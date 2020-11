Destiny 2: Alle zum neuen Kryptolith-Köder – Schnell laden und beste Upgrades

Destiny 2 ist ein Multiplayer-Online-Shooter mit MMO-Elementen aus dem Hause Bungie. Er erschien am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One und am 24. ...

Wenn ihr mit einer neuen und exotischen Kombination auf die Jagd gehen wollt, schaut hier vorbei: Doppelter Gift-Build ist der neue Star in Destiny 2 – So baut ihr ihn

Ihr könnt auch Mods und Upgrades kaufen, die euren Loot spezifizieren. So bestimmt ihr welche Perks oder Meisterwerke ihr wollt. Das empfiehlt sich aber erst später. Arbeitet zuerst idealerweise daran, schnell zu leveln – so habt ihr auf lange Sicht mehr davon.

Wenn ihr das Maximale aus eurem Köder holen wollt, solltet ihr in verbessern. Besucht dazu Krähe in der Wirrbucht – der NPC steht links neben Spider.

So klappt das mit der Ladung: Wie erwähnt könnt ihr euch nur auf die Großwildjagd begeben, wenn ihr euren Kryptolith-Köder aufladen. Wählt das Item über das Quest-Menü an und verschafft euch einen Überblick zum Stand der Ladung.

Was ist das für ein Köder? Die Season 12, die Saison der Jagd , wird ihrem Namen gerecht und schickt euch auf die Jagd nach Zorngeborenen. Diese Zorngeborenen stehen nicht einfach in der Gegend rum – ihr müsst sie mit einem Köder herauslocken und dann ihre Fährte aufnehmen, bis ihr sie schließlich erlegt.

