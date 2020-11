In Destiny 2 haben Spieler einen Weg gefunden, wie ihr problemlos in nur einer Stunde auf Level 1.200 kommt. So lassen sich selbst die schweren Story-Missionen von Beyond Light alleine meistern, bei denen viele Probleme haben.

Die Erweiterung Destiny 2: Beyond Light erschien erst gestern Abend, am 10. November. Viele Spieler konnten sich aufgrund von Server-Problemen noch nicht mal einloggen. Findige Hüter haben aber schon einen Weg gefunden, wie ihr in nur einer Stunde an die erste neue Levelgrenze (Soft Cap) von 1.200 kommt.

Warum sollte ich schnell leveln? Die neue Story von Beyond Light führt die Hüter auf Europa gegen Eramis. Die Spieler klagen aber, dass die Level-Voraussetzungen der Missionen eine sehr starke Kurve haben.

Schon nach kurzer Zeit rennen gerade Solo-Spieler wie gegen eine Wand. Zwar starten alle Hüter in die neue Season der Jagd auf Powerlevel 1.050, doch unter 1.160 teilen die Gefallenen extremen Schaden aus und stecken fast alles locker weg.

Eramis und ihre Elite bereiten den Hütern in Beyond Light Kopfzerbrechen

So geht Powerleveling in Destiny 2 zum Start von Jenseits des Lichts

Der Destiny-Experte Aztecross hat ein Video erstellt, in dem er zeigt, wie ihr direkt zum Start von Beyond Light extrem schnell und effizient levelt. Möglich wird das durch den Verlorenen Sektor „Witwenweg“ in der ETZ (Europäischen Todeszone).

Darum klappt das so gut:

Witwenweg ist ein sehr kurzer Verlorenen Sektor, den man nach einigen Durchläufen in einer Minute abschließen kann

Der Boss im Sektor ist ein als „gesuchtes Ziel“ markierter Gegner – er lässt Loot mit +10 fallen

Mit Beyond Light kamen Änderungen am Powerlevel ins Spiel – bis zum Soft Cap steigt euer Level schnell an, erst ab 1.200 wird es anspruchsvoller

Ihr könnt die ETZ auf der Erde ohne irgendwelche Voraussetzungen der DLC-Story betreten

Den Verlorenen Sektor „Witwenweg“ findet ihr im Gebiet „Trostland“ der ETZ – gleich in der Nähe der markanten Kirche

So sieht der Ablauf aus:

Betreten den Sektor, steigt die Treppen hinab und eilt zum Boss

Erledigt den Captain, der von 2 Albträumen begleitet wird

Schnappt euch seinen Drop und Lootet die Schatzkiste

Verlasst den Bereich bis ihr links am Bildschirm „Trostland“ lest

Wiederholt das ganze, bis ihr in allen Slots Gear mit Level 1.200 habt

Wer Teil eines Einsatztrupps von bis zu 3 Hütern ist, levelt sogar noch schneller.

Achtet zudem auf diese Tipps:

Habt genug freien Platz im Inventar – ihr wollt nicht, das die Ausrüstung beim Postmeister im Turm landet

Ihr könnt auch eure alte Ausrüstung nutzen, im Sektor selbst ist das Level unwichtig – ein Mobilitäts-Exotic macht euch noch schneller

Mit dem Schwert „Fallende Guillotine“ rasiert ihr auch trotz des Nerfs durch alles im ganzen Sektor

Durch Boss-Kills habt ihr eine gute Chance auf die neuen Mods für euren Geist, der mit Beyond Light überarbeitet wurde

Wie der Ausflug im Action aussieht, könnt ihr euch hier im YouTube-Video von Aztecross ansehen. Der geht übrigens davon aus, dass Bungie dem schnellen Leveln bald einen Riegel vorschieben könnte.

Das Thema Powerleveling spaltete wohl auch in der neuen Erweiterung von Destiny 2 die Community: Nutzt ihr die Möglichkeit zum schnellen Leveln aus? Oder denkt ihr, dass es nun so lange gedauert hat, bis Beyond Light endlich Release hatte, da sollte man nicht so durchrasen?

Findet ihr es sogar gut, dass die Story-Missionen im DLC etwas anspruchsvoller sind und man sich so intensiv mit seinem Hüter befassen muss? Sagt es uns doch in den Kommentaren.

Wer noch Hintergrund-Unterhaltung zum stumpfen Leveling sucht, kann sich ja die Story zur Erweiterung im deutschsprachigen Video anschauen: Destiny 2: Die komplette Vorgeschichte zu Beyond Light – Endlich Zeit für Erklärungen