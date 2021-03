Destiny 2 ist ein Multiplayer-Online-Shooter mit MMO-Elementen aus dem Hause Bungie. Er erschien am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One und am 24. ...

Die Story rund um Calus und das Horror-Schiff Glykon geht diese Woche übrigens auch weiter. Dort erfahrt ihr düstere Details, zu einem immer verrückter werdenden Ex-Imperator. Ach ja, und einen zufälligen Roll des neuen Exotics gibt’s auch: Destiny 2: So holt ihr das Exotic Erzählung eines Toten in der neuen Vorzeichen-Quest

Glaubt ihr, dass Bungie mit der Ankündigung, dass Commander Zavalas Leben aus Messers Schneide steht, für Würze sorgen möchte? Oder haltet ihr es für äußerst unwahrscheinlich, dass hier wirklich ein so bekannter Charakter sterben könnte? Saht es uns doch in den Kommentaren.

So könnte es kommen: Im schlimmsten Fall verhindern nicht mal die Spieler den Mordversuch. Während die Hüter sich wieder an einer stumpfen Beutezug-Orgie abrackern, wird Krähe Zavala retten. So beweist der als Hüter auferstandene Krähe, dass er der Nachfolger von Cayde ist (so zumindest die gängige Theorie).

So können Hüter sterben: Für uns Spieler ist gut, dass unsere Hüter nicht so richtig sterben können. Werden Hüter tödlich verwundet, dann respawnen sie. Das Gameplay-Element wird damit erklärt, dass das Licht des Reisende uns wiedererweckt. Nur wenn wir von der Kraft der schwebenden Kugel abgetrennt sind, dann ist ein Tod unwiederbringlich. Da wir aber stets vom Geist, einem Geschöpf des Reisenden begleitet werden, muss zuerst der Geist weg oder die Dunkelheit alles Licht verschlucken.

Dass Zavalas Leben auf also kurz vor dem Aus steht, sollte den Hütern ordentlich Angst machen. Der mustergültige Titan und Chef aller Hüter soll also wirklich abkratzen?

Das ist nicht nur der fiese Plan von Caiatl, sondern diese Zukunft hat eine Art Orakel vorhergesagt. Zavala soll so wohl dafür bestraft werden, dass er einmal nicht nach den Regeln spielte. In Bad-Ass-Manier zeigte er den Kabalen: Hüter knien vor niemandem.

Doch so ganz nebenbei wurde angekündigt, dass Hüter sterben sollen und das der nächste auf der Abschussliste unser stoischer Anführer Commander Zavala ist. Stopp, Hüter können doch nicht einfach so sterben, oder?

Gibt’s nichts Neues? Bei Destiny 2 hat sich in Season 13 langsam Routine eingestellt. Ein Großteil, der in der Roadmap angekündigten Inhalte, ist mittlerweile live. Mit dem dieswöchigen Reset kam das erste Mal kein neues Schlachtfeld und auch keine geheime Mission wie der Gruselspaß Vorzeichen hinzu.

Bei Destiny 2 soll der Fels in der Brandung, Commander Zavala, einem fiesen Attentat zum Opfer fallen. Das würde Spannung in Season 13 bringen, doch irgendwie bekommen die Hüter keine Angst.

Insert

You are going to send email to