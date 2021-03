Nachdem eine Tracking-Seite auf massive Unregelmäßigkeiten in den Trials of Osiris hinweist, deaktiviert Destiny 2 die laufenden Prüfungen. Was genau ist da los?

Das hat Bungie verkündet: Kurz nachdem Bungie im letzten Entwickler-Blog noch davon gesprochen hatte, wie man unter anderem die Trials und das PvP in Zukunft auf Vordermann bringen möchte, gab es eine weniger erfreuliche Meldung gleich hinterher.

Am 28. Februar erklärte der Twitter-Account Bungie Help, dass die aktuellen Trials of Osiris für den Rest ihrer regulären Laufzeit (bis zum Weekly Reset am 2. März) deaktiviert werden. Wann genau sie zurückkehren, ist zum aktuellen Zeitpunkt nicht klar. Dazu äußerte sich das Studio nicht. Doch was genau war überhaupt der Auslöser?

Was sind die Trials? Die Die Trials of Osiris (Prüfungen von Osiris) sind eine PvP-Spitzenaktivität und DAS Highlight für die PvP-Elite von Destiny. Woche für Woche kommen dort Hüter zusammen, um sich auf den prestigeträchtigen Leuchtturm zu kämpfen. Dort nämlich gibt es begehrten Trials-Loot, den man sonst nirgendwo bekommt.

Trials deaktiviert – Was ist der Grund?

Was sagt Bungie zu den Gründen? Zu den Gründen für die Deaktivierung haben sich die Entwickler nicht geäußert.

Das Einzige, was das Studio noch ergänzte: Nach der Deaktivierung der Prüfungen hat man zumindest den Leuchtturm (nur diesen) wieder aktiviert, damit alle, die bereits eine Flawless-Karte hatten, ihren Loot noch einlösen können. Auch die Trials-Token kann man bei Saint-14 noch vor dem kommenden Reset einlösen.

Das könnte der Grund für die Deaktivierung sein: Auch wenn Bungie offiziell nichts zu den Gründen sagt – zahlreiche Spieler und Fans halten diesen für klar ersichtlich.

So hat die bekannte Tracking-Seite Trials Report beim Blick auf die Daten festgestellt, dass an diesem Wochenende knapp 50 % aller Trials-Spieler auf dem PC einen makellosen Run hingelegt hatten. Das erschien der Seite ein bisschen viel und so grub man etwas tiefer. Dabei stellte man fest – 48 % davon haben das Ganze mit stolzen 0 Kills bewerkstelligt. 69 % hatten 5 Kills oder weniger. Das ist, wenn man ehrlich spielt, an sich nicht machbar.

Für so manch einen war im Prinzip sofort klar – es handelt sich hierbei um massives Win-Trading.

Was hat es mit dem Win-Trading auf sich? Ohne zu sehr ins Detail zu gehen (gerade beim Matchmaking): Win-Trading ist eine Methode, bei der Siege in Matches zwischen gegeneinander antretenden Trupps nach Absprache getauscht werden – verloren wird dabei meistens auf Zweit-Accounts, damit man auf dem Main dann die Siege einfahren und somit den begehrten Loot und Flawless-Belohnungen einstreichen kann.

Dabei verabredet man sich in größeren Netzwerken und nutzt beispielsweise bestimmte Embleme (wie aktuell das von Häkke), um einander zu signalisieren, worauf man aus ist.

Der YouTuber Lucky 10P geht in diesem Video genauer auf das Phänomen und dessen Mechaniken ein:

Was heißt das konkret? Nun, im Prinzip heißt es, dass rund 50 % der Trials-Spieler auf dem PC an diesem Wochenende geschummelt haben, um an den begehrten Flawless-Loot zu kommen. Es sind also nicht nur ein paar – es ist ein massives Problem.

Das sowie die generelle Cheater-Situation auf dem PC machen so Manchem große Sorgen im Hinblick auf das kommende Crossplay und machen es ehrlichen Spielern schwerer, flawless zu gehen. Denn durch den großen Anteil an Schummlern sinkt entsprechend der Anteil “normalen” Hüter, man trifft (auch eigener Erfahrung nach) früher und öfter auf stärkere Teams – oft auch mehrmals auf dieselben Gegner.

Es wird spannend sein, zu sehen, wie und vor allem wie schnell Bungie dieses Problem angehen wird.

Das hat Bungie vor: Einige Maßnahmen hatte man ja bereits im Blog vorgestellt – unter anderem folgende:

Das “Three-Peeking”-Problem soll in Season 15 gefixt werden. In den Trials und in kompetitiven Modi können Spieler dann keine Gesten mehr nutzen, um so in die übersichtlichere Third-Person-Perspektive zu wechseln. Waffen wie Schwerter, die man in Third-Person führt, können dann nur mit Power-Munition genutzt werden.

Zudem soll ein doppelt so großes Sicherheits-Team für mehr Fairness im PvP sorgen. Dieses soll sich um Cheater und andere Betrüger kümmern. Zudem geht man jetzt rigoros auf juristischem Wege gegen Schummler vor. Auf Konsolen wir über die laufende Season 13 ein DDoS-Schutz implementiert.

Gerade das größere Sicherheits-Team ist offenbar bitter nötig. Ob das alleine allerdings reichen wird, bleibt abzuwarten.

Was haltet ihr von der aktuellen Situation in den Trials beziehungsweise generell im PvP von Destiny 2? Habt ihr noch Freude im Schmelztiegel oder habt ihr den Hüter-Duellen schon längst den Rücken gekehrt? Wo seht ihr die größten Probleme und Baustellen? Lasst es uns und andere Leser von MeinMMO in den Kommentaren wissen.