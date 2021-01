Destiny 2 hat zwar neue Inhalte, doch die verschwinden immer – Das soll sich ändern

Destiny 2 will, dass ihr möglichst wenige wichtige Inhalte verpasst – trotz eines saisonalen Modells, mit dem neuer Content nach einigen Monaten in großen Teilen wieder verschwindet. Bungie hat nun anhand der Season 12 gezeigt, wie das aussehen wird.

Das ist ein großes Problem in Destiny 2: FOMO (Fear of missiog out), also die Angst davor, etwas zu verpassen, hat sich seit der Einführung des saisonalen Modells für so manch einen Hüter zu einem durchaus ernstem Problem entwickelt – ob nun für Rückkehrer, Späteinsteiger oder Dauerspieler.

Denn frische Inhalte bekommt Destiny 2 neben den jährlichen, großen Erweiterungen wie Beyond Light nun mal über die Seasons. Doch einige wichtige Teile des saisonalen Contents

wie manche Waffen oder Rüstungen

neue Story-Elemente

Missionen oder bestimmte Aktivitäten

lassen sich nur in der jeweiligen Saison (er)spielen. Ist die Saison rum, verschwinden diese. Eine Möglichkeit, das Ganze später nachzuholen, gab es bislang nicht wirklich.

Dadurch fühlen sich zahlreiche Spieler unter Druck gesetzt, Season für Season durchgehend am Ball bleiben zu müssen – egal, ob die Saison einem nun zuspricht oder nicht. Viele haben Angst davor, sonst unter Umständen essenzielle Inhalte komplett zu verpassen und diese nicht mehr erleben zu können. Doch das soll sich bald ändern.

Saisonale Aktivitäten wie die Zorngebornen-Jagd verschwanden bisher mit Ende der jeweiligen Saison. Das wird sich nun ändern

So will Destiny 2 dafür sorgen, dass ihr keine wichtigen Inhalte verpasst

Das ist jetzt neu: Bereits im Frühjahr 2020 hatte Bungie angekündigt, die Seasons in Bezug auf FOMO verbessern zu wollen. Im aktuellen „This Week at Bungie“-Blog sind die Entwickler nun erneut auf diese Problematik eingegangen, diesmal allerdings mit einem konkreten Beispiel. Nun hat das Studio anhand der aktuellen Season 12 gezeigt, wie das aussehen wird.

Ziel sei es, Spielern zu helfen, tragende erzählerische Höhepunkte und Aktivitäten einer Saison erleben zu können – selbst, wenn sie erst nach dem Ende der entsprechenden Season anfangen, zu spielen.

Um das im Falle der aktuellen Season 12, der Saison der Jagd, sicherzustellen, werden in der kommenden Season 13 sowie während des gesamten 4. Jahres von Destiny 2 (also bis Herbst 2021) zahlreiche Aspekte der Season 12 erhalten bleiben.

Übrigens, das ändert sich noch mit Season 13:

Bleibt uns nach der Season 12 noch erhalten – die Krähe

Das bleibt aus der Season 12 in Jahr 4 erhalten:

Story Missionen können über eine Markierung aus dem Navigations-Menü gestartet werden.

Die saisonale Aktivität Zorngebornen-Jagd

Die Quest für die Auftragswaffe „Verehrt“ wird weiterhin erhältlich bleiben

Der Verkaufsbildschirm der Krähe (also von Uldren) in der Wirrbucht des Riffs

Die Falkenmond-Quest sowie die dazugehörige Omen-Aktivität

Das saisonale Siegel sowie der Wächter-Titel Das saisonale Siegel muss immer noch bis zur Deadline auf der Bungie-Rewards-Seite verdient werden. Doch da ein Problem den Triumph blockiert, wird diese Deadline angepasst.



Folgende Inhalte der Season 12 werden nach deren Ende entfallen:

Die Beutezüge von Krähe

Messages from the Field – also Audio-Aufzeichnungen, die man sich am Terminal in Zavalas Büro anhören kann

Das saisonale Artefakt der Season 12

Der Season Pass von Season 12

Das saisonale Artefakt der Season 12 wird nach Saison-Ende durch ein neues ersetzt

Beachtet dabei: Die Umstellung auf das Beibehalten von saisonalen Inhalten nach Saison-Ende führte im Rahmen der Season 12 zu einigen Unstimmigkeiten, da diese Saison ursprünglich noch mit dem „alten“ Modell im Hinterkopf entworfen wurde.

Deshalb hängt die Krähe (Uldren) immer noch in Spiders Versteck ab, nachdem er dort eigentlich rausgeworfen (beziehungsweise von uns rausgeholt) wurde. Und es kann sein, dass ihr auf weitere Unstimmigkeiten rund um die Krähe in Season 13 stoßt. Denn dieser wird in eine neue Location umziehen, aber gleichzeitig auch immer noch in der Wirrbucht auffindbar sein, damit der mit ihm verbundene Content aus der Saison der Jagd (Season 12) immer noch funktioniert.

Inhalte aus der Season 13 sollten solche Probleme aber nicht mehr haben. Denn diese wurden gleich mit dem Gedanken im Hinterkopf entworfen, dass sie im ganzen Verlauf von Jahr 4 verfügbar bleiben.

Was haltet ihr von diesem Ansatz? Freut es euch, dass ihr nun die wichtigsten Inhalte einer Saison auch später noch erleben könnt? Oder würdet ihr hier lieber eine andere Lösung sehen? Übrigens, im Hinblick auf die Zukunft sagt Bungie „Beste Tage von Destiny 2 kommen noch!“ – doch kaum wer glaubt ihnen