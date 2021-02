Bei Destiny 2 startet in Kürze die Season 13, doch unseren Hauptwidersacher in der neuen Saison dürfte längst nicht jeder kennen. MeinMMO erklärt, was es mit der wohl hässlichsten Prinzessin von Destiny auf sich hat.

Das steht in Kürze bei Destiny 2 an: Am 9. Februar endet bei Destiny 2 mit dem Weekly Reset die auslaufende Season 12 und die neue Season 13, die Saison der Auserwählten, geht an den Start. Dort wird die Story von Destiny 2 nach den Ereignissen von „Jenseits des Lichts“ und der Saison der Jagd weitererzählt.

Und während die Pyramiden-Schiffe der Dunkelheit sowie Xivu Arath, Schargöttin sowie jüngste Schwester der Hexen-Königin Savathûn und von Oryx, unser Sonnensystem weiter destabilisieren, betritt ein neuer Feind die Bühne.

Plötzlich müssen wir es mit einer Kabal-Kaiserin und ihrer Streitmacht aufnehmen. Und so manch ein Hüter dürfte sich nun fragen: Wer ist dieser neue Hauptfeindin aus der Saison überhaupt? Denn wirklich von der Kabal-Dame gehört dürften nur belesene Lore-Enthusiasten oder sehr aufmerksame Käufer der Collector’s Edition von Destiny 2 haben.

Caiatl

Wer ist Caiatl? Die Antagonistin von Season 13 im Detail

Wir geben euch hier einen kompakten Überblick, damit ihr nicht die komplette Lore von Destiny 2 auf den Kopf stellen müsst.

Wer ist Caiatl überhaupt genau? Auch wenn man es vielleicht im Trailer nicht auf Anhieb erkennt oder heraushört: Der massive, breit gebaute Verhandlungsführer der Kabale aus dem Trailer zur Season 13 ist tatsächlich eine Dame. Das erkennt man an den großen Stoßzähnen, die nur weibliche Kabale haben. Zudem sind die weiblichen Vertreter diese Spezies größer als die männlichen.

Die gute Dame hört dabei auf den Namen Caiatl und ist die Tochter des Kabal-Imperators Calus höchstpersönlich. Der ist zwar aktuell nicht mehr im Spiel, doch so manch ein Hüter dürfte ihn aus dem Leviathan-Raid kennen. Caiatl bekleidet (oder besser gesagt bekleidete) laut Lore den Rang einer Prinzessin und ist eine großartige Weltraum-Pilotin. Sie teilte die Liebe ihres Vaters zum Luxus nicht und bevorzugte eher ein durchs Militär geprägtes Leben.

Caiatls Vater – Der Kabal-Imperator Calus weiß einen guten Tropfen zu schätzen

Caiatls Geschichte bis Season 13: Auch wenn Calus seine Tochter geliebt und stets das beste für sie wollte, ist Caiatl ist bei ihrem Vater durch einen Vorfall „leicht“ in Ungnade gefallen. Seitdem will der Imperator sie tot sehen. Doch was genau ist passiert?

Nun, bei dem Vorfall handelt es sich um einen Coup gegen Calus, dessen Auswirkungen bis in die ehemalige Hauptgeschichte von Destiny 2, also die Vanilla-Story, zu spüren waren. Calus war einst ein mächtiger und gütiger Imperator, dem das Wohl seiner Untertanen sehr am Herzen lag. Er reinigte sein Imperium vom Abschaum der Gauner und Banditen.

Doch eine Gruppe Untergebener und enger Vertrauter verrieten ihn und übernahmen die Kontrolle über große Teile der Kabal-Armee. Calus wurde daraufhin verbannt und lebte im Exil. Ghaul, der Hauptfeind aus der ursprünglichen Vanilla-Kampagne von Destiny 2, nahm dann seine Position ein.

Doch was hat Caiatl mit dem Ganzen zu tun? Sie war Teil der Gruppe, die den Coup gegen ihren Vater anführte, und den Imperator letztlich stürzte. Sie war maßgeblich an dem Verrat beteiligt und zerstörte ein Gerät, mit dem Calus noch hätte Hilfe holen können, um den Putsch abzuwenden.

Caiatl – Früher Prinzessin, mittlerweile Kaiserin

Doch seit dem Aufstieg (und Untergang) von Dominus Ghaul, den wir in der Haupt-Kampagne des Grundspiels von Destiny 2 besiegt haben, war nur wenig über den Verbleib von Caiatl bekannt. Sie wurde nach Ghauls zur Kaiserin und dem neuen Oberhaupt des Kabal-Imperiums. Seitdem versucht sie die Überreste der besiegten Rotlegion wieder um sich zu scharen.

Das ist Caiatl in der neuen Saison: Nachdem unser Sonnensystem im Zuge der jüngsten Ereignisse von der Dunkelheit und ihren Schiffen aufgesucht wurde, strebte Caiatl an, die Menschen zu einem Bündnis mit den Kabalen zu bewegen. Denn auch sie kämpfen offenbar gegen die Schar sowie die Dunkelheit.

Zavala und Osiris bei den Verhandlungen mit den Kabalen

Doch wie im Trailer zur Season 13 bereits zu sehen war, scheitern diese Verhandlungen um eine Allianz offenbar und die Hüter sind nun um einen weiteren mächtigen Feind reicher.

Habt ihr von Caiatl schon mal zuvor etwas gehört? Wie findet ihr es, dass die Kabale nun wieder verstärkt als Feind in den Fokus rücken? Seid ihr auf den weiteren Verlauf der neuen saisonalen Story gespannt? Oder hättet ihr euch lieber einen anderen Fokus der Geschichte gewünscht? Lasst es uns und andere Leser von MeinMMO in den Kommentaren wissen.