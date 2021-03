Bei Destiny 2 haben die frostigen Stasis-Klassen den Schmelztiegel für viele in einen Albtraum verwandelt. Bungie geht das Problem an und nerft endlich PvP und PvE in weiten Teilen getrennt.

Deswegen ist PvP ein Albtraum: Seit gut 4 Monaten ist der Schmelztiegel, wo Spieler gegen Spieler in Destiny 2 antreten, für viele unspielbar. Schuld sind die Stasis-Fähigkeiten, die mit Beyond Light ins Game kamen.

Mit Stasis können Gegner verlangsamt oder komplett eingefroren werden. Man muss quasi andauernd regungslos zugucken, wie das Match ohne einen abläuft. Inklusive dem tollen Gefühl, nichts machen zu können, während der Feind genüsslich auf den Kopf zielt, abdrückt und man zerbricht in tausend Splitter, die das halbe Team ausschalten.

In Kurz: Wurde man von einer der vielen Stasis-Fähigkeiten getroffen, kann man den Controller in 90 % der Fälle weglegen und auf den Respawn warten.

Das macht Bungie dagegen: Da die bisherigen “Notfall-Lösungen” für Stasis den Albtraum nicht wirklich beendeten, haben die Destiny-Entwickler umfangreiche Balance-Anpassungen vorgestellt.

Am 23. März erscheint ein Update

Im Patch geht es allgemeinen Stasis-Skills wie Granaten, aber auch gezielt den dominanten Titanen und Jägern an den Kragen

Für den Stasis-Warlock hat das Update sogar Buffs im Gepäck

Die Stasis-Anpassungen sind nur der erste Schritt, als Nächstes sollen die alten Licht-Klassen etwas Liebe erhalten

So viel Spaß es macht andere einzufrieren und zu behindern, so wenig Spaß macht es davon selbst betroffen zu sein. Seit der Einführung von Stasis kämpft Bungie darum, eine Balance zwischen den neuen Klassen und den alten Licht-Klassen herzustellen. Am 10. November führte Destiny 2 sein erstes neues Element überhaupt ein: Stasis. Das lässt sich mit Eis-Magie aus anderen Games vergleichen. Den Spielern steht damit richtiges Crowd Control zur Verfügung.So viel Spaß es macht andere einzufrieren und zu behindern, so wenig Spaß macht es davon selbst betroffen zu sein. Seit der Einführung von Stasis kämpft Bungie darum, eine Balance zwischen den neuen Klassen und den alten Licht-Klassen herzustellen.

Umfangreiche Nerfs sollen dem Stasis-Albträume in Ende bereiten

Erst die gute Nachricht fürs PvE: Es ist jedes Mal die größte Sorge der Hüter, dass eine Waffe oder eine Fähigkeit in beiden Modi in Grund und Boden generft wird, obwohl sie nur in einem ein Problem ist.

Bungie hat dafür gesorgt, dass viele Nerfs nur im PvP greifen und die Fähigkeit im PvE genau wie vorher funktioniert. MeinMMO schreibt daher bei jeder Anpassung dazu, ob die im ganzen Spiel oder nur im Schmelztiegel gilt.

Dem Stasis-Jäger werden beide Flügel gestutzt

Splittersprung (ganzes Spiel): Seit 4 Monaten hat man sich dran gewöhnt, dass Jäger aus dem nichts auftauchen und selbst Super mit einem Sprung killen. Das zog schon einen Nerf nach sich, der aber so wenig brachte, dass die Spieler sich fragten, ob das ein Fehler war. Das soll jetzt passieren:

Die Schadensresidenz in der Splittersprung-Animation wurde komplett gestrichen

Nach einem Splittersprung müssen Jäger nun 4 Sekunden warten, bevor sie erneut den Skill nutzen können.

Der zweite Teil des Problems, die Stasis-Kristalle, wird auch angegangen – dazu weiter unten mehr.

Die tödliche Splitter-Kombo soll endlich Geschichte sein

Klinge des Verdorrens (nur PvP): Wie es sich für einen Eis-Ninja gehört, werfen Jäger bis zu 2 Shuriken, die Feinde verlangsamen.

Schaden gegen Spieler wurde von 90 auf 65 reduziert (mit Season 13 kam hier erst Kürzlich ein Schadens-Buff, den man nun rückgängig macht)

Jeder Treffer fügt nun weniger Verlangsamung hinzu – von 60 auf 40 reduziert.

Zielerfassungs-Reichweite von 12 m auf 8 m reduziert. Hier geht es um das Abprallen der Klinge, die sich mehrere Ziele sucht.

Der Koloss-Titan verliert Verteidigung und verbraucht mehr Energie

Gletscherbeben (ganzes Spiel): Die Super des Stasis-Titans kann ganze Runden entscheiden. Das liegt daran, weil sie ewig andauert und in der ganzen Zeit eine enorme Schadens-Reduktion hat, während man blitzschnell über die Map rast. Das soll sich ändern:

Schadensresistenz von 60 % auf 50 % reduziert

Energie-Kosten für den Nahkampf-Angriff während der Super von 3 % auf 7 % pro Schlag erhöht

Die Kombination aus Nahkampf und schwerem Angriff kostet jetzt mehr Energie (vorher zog nur der schwere Angriff Energie ab)

Der großflächige Einfrier-Effekt bei Aktivierung der Super wurde gestrichen (nur im PvP)

Schutz, Beweglichkeit und geringe Super-Kosten der Kolosse sind doch zu viel des guten

Zitterschlag (ganzes Spiel): Der geladene Nahkampf des Koloss-Titanen ermöglicht schnelle Bewegungen über die Map und kann auch als Flucht-Mittel genutzt werden. Bungie sagt dazu:

“Die nach unten gerichtete Geschwindigkeit von Spielern, die Zitterschlag benutzen, wurde erhöht, wenn sie verlangsamt sind, um sie stärker aus der Luft zu ziehen.”

Die Spieler sind sich nicht ganz sicher, ob das ein Buff oder Nerf ist. Es soll wohl aber heißen, dass Titanen während der Nutzung schnell an Höhe verlieren und nicht mehr so gut Manövrieren können.

Klassenübergreifende Banalce-Anpassungen von Stasis in Destiny 2

Das Problem an Stasis sind nicht nur die mächtigen Super, sondern auch die Fähigkeiten, die alle Klassen übergreifend nutzen können. Auch da schraubt Bungie jetzt etwas.

Frühlicht-Feld-Granate (nur PvP): Die zuerst belächelte Granate hat sich als echtes Monster rausgestellt. Aus hoher Reichweite saugt sie Feinde an und hält sie im Feld gefangen. Währenddessen ist man quasi hilflos, da fast alle Fähigkeiten deaktiviert sind und Waffenhandhabung als auch Stabilität sinken drastisch.

Einsaug-Reichweite wurde von 9,5 m auf ca. 6 m reduziert

Verlangsamung-Stapel wurden reduziert: von 20 auf 10 bei der Explosion und von 10 auf 5 Pro Tick im Stasis-Feld

Ihr sollt bald eine bessere Chance haben, der Kälte zu entkommen

Stasis-Kristalle (nur PvP): Durch Stasis lassen sich auch Eiswände und Kristalle erschaffen. Werden die durch Beschuss oder Angriffe zerstört, löst das eine Splitter-Explosion aus. Der hohe Schaden davon ist der eigentliche Grund, warum der Splittersprung des Jägers so gefährlich ist.

Kristallzersplitter-Schaden pro einzelnen Kristall wurde von maximal 85 und minimal 55 auf 55 /25 reduziert

Wispern der Ketten (nur PvP): Das neue Fragment aus Season 13 gewährt in der Nähe von Stasis-Kristallen und eingefrorenen Feinden Schadens-Reduktion. Gerade die ohnehin schwer zu killenden super frieren alles weiträumig ein und erschaffen unzählige Kristalle, wodurch sie noch schwerer zu killen sind.

Schadensresistenz in der Super von 25 % auf 5 % reduziert.

Außerhalb der Super bleibt die Resistenz bei 25 %

Wispern der Folter (ganzes Spiel): Durch dieses Fragment erhalten Hüter wertvolle Granaten-Energie, wenn sie von Feinden getroffen werden. Durch einen Fehler konnten man den Effekt unendlich oft triggern.

Der Effekt wird nicht mehr kontinuierlich ausgelöst, wenn man in einer Titanen-Barrikade steht und Schaden kassiert

Hab ihr noch nicht alle Stasis-Fragmente freigeschaltet, wird das am 23. März leichter. Zumindest im PvP sollen die Quests deutlich schneller gehen.

Destiny 2: So bekommt ihr alle neuen Stasis-Aspekte und Fragmente der Season 13

Warlocks sind diesmal die Gewinner

Direkt eine Woche nach Einführung der Stasis-Klassen mussten Warlocks zahlreiche Nerfs über sich ergehen lassen. Davon haben die sich bis heute nicht erholt, daher spendiert Bungie ihnen ein paar Buffs. Ganz ungenerft kommen die Warlocks aber auch nicht davon.

Winterzorn (ganzes Spiel):

Verfolgen von Winterzorn-Projektilen wurde verbessert – die Verfolgungsstärke nimmt jetzt über 10 Sekunden ab (vorher verlor das Tracking schon nach 2,2 Sekunden seine Wirksamkeit)

Projektile der Super frieren jetzt aus 1,6 m Entfernung ein (vorher 1,5 m)

Umgebungsdetonation beginnt jetzt am größten Punkt und verkleinert sich über Zeit auf 40 % davon.

Penumbra-Explosion (nur PvP): Stasis-Warlocks werfen bei geladenem Angriff ein Projektil, dass Gegner einfriert und Schaden verursacht. Der Schaden wurde zum Start der Season 13 angehoben, aber sinkt jetzt wieder:

Schaden durch Penumbra-Explosion gegen Spieler wurde von 80 auf 30 reduziert

Bald treffen Schattenbinder ihre Opfer leichter

Eisfackel-Blitze (ganzes Spiel): Zersplittert ihr mit diesem Aspekt gefrorene Gegner, geht von denen eine zielsuchende Stasis-Welle aus, die selbstständig Opfer einfriert.

Zielerfassungsreichweite von Eisfackel-Blitzen um 33 % erhöht

Wende-Geschwindigkeit davon wurde erhöht, sodass sie Ziele in der Nähe effektiver treffen können.

Ein Problem wurde behoben, bei dem Eisfackel-Blitze kontinuierlich versuchten, zwischen Zielen zu wechseln

Mit dem Patch erhalten nicht nur Stasis-Warlocks Anpassungen, sondern auch die Arkus-Super Chaosspannung. Der Blitzstrahl kann frühzeitig abgebrochen werden und gerade in Kombination mit den Geomag-Stabilisatoren waren so sehr häufige Super möglich.

Die Menge an Super-Energie, die zurückerstattet wird, wenn Chaosspannung früh abgebrochen wird, wurde reduziert.

Was haltet ihr von den angekündigten Änderungen für Stasis? Macht das für euch den Schmelztiegel wieder erträglicher oder schießt Destiny 2 hier übers Ziel hinaus?

Besonders erfreulich ist, dass viele der Änderungen endlich nur dort greifen, wo sie auch nötig sind. Damit zementiert Bungie, dass sie doch PvP und PvE getrennt balancen können.