Resident Evil hat eine Vampirin, die 2,92 Meter groß ist. Destiny 2 hat eine Schildkröte-Dame, die 2,99 Meter misst, und auf Twitter die Hüter ziemlich harsch angeht. Aber manche stehen drauf und flehen: „Bitte tritt auf mich.“

Wer ist diese wunderschöne Schildkrötenfrau? Die 3 Meter große und ziemlich militärische Schildkröte ist die wunderschöne Kaiserin Caiatl, vorher als nicht minder schöne Schildkröten-Prinzessin Caiatl bekannt.

Die Kaiserin der Kabale ist der Hauptfeind in der Season 13 von Destiny 2 und kam gleich nach „Beyond Light.“ Sie ist die Tochter von Emperor Calus, einer dekadenten Kaiser-Schildkröte, die einst im Raid „Leviathan“ hauste und vor Jahren besiegt wurde.

In Destiny 2 ist Caiatl irgendwie komisch drauf: Sie behandelt uns, die Hüter, wie Laufburschen. Und schlägt vor, dass wir uns endlich unterwerfen und an ihrer Seite gegen die Dunkelheit kämpfen sollten. Das wäre ja nur logisch. Sie versteht gar nicht, warum wir uns da so anstellen.

Außerdem hat sie schon versucht, den Blauschlumpf höchstselbst, Zavala, umbringen zu lassen. Offenbar als Reaktion darauf, dass der Schauspieler Lance Reddick sie kürzlich wüst im Auftrag der Hüter beschimpfte.

Aus ihrer Sicht ist der Kampf zwischen Hütern und Kabalen völlig überflüssig und nutzt nur dem “wahren Feind”, der bald einfallen wird. Die Hüter brauchten die Legionen der Kaiserin.

Nachdem sich Hüter im Spiel offenbar immer noch weigerten, ihrer Vernunft zu folgen, ist sie jetzt auf Twitter aktiv und postet dort den Hashtag #joinCaiatl.

Schildkröte übernimmt offiziellen Twitter-Kanal von Bungie

Das ist der neueste Gag: Im Moment ist die Videospielwelt begeistert von der riesigen Vampir-Lady aus Resident Evil Village, „Lady Dimitrescu.“ Bungie hat die Zeichen der Zeit erkannt und ihre riesige Lady in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit gerückt.

Seit dem 8. März heißt der offizielle Twitter-Account von Destiny nicht mehr langweilig „Destiny 2“, so wie seit Jahren, sondern „Caiatl, Kaiserin der Kabale.“

Die Schildkröten-Chefin hat den Twitter-Kanal von Destiny 2 übernommen. Auch auf Deutsch (10.008 Follower) antwortet die Prinzessin jetzt selbst den Hütern. Provoziert sie und liefert sich Wortgefechte mit frechen Twitter-Nutzern.

Die sollten doch endlich aufhören, rumzubocken, und sich ihr unterwerfen und anschließen.

“Tritt auf mich”

Das sind die schönsten Ausführungen: Die große Show tobt aber auf dem englischsprachigen Twitter-Kanal von Bungie (2,5 Millionen Follower). Hier hat die Kaiserin schon einige Duelle ausgefochten.

Ein Nutzer fragt die Prinzessin: „Hey, hast du es jemals bereut, deinen Vater Calus betrogen zu haben?“

Sie antwortet: „Das Leben ist eine Reihe von Entscheidungen, Triumphen und Reue. Hast du es je bereut, Cayde-6 nicht gerettet zu haben?“

Au, fieser Tiefschlag. Viele Fans vermissen Cayde-6 noch immer. Und bedauern ihre Rolle im Ende des scharfzüngigen Tausendsassas und Schwerenöters.

Einige Anfragen an Caiatl sind erstaunlich intimer Natur. Doch so lässt eine Schildkröten-Dame nicht mit sich reden.

Der Streamer DrLupo bittet die Prinzessin „Bitte lauf auf mir.“ Doch erhält da nur die Absage: Er spreche mit einer Kaiserin, der Herrin über Legionen und der Kabale. Er sei schon jetzt weit unter ihr.

Der nächste, der darum bittet, die Kaiserin möge doch auf ihn trete, bekommt die nächste Abfuhr: Er solle sich lieber keiner Herausforderung stellen, die er nicht überleben kann.

Was ist denn da mit „Step on me?“ Die Formulierung mit „Step on me“ kommt aus asiatischen Mangas. Dort ist das eine Wendung, dass aggressive, große Frauen auf „eher unterwürfige Männer“ treten, die sich vor sie hinwerfen. Es ist offenbar eine Art Sexfetisch aus der S/M-Richtung.

Das muss man nicht unbedingt verstehen. In Final Fantasy XIV gab es mal eine Schurkin, die genau in dieses “Step on me”-Muster passt.

Wenn ihr Lust habt, von der Kaiserin beleidigt zu werden, dann twittert ihr doch freundlich! Vielleicht tritt sie ja auch auf euren Gefühlen herum.

Gut möglich, dass euch hinter der Maske der Kaiserin der deutsche Community-Manager antwortet.

