten, die Energie-Aufladung. Die Fähigkeiten-Aufladung fällt nicht wirklich hoch aus – ihr reduziert eure Cooldowns nur um wenige Sekunden (etwa eine Tier-Stufe). Auch der Effekt von “Quelle der Weisheit” scheint nicht über Tier-10 Intellekt hinauszugehen und wirkt für etwa 30 Sekunden.

Der erhöhte Schaden durch “Quelle der Macht” beträgt 10 % und hält für etwa 5 Sekunden an. Ihr könnt übrigens nicht pausenlos Elementarquellen erzeugen, das Spiel lässt euch nur alle 3 bis 4 Sekunden eine Quelle erzeugen.

Lohnt sich das derzeit?

Derzeit stehen die Elementarquellen eindeutig im Schatten der Kriegsgeist-Zellen und Lichtladungen. Builds mit den beiden Mechaniken können ganze Räume mit einem Schlag leerfegen oder geben euch deutlich höhere Schaden-Buffs (beispielsweise 35 % Extra-Schaden für Schwerter durch die “Leuchtende Klinge”-Mod).

Vergesst nicht: alle 3 Mechaniken konkurrieren um denselben Mod-Slot.

Es wirkt derzeit so, dass die Elementarquellen als Ersatz geplant waren, da beispielsweise Kiregsgeist-Zellen-Waffen bald in Rente gehen sollten. Das neue System sollte dann eventuell ähnlich funktionieren, aber nicht mehr ganz so stark sein. Da Sunsetting jetzt aber gestrichen wurde, bleiben die mächtigeren Optionen erhalten.

Ihre Daseinsberechtigung haben Elementarquellen aber dennoch:

Spielt ihr mit einer Elementaren Primär-Waffe und nutzt eure Fähigkeiten am laufenden Band – Warlocks mit Krone der Stürme dürfen sich angesprochen fühlen, unterstützt das euren Spielstil schon spürbar.

Praktisch ist auch, dass das ganze Team für einander Elementarquellen erschaffen kann. Spielen alle dasselbe Fokus-Element, dann könnt ihr Fähigkeiten recht häufig spammen und Effekt-Gewitter loslassen.

Das neue Exotic Mantel der Kampfharmonie bietet von sich aus quasi alle Effekte der Elementarquellen, ohne einen Mod-Slot zu verschwenden

Es bleibt abzuwarten, ob Bungie nun Season für Season noch weitere Mods dieser Art nachschiebt. Denn noch ist die Auswahl mit 4 Auflade-Mods und 2 Effekt-Mods recht dürftig. Wer Spaß am Basteln von Builds hat, freut sich aber in jedem Fall über die Abwechslung und wer weiß, eventuell schlummern im nächsten OP-Setup ja Elementarquellen-Mods.

Habt ihr die Elementarquellen bisher schon ausprobiert oder wusstet ihr gar nicht, dass jetzt eine 3 Mechanik dieser Art in Destiny 2 existiert? Beschäftigt ihr euch gerne mit solchen Builds und findet, dass so etwas dem MMO-Shooter deutlich mehr RPG-Charakter gibt? Sagt es uns doch in den Kommentaren.

