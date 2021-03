Bei den Trials of Osiris aus Destiny 2 ist in Season 13 der Wurm drin. Das PvP-Endgame wurde nach nur einem Tag abgesagt und das, obwohl es erst eine Zwangspause hinter sich hatte. Schuld soll sein, dass manche sich den neuen, heißen Loot ergaunern. Was manche Streamer schon vorhersahen.

Wo sind die Trials? Ihr habt euch gefreut etwas in den Prüfungen von Osiris zu schwitzen oder euren liebsten Streamern dabei zuzusehen? Nun, daraus wird nichts. Bungie hat die Trials abgesagt.

Das verkündete der Destiny-Entwickler hierzulande in den Abendstunden des 13. März – also ziemlich genau einen Tag nach dem Start der Aktivität (via Twitter).

Startet ihr den Modus nun, den ihr vom Orbit noch auswählen könnt, dann landet ihr nach 3 Sekunden einfach wieder im Orbit.

Auf Twitter heißt es nur “ein Fehler bei der Funktion dem Einsatztrupp erneut beizutreten” habe dazu geführt.

Darum ist das so ärgerlich: Die Trials kehrten diese Woche zusammen mit Xurs Besuch erst aus einer “Zwangspause” zurück. Hier hat MeinMMO über den letzten Abbruch der Trials berichtet. Sofort einen Tag nach der Rückkehr schon wieder darauf verzichten zu müssen, ist bitter – für Bungie und die Hüter.

Wer begeisterter PvP-Hüter ist, fühlt sich ohnehin seit einiger Zeit von Bungie vernachlässigt:

Das führte erst kurz vor Season 13 zu einer kleinen Rebellion.

Im Schmelztiegel wartet man seit über einem Jahr auf neue Maps.

Die Stasis-Klassen haben das PvP in einen Albtraum für viele verwandelt – was man aber am 23. März mit einem groß angelegten Balance-Anpassungen beheben will.

Der Bote, Igneus-Hammer und Solar Narbe stehen ganz oben auf den Wunschlisten der Hüter

Season 13 brachte jetzt aber frischen Loot in die Trials und hat den PvP-Modus für viele interessant gemacht. Die Rüstungen sehen richtig gut aus – da sind sich die Spieler einig und die neuen Waffen gehören mit zu dem Besten, was man derzeit im Inventar tragen kann.

Diese Woche hätte sich jeder nur fürs “durchsterben” die neuen Handschuhe und mit Glück bei 5 Siegen den angesagten Revolver erspielen können.

Was sind die Trials? Die Prüfungen von Osiris, oftmals nur Trials genannt (nach englisch Trials für Prüfungen) sind das PvP-Endgame von Destiny 2. Nur hier und im Eisenbanner-Event spielt das Powerlevel eine Rolle – wer ein höheres Level hat, teilt härter aus und steckt mehr ein.

Was sind die Trials? Die Prüfungen von Osiris, oftmals nur Trials genannt (nach englisch Trials für Prüfungen) sind das PvP-Endgame von Destiny 2. Nur hier und im Eisenbanner-Event spielt das Powerlevel eine Rolle – wer ein höheres Level hat, teilt härter aus und steckt mehr ein.

Der Modus kommt jeden Freitag und die Spieler haben bis Dienstag Zeit, um den Leuchtturm durch 7 Siege zu erreichen. Kassiert man 3 Niederlagen auf einem Ticket, geht das Spielchen erneut los. Dabei lockt exklusiver Loot und zieht so die besten PvP-Hüter an.

Streamer haben prophezeit, dass die Absage kommt

Was sorgt jetzt für Probleme? Wie beim letzten Mal auch soll hinter der jetzigen Absage Win-Trading stecken. Es geht da um eine geheime Schatten-Gesellschaft, die sich hinter einem Häkke-Emblem verbirgt und Münz-Würfe, die den Sieger entscheiden.

So sollen Spieler in der Lage sein, ohne große Mühe und ohne einen einzigen Kill den angesagten Trials-loot zu erhalten.

Es hieß beim letzten Mal laut Destinytracker (via Twitter), dass am PC 50 % der Leuchtturm-Besuche von solchen Win-Tradern waren.

Kurz vor der jetzigen Absage am 13. März der Trials meinten Streamer, wie Luckyy 10P, dass das Problem nicht behoben wurde. Schlimmer noch, die unehrlichen Spieler könnten jetzt sogar noch einfacher Win-Traden. Und zwar durch den Fehler beim Joinen in den Einsatztrupp, den auch Bungie vermeldet.

Hier das Video dazu:

Luckyy 10P erntet kurioserweise reichlich Ärger dafür, dass er das Win-Trading auffliegen lässt. Manche User meinen, er – und andere die über diese Schatten-Gesellschaft sprechen – sei schuld an der Absage der Trials.

Die Trails kommen “nicht halbgar” zu Destiny 2 zurück…

Die Trauergeschichte der Trials: In Destiny waren die Trials vor Jahren mal so richtig angesagt. Hier konnten die Hüter sich mit anderen messen und die besten Spieler bauten sich damit eine große Fanbase auf. Selbst der spätere Fortnite-Störenfried und Twitch-Titan Tfue hat mit Crota und Trials angefangen.

Als dann 2017 Destiny 2 an den Start ging, gings für die Trials bergab. Nach einer Neuausrichtung und Umbenennung in die Prüfungen der Neun, musste der Modus einen über ein Jahr langen Winterschlaf einlegen.

Mit viel Tamtam feierten die Trials dann Anfang 2020 ihre Rückkehr. Jetzt hieß der Modus wieder Prüfungen von Osiris und alles sollte so gut wie früher sein und noch besser. Bungie versprach in einem Video (via Twitter) die Trials kommen nicht halbgar zurück: “We Don’t want Trials To Come Out Half Baked”.

Doch so ganz gelungen war die Rückkehr nicht und immer wieder gab es Ärger, der erhoffte Erfolg blieb aus.

In Season 12 und beim Release der letzten großen Erweiterung Beyond Light musste der Modus erneut längere Zeit wegen Fehlern pausieren.

Mit Season 13 kam dann er neue und attraktive Loot, den alle wollen, den man aber aufgrund von nun schon der 2. Absage kaum erspielen kann.

Das Zitat mit der nicht halbgaren Rückkehr fliegt Bungie nun andauernd um die Ohren. Findet ihr die Häme der Hüter gerechtfertigt oder tut es euch leid, dass die Rückkehr der Trials irgendwie nicht gelingen will.

Seid ihr auch scharf auf den neuen Loot, habt euch schon ein starken Einsatztrupp organisiert oder wolltet euch einfach “durchsterben” und ärgert euch nun über die Absage? Sagt es uns doch in den Kommentaren.