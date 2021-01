Bei Destiny 2 habt ihr nach dem Update 3.0.2 die Möglichkeit, euch in der neuen Mission „Omen“ die exotische Handfeuerwaffe Falkenmond (Hawkmoon) mit Zufalls-Rolls zu erspielen. Auch den dazugehörigen exotischen Meisterwerk-Katalysator könnt ihr euch nun krallen.

Das ist jetzt neu: Mit dem jüngsten Update 3.0.2 für Destiny 2 kamen nicht nur zahlreiche Bugfixes und ein Jäger-Nerf ins Spiel. Bungie hat auch eine neue Mission beziehungsweise Aktivität ins Spiel gebracht, wo ihr euch nun das Waffen-Exotic Falkenmond mit unterschiedlichen Perk-Kombinationen erarbeiten, sowie ihren Katalysator erspielen könnt – quasi das Finale der Hawkmoon-Quest.

Nebenbei könnt ihr euch zudem ein exotisches Schiff verdienen. Dabei dürfte es sich übrigens um einen der letzten Inhalte der laufenden Season 12 handeln. Hier der Trailer dazu:

Omen – So gibt’s die Falkenmond mit Zufalls-Rolls

Die Voraussetzungen: Zunächst einmal müsst ihr die Falkenmond bereits erspielt haben. Falls ihr das neue Waffen-Exotic noch nicht habt, erfahrt ihr hier, wie es geht:

Zudem solltet ihr über ein höheres Powerlevel verfügen. Die entsprechende Mission hat ein empfohlenes Level von 1.270, einige Gegner gehen bis 1.280. Dazu kommen noch zahlreiche negative Modifikatoren, die euch das Leben schwer machen. Die Aktivität ist also ziemlich knackig. Es gibt zwar einen Triumph für einen Solo-Abschluss, doch die ersten Male solltet ihr lieber mit einem Team probieren.

Das solltet ihr als Erstes tun: Stattet der Krähe, also Prinz Uldren, in der Wirrbucht des Riffs einen Besuch ab. Dieser steht gleich im Raum neben Spider und hält für euch die exotische Quest „Raubvogel“ bereit. Das wird euch allerdings nicht angezeigt. Über diese Quest bekommt ihr das neue exotische Schiff.

Begebt euch in die ETZ auf der Erde: Habt ihr die Quest von Uldren angenommen, dann wählt nun im Navigator die ETZ (Europäische Todeszone) auf der Erde aus – dort das Gebiet Trostland als Landezone.

Seid ihr dort gelandet, fahrt oder lauft rechts an der Kirchenfront vorbei. An der ersten Abzweigung nach rechts seht ihr dann ein halb zerstörtes Haus mit der Aufschrift „ABS Kastner“.

Springt dort in den ersten Stock, lauft ein paar Meter ins Innere und schaut nach rechts. Dort seht ihr einen Kamin, den ihr mit der Falkenmond aufschießen könnt. Dahinter verbirgt sich ein geheimer Durchgang und gleich am Anfang auf der linken Seite ein kleiner Schaltkasten, an dem ihr auch die neue Aktivität „Omen“ starten könnt.

Wichtig: Pakt dabei unbedingt etwas gegen Unaufhaltsame Champions ein (kann sich in den folgenden Wochen ändern) und bedenkt bei euren Loadouts, dass ihr es mit allen 3 Arten von Elementar-Schilden zu tun bekommt – also Solar, Leere und Arkus. Sprecht euch da also am besten im Team vorher ab. Sonst werdet ihr im Verlauf der Mission Probleme bekommen. Übrigens, ihr müsst die Falkenmond in dieser Mission ausgerüstet haben, um an bestimmten Punkten voranschreiten zu können.

Absolviert die Mission „Omen“: Die Mission selbst ist dann im Prinzip größtenteils selbsterklärend.

Es geht zunächst durch einige unterirdische Gänge, Korridore und Wartungstunnel. Einmal im Freien angekommen, müsst ihr eure Parkour-Künste unter Beweis stellen, um einen Damm zu erreichen und zu erklimmen, bis es im Inneren des gewaltigen Bauwerks weitergeht.

Im Reservoir gilt es dann, 3 Gesandte der Besessenen (allesamt Ultras) zu jagen, einige Gegnerwellen im Bossraum vom Strike „See der Schatten“ zu überstehen und am Ende einen Boss zu bezwingen, der samt seiner Mechaniken bereits aus der ursprünglichen Falkenmond-Quest bekannt ist. Zwingt man diesen Endboss in die Knie, vertreibt man die Besessenen und vom Reisenden gibt es dann eine Kiste mit Belohnungen.

Hier könnt ihr euch den genauen Verlauf der Omen-Mission mit einigen weiteren Tipps im Video von Ilias Gaming anschauen:

Beachtet dabei: Habt ihr Omen erstmals absolviert, könnt ihr diese Aktivität fortan auch direkt von der ETZ-Karte aus starten. Ihr müsst nicht länger zum Schaltkasten im Geheimgang laufen. Doch Achtung, Berichten zufolge sind aktuell wohl einige damit zusammenhängende Triumphe verbuggt.

Beim ersten Durchspielen erhaltet ihr gleich zweimal die Hawkmoon mit Random Rolls. Aktuell sieht es so aus, als wenn man die Kiste am Ende der Mission sowie die Federn nur einmal die Woche mit jedem seiner Charaktere looten kann. Ihr könnt also nicht unbegrenzt nach der Falkenmond mit Random Rolls farmen.

So gibt’s den Meisterwerk-Katalysator für die Falkenmond

Den exotischen Meisterwerk-Katalysator für die Falkenmond erhaltet ihr bei erstmaligen Absolvieren der Omen-Aktivität aus der Kiste vom Endboss.

Wollt ihr die Waffe anschließend zum Meisterwerk aufwerten, so müsst ihr 700 Kills mit der Falkenmond erzielen.

Das kann der Kat: Als Meisterwerk erhält die Waffe einen neuen Perk – Hunter’s Trance. Dadurch bekommt die Falkenmond ein größeres Magazin. Zudem gewährt der Perk einen auf der Anzahl der „Parakausale Ladung“-Stapel basierenden Bonus für Handhabung, Nachladetempo und Reichweite.

So gibt’s das exotische Schiff „Strahlender Sperber“

Im Verlauf der Omen-Mission sowie am Ende aus der Boss-Kiste erhaltet ihr Prakausale Federn. Habt ihr ausreichend davon gesammelt, gibt es das neue exotische Schiff als Belohnung. Ihr könnt nur eine begrenzte Anzahl von Federn pro Woche sammeln. Ihr werdet also mehrere Runs brauchen und könnt das Schiff nicht sofort freischalten.