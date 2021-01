Retter verspricht: „Beste Tage von Destiny 2 kommen noch!“ – Kaum wer glaubt ihm

Bei Destiny 2 ist der MMORPG-Experte Joe Blackburn der neue starke Mann, der Destiny in die Zukunft führen soll. Der sagt jetzt: „Die besten Tage von Destiny stehen noch bevor“. Das Problem: Kaum wer glaubt ihm im Moment.

Wer spricht da?

Blackburn hat für Zenimax drei Jahre am MMORPG The Elder Scrolls Online gearbeitet und dort die großen Boss-Kämpfe designet – unter anderem den epischen Kampf gegen Molag Bal, zum Ende der Singleplayer-Kampagne

2015 kam er zu Bungie, wurde Raid-Designer und später der Chef-Designer der Raids von Destiny. Damit trat er die Nachfolge von Luke Smith an. Den hatte Bungie nach dem Erfolg des 1. Raids „Die Gläserne Kammer“ schrittweise zum Oberboss der Spiele-Reihe befördert.

Es sah alles danach aus, als wird Blackburn der Boss fürs PvE bei Destiny.

Aber 2019 wechselte Blackburn zu Riot Games und war erstmal weg.

Doch Bungie holte ihn 2020 zurück und beförderte ihn zum „The Assistant Game Director“ für Destiny 2.

Joe Blackburn ist jetzt sowas wie „der neue starke Mann“ bei Destiny. Er soll offenbar in die Fußstapfen von Luke Smith treten. Das wurde in der letzten großen Video-Dokumentation von Bungie deutlich, da gab es eine Staffel-Übergabe. Luke Smith sagte, wie spannend er es findet, dass neue Führungskräfte bei Destiny nach vorne treten. Dann blendete man Joe Blackburn ein, der stolz verkündete: „Die besten Tage von Destiny liegen noch vor uns.“

Und genau um diesen Satz geht es jetzt noch mal.

Luke Smith, der Chef von Destiny 2.

Das sagt Blackburn jetzt: Über Twitter meldete sich Blackburn nun und sagte:

„Letztes Jahr habe ich gesagt, dass die besten Tage von Destiny noch vor uns liegen. Wenn ich mir anschaue, was kommt, glaube ich das mehr als je zuvor. Aber wir müssen noch viel arbeiten, um dahin zu kommen. 2021 wird etwas anders für Destiny. Wir werden eine Weile brauchen, um unsere Pläne zu festigen, aber rechnet mit einem „State of Destiny 2021“ in der nächsten Saison.“

Was heißt das übersetzt? Es ist eine gemischte Botschaft von Destiny, wie man sie kennt. Im Wesentlichen heißt es wohl:

Erwartet 2021 erstmal nicht so viel, wir brauchen Zeit

Wir erklären euch später, was wir genau für 2021 vorhaben – so in den nächsten 3 Monaten melden wir uns mit mehr Infos

Insgesamt wird es Destiny aber gut gehen, vertraut uns. Ich weiß schon, wie es weitergeht, und es wird gut

„Jedes Jahr das Gleiche“

Das ist die Reaktion darauf: Im Moment ist die Stimmung bei Destiny weit unten. Die PvP-Probleme mit Stasis, das Streichen von Inhalten und Items durch das Sunsetting und der grindlastige Content der Seasons sind harsche Probleme, die Hüter gegen den Strich gehen.

Daher sind viele Kommentare negativ. Ein vages Versprechen für die Zukunft hat man bei Destiny schon oft gehört. Die Hüter können damit nichts anfangen. Einer sagt: „Ihr sagt uns seit Jahren dasselbe, aber Destiny ist immer nur für zwei Wochen nach einer neuen Erweiterung gut.“

Andere erwähnen, dass Destiny ein tolles Spiel ist, man habe viel Spaß gehabt und tolle Leute kennengelernt, aber in Jahr 7 fühle es sich so an, als mache Bungie jedes Jahr dieselben Fehler.

Positiv äußert sich der große Streamer GladdX, der sagt:

„Ich bleibe voller Hoffnung, Mann. Die Dinge sind nicht immer so, wie wir wollen, aber wir haben gesehen, zu was ihr im Stande seid. Viele von uns vermissen das magische Gefühl, das Destiny uns früher gegeben hat, und wir wollen es wieder. Möge das Licht in Zukunft hell strahlen! Zeigt uns, was ihr draufhabt.“ GladdX

Der generelle Tenor der meisten Posts ist aber: Leute, wir lieben euer Spiel, aber ihr sagt uns seit Jahren dasselbe Zeug und es ändert sich nichts.

GladdX, er glaubt noch an das Gute in Destiny.

Was gegen die Aussage von Blackburn spricht, ist ein Geständnis seines Chefs, Luke Smith. Der räumte im November 2020 ein, dass die Möglichkeiten bei Bungie für Destiny mittlerweile begrenzt sind, ohne Activision Blizzard im Rücken:

