Was haltet ihr vom Ausgang des Duells? Hätte ihr gerne öfters solche Chancen zur Beteiligung oder findet ihr diese Kostüme passen nicht zu Destiny 2? Sagt es uns doch in den Kommentaren.

Bei diesem Concept Art handelt es sich um Sets, die mit der Erweiterung “Witch Queen” ins Spiel kommen sollen. Eigentlich sollte das Festival der Verlorenen auch in der nächsten Erweiterung stattfinden, weil traditionellerweise zum Jahresende die großen DLCs in Destiny kommen. Bungie verkündete aber, dass man “Witch Queen” verschieben müsse.

Wie geht’s 2022 weiter? Wenn ihr schon einen ersten Blick darauf werfen wollt, was Frühjahr 2022 in Mode ist, bitte sehr:

So lief das Rennen: Laut Bungie war das Rennen nicht wirklich knapp. Dinos sind der klare Gewinner heißt es im wöchentlichen Blogpost (TWaB via Bungie.net ). Überwältigen fand man, dass stolze 200.000 Hüter abgestimmt haben.

Was sind Concept Arts? Es handelt sich um Skizzen und andere Darstellungen, die eine Idee verbildlichen sollen. Sie werden in der Entwicklung genutzt, um zu zeigen, in welche Richtung das Design laufen soll. Concept Arts können auch vom tatsächlichen Endprodukt abweichen oder sich während der Entwicklung ändern.

Das ist der Sieger: Okay, Trommelwirbel … der Sieger steht fest. Ihr habt es so gewollt. Team klassische Film-Monster ist es nicht!

