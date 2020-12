Bei Destiny 2 könnt ihr euch jetzt das neue Waffen-Exotic Falkenmond (Hawkmoon) holen. MeinMMO erklärt euch, wie das geht und wo ihr alle versteckten Federn dafür findet.

Um diese Exotic-Waffe geht’s: Lange haben die Hüter gewartet, aber jetzt ist das beliebte Destiny-1-Exotic „Falkenmond“ zurück. Die 140er Handfeuerwaffe kehrt dabei in überarbeiteter Form zurück und setzt nicht länger auf den Glücks-Faktor:

Für jeden präzisen Treffer oder Kill sammelt ihr Stapel, die der letzten Kugel im Magazin Bonus-Schaden verleihen.

Der Schaden kann durch die Decke gehen und sogar feindliche Hüter mit nur einem Treffer ins virtuelle Jenseits schicken und im PvE alles außer Bosse umhauen.

Zudem handelt es sich bei Falkenmond um das erste Exotic, das mit zufälligen Rolls daherkommen kann – bei dem sich die Perks also ändern.

Bevor ihr dieses neue Spielzeug aber ausprobieren könnt, müsst ihr eine ganze Reihe an Aufgaben und Quests meistern. MeinMMO gibt euch in diesem Artikel alle wichtigen Infos und zeigt euch die Fundorte aller nötigen Sammelobjekte im Video-Guide.

Mit Ornamenten ändert ihr den Look des Hawkmoon-Revolvers

Gibt es dafür Voraussetzungen? Ja. Ihr müsst die Season 12, die Saison der Jagd, besitzen. Nur so könnt ihr die mehrteilige Quest rund um die Handfeuerwaffe Falkenmond angehen und das Exotic erbeuten.

So startet ihr die Exo-Quest: Macht euch auf zum NPC Spider. Den Schwarzmarkthändler findet ihr in seinem gewohnten Unterschlupf in der Wirrbucht. Sprecht mit Spider und greift euch bei ihm die Quest „Wie die Krähe fliegt“.

Jetzt müsst ihr über das ganze Sonnensystem verteilt 5 goldene Federn finden. Und im Anschluss eine ganze Reihe von Missionen für Krähe (Uldren) abschließen. Plant also ein oder zwei Abende ein.

Destiny 2: Alle 5 Parakausale Federn für Falkenmond finden

Die goldenen Federn, die ihr nun sammeln sollt, werden nicht via Quest-Marker angezeigt. Ihr erhaltet in der Quest-Übersicht aber einen kryptischen Hinweistext zum Fundort.

Feder 1 in der Wirrbucht:

Die erste Feder findet ihr direkt in der Nähe von Spider in der Wirrbucht.

Direkt beim Eingang zu seinem Versteck, dort wo ihr vom Sparrow absteigen müsst, ist die Feder auf einer Kiste mit Gefallenen-Symbol.

Kommt ihr frisch von Spider, verlasst seinen Unterschlupf und kurz vor dem Ausgang befindet sich die Kiste mit der Feder zu eurer Linken.

Feder 2 in der ETZ auf der Erde:

Begebt euch in der Europäischen Todeszone (ETZ) in den nordöstlichen Bereich „Der Schlamm“ – nutzt einfach den Schnellreisepunkt.

Ihr seht kurz vor dem Verlorenen Sektor „Geweihte Bucht“ eine Metallkonstruktion, die aus einer Fabrikhalle auf einem Hügel ragt.

Springt auf die rostige Plattform und sammelt dort die zweite Feder ein.

Feder 3 im Kosmodrom:

Wählt auf der Erde das Kosmodrom aus und landet im Bereich „Die Steppe“

Direkt an eurem Spawnpunk befindet sich die dritte Feder.

Springt einfach auf Säule (oder das Mauerstück) vor euch – ihr seht im Hintergrund die Raumschiffe des Kosmodroms.

Hier oben findet ihr dann das Objekt der Begierde.

Feder 4 in der Träumenden Stadt:

Wenn ihr in der Träumenden Stadt landet, seid ihr im Bereich „Divianische Nebel“ – hier befindet sich auch gleich die vierte Feder.

Fahrt zu dem zentralen Tor in der Felswand, das ihr schon aus der Ferne seht.

Direkt links im Torbogen zum Blinden Quell findet ihr die Feder dann auf einem Sims.

Feder 5 auf dem Mond:

Landet im „Heiligtum“ auf dem Mond.

Euer Ziel ist der Schrein von Oryx

Dafür müsst ihr in das Gebiet „Schützenlinie“ und durch das verfallene Gebäude mit der Kuppel – hier ist der Eingang ins Schar-Höhlensystem.

Steigt immer tiefer hinab bis in den Bereich „Halle der Weisheiten“.

Hier biegt ihr links in den langen Tunnel mit den vielen Schläuchen ab

Ihr seid nun im „Schrein von Oryx“. Folgt dem Tunnel immer weiter bis zu einem runden Raum.

Neben der kleinen Treppe links findet ihr endlich die fünfte Feder auf dem dunklen Boden.

Ihr habt jetzt die Quest „Wie dir Krähe fliegt“ abgeschlossen. Falkenmond habt ihr aber noch lange nicht. Jetzt müsst ihr die Quest-Reihe „Öffne deine Krallen“ meistern.

Das will Krähe in der Quest „Öffne deine Krallen“ von euch

Besucht im Anschluss Krähe in der Wirrbucht. Es folgen einige Sammel- und Kill-Aufgaben sowie zwei Missionen. Ihr werdet dabei mit Wegpunkten und einem goldenen Falken unterstützt, die euch den Weg weisen.

Habt ihr die einzelnen Missionen abgeschlossen, geht es wieder zur Krähe in die Wirrbucht. Hier bekommt ihr stets den nächsten Auftrag. MeinMMO zeigt euch kurz alle Aufträge und gibt Tipps.

Schritt 1 – absolviert die Mission „Schrei aus dem Jenseits“: Fliegt in den Bereich „Der Schlamm“ in der ETZ. Hier findet ihr via Quest-Marker den goldenen Falken, bei dem ihr die Mission im kürzlich entdeckten Gebiet startet.

Erzeugt oder sammelt 50 Sphären der Macht:

Nutzt Meisterwerk-Waffen und eure Super

Das könnt ihr schnell im Blinden Quell erledigen.

Alternativ ist im Schmelztiegel vom 08.12. bis zum 15.12. Hexenkessel aktiv – hier geht das als Warlock (Brunnen) oder Titan (Bubble) sehr schnell.

Sammelt erneut 5 Federn – diesmal alle in der ETZ:

Folgt eurem Quest-Marker ins „Trostland“ der ETZ.

Rechts hinter der Kirche findet ihr den goldenen Falken oben in einem eingestürzten Haus.

Folgt der Tür hinter dem Vogel und macht euch auf ins „Reservoir“.

Ihr seht hier ein Abwasserrohr, folgt dem Verlauf und ihr bekommt 4 der 5 Federn deutlich markiert angezeigt.

Die 5. Feder wartet nach einem Bosskampf am Ende der Location (dort wo auch der Boss vom „See der Schatten“-Strike ist)

Der Boss wird von einem Schild beschützt. Erledigt seine Besessenen-Adds und werft die zurückgelassenen Kugeln (Relikte) auf den Boss, so zerbrecht ihr seinen Schutz.

Besiegt Champions oder Hüter:

Erledigt entweder 200 Hüter in PvP oder Gambit

Oder etwa 35 Champions (jeder gibt euch rund 3 %).

Am schnellsten geht dies wohl, wenn ihr eine Imperiums-Jagd auf 1.220 startet. Pro Aktivität lauern euch etwa 6 Champions auf und ihr braucht keine 10 Minuten für einen Run.

Nebenbei farmt ihr so das neue Exotic Wolkenschlag:

Destiny 2: Selbst Profis sind überrascht, wie stark das neue Exotic Wolkenschlag ist

So schmiedet ihr die Falkenmond: Die letzte Mission schickt euch wieder ins neue Gebiet der ETZ. Diesmal ist das empfohlene Powerlevel aber 1.220. Achtet darauf, dass ihr einen Inventarplatz bei euren Kinetik-Waffen freihabt.

Nun folgt ihr wieder dem goldenen Falken – der zeigt euch immer an, wo ihr euch entlang manövrieren müsst. Ihr müsst aber jetzt auch einige heikle Sprünge meistern.

Packt also eure Bewegungs-Exotics ein oder erhöht eure Mobilität.

Ihr könnt auch ein Schwert nutzen, um die Ego-Perspektive zu verlassen.

Wer sich mit der neuen Stasis-Gletschergranate Plattformen basteln will, kann dies auch versuchen.

Am Ende wartet ein längerer Kampf gegen die Besessenen – abermals müsst ihr kleine Gegner erledigen und die zurückgelassenen Kugeln auf die Feinde mit Schild werfen.

Während des Kampfes erhaltet ihr Falkenmond. Erledigt damit die letzten Gegner und den Boss.

Die ganze Exotische Quest inklusive der versteckten Federn findet ihr hier im deutschsprachigen Video von Nexxoss Gaming:

Fandet ihr unseren Guide hilfreich und habt ihr euch Falkenmond schon erkämpft? Was haltet ihr von dem exotischen Revolver? Kann die Neuauflage mit euren nostalgischen Erinnerungen mithalten?

MeinMMO wird in Kürze auch eine Review zur Kult-Waffe bringen und genauer auf die Schadenssteigerung und Zufalls-Rolls eingehen. Bis dahin könnt ihr euch hier die ebenso tödlichen Raid-Waffen aus der Beyond Light ansehen: Alle 7 Raid-Waffen aus der Tiefsteinkrypta – So stark sind sie