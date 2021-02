In Kürze startet bei Destiny 2 die neue Season 13. Doch bevor ihr euch in die neuen Inhalte stürzt, gibt es noch die ein oder andere Sache, die ihr noch in der auslaufenden Season 12 erledigen solltet.

Was ist gerade los bei Destiny 2? In einer Woche startet bereits am 9. Februar die nunmehr 13. Saison von Destiny 2, die auslaufende Saison der Jagd befindet sich in ihren letzten Zügen.

Und so manch ein Hüter mag sich nun fragen: Was soll ich jetzt unbedingt noch erledigen, bevor die neue Season beginnt? Kann ich mich irgendwie darauf vorbereiten? Hier sind einige Dinge, die ihr noch zum Ende der Season 12 im Auge haben solltet.

Alles zur Ankündigung der neuen Saison der Auserwählten lest ihr hier auf MeinMMO:

In Season 13 von Destiny 2 kämpft ihr gegen die hässlichste Prinzessin des Universums

Habt ihr das alles schon erledigt?

Das ist diesmal anders: Das Ende dieser Saison wird etwas anders, als es in den vergangenen Seasons der Fall war. Bungie will aktiver gegen FOMO (fear of missing out) vorgehen – also die Angst, etwas zu verpassen.

Und so werden zahlreiche Inhalte aus Season 12 auch in der Season 13 erhalten bleiben. Ihr müsst euch also nicht abhetzen, wenn ihr beispielsweise noch nicht alle Waffen aus den Zorngeborenen-Jagden zusammen oder euch noch nicht die exotische Handfeuerwaffe Falkenmond verdient habt.

Doch einige Dinge werden mit Ende der Season 12 trotzdem verschwinden. Hier erfahrt ihr deshalb, wo ihr euch nun so langsam beeilen solltet.

Shaxx wartet schon auf eure Token

Löst alle Schmelztiegel-Token ein: Die Schmelztiegel-Token werden mit Season 13 verschwinden (die von der Vorhut noch nicht). Wollt ihr sie also nicht einfach sinnlos verlieren, dann löst sie bei Lord Shaxx ein und zerlegt die Ausrüstung, die ihr so erhaltet. Auch wenn das echt umständlich und bei so manch einem sicherlich auch echt langwierig werden könnte – so bekommt ihr zumindest noch etwas Nützliches für diese scheidende Währung.

Holt euch die High-Stat-Rüstungen aus dem Season Pass: Generell gilt: solltet ihr euren Season Pass noch nicht fertig oder noch nicht auf der gewünschten Stufe haben, dann ist so langsam Beeilung angesagt.

Habt ihr den Pass gekauft, dann denkt an die saisonalen Rüstungsteile mit hohen Statuswerten, die es zwischen Stufe 37 und 57 gibt. Diese können sich durchaus lohnen – auch für zukünftige Seasons. Denn sie haben neben ordentlichen Werten auch das aktuell höchste Infundier-Cap. Doch von dem ein oder anderen Hüter werden sie gerne vergessen, weil einige sie beim Erspielen zunächst zurückhalten und erst später mit höherem Powerlevel einlösen (wollen).

Gebt all eure Materialien von verschwundenen Schauplätzen aus: Bei Destiny 2 sind mit Beyond Light und der Season 12 einige Schauplätze aus dem Spiel rotiert. Habt ihr noch entsprechende Materialien von diesen Locations gehortet, dann könnt ihr sie immer noch zum Einkaufen bei Banshee-44 im Turm oder bei Spider in der Wirrbucht des Riffs nutzen – allerdings nur noch in Season 12.

Wollt ihr also nicht, dass sie nutzlos verfallen, solltet ihr sie unbedingt bis zum Start der neuen Season 13 ausgeben oder eintauschen.

Dieses gute Stück könnte nächste Saison noch richtig wertvoll werden

Schnappt euch den Raketenwerfer vom Vagabunden: Habt ihr euch den legendären Raketenwerfer „Schlechte Omen“ beim Vagabunden zum Direktkauf freigeschaltet, dann solltet ihr euch diesen jetzt unbedingt noch schnappen. Falls ihr ihn nicht eh schon in dieser Ausführung im Tresor liegen habt.

Denn zum einen ist es mit Zielsuche und Cluster-Bomben ein ziemlich guter Roll, zum anderen werden Raketenwerfer zur Season 13 gebufft (um 30 %). Sie könnten also unter Umständen endlich wieder nützlich werden. Diesen Roll gibt’s so ganz ohne RNG und wer weiß, ob der Drifter ihn nächste Saison dann noch anbietet.

Löst alle erledigten, wöchentlichen Beutezüge ein: So manch einer hat gerne zum Saison-Ende Bounties gehamstert, um diese dann zu Beginn der neuen Saison für einen extra XP-Schub zu nutzen. Da nächste Saison die wöchentlichen Beutezüge aber entfallen, könnt ihr sie auch nicht nutzen. Sie werden also dann einfach verschwinden. Deshalb solltet ihr all eure erledigten Weekly Bounties lieber noch rechtzeitig einlösen.

Gebt der Fremden eure Erinnerungsfragmente: Um euren Stasis-Fokus auszubauen und neue Fragmente zu erhalten, müsst ihr bei der Fremden Exo auf Europa Fragment-Quests abschließen. Ihr solltet diese beenden und bei ihr eintauschen – wenn ihr noch nicht alle 6 Fragmente für Warlocks, Jäger und Titanen habt.

Mit Beyond Light kamen 6 Stasis-Fragmente ins Spiel

Die übrigen Erinnerungsfragmente bringen euch in Season 13 nichts mehr. Stasis wird zwar noch stärker: Neue Aspekte und Fragmente kommen, aber ihr müsst für die neuen Kräfte auch neue Aufgaben absolvieren.

Wie sieht es bei euch aus? Habt ihr schon alles Wichtige vor Beginn der neuen Saison der Auserwählten erledigt? Oder müsst ihr jetzt auf den letzten Drücker noch irgendwo hetzen? Habt ihr noch irgendwelche Tipps, um besser in die Season 13 zu starten? Lasst es uns und andere Leser von MeinMMO in den Kommentaren wissen.

