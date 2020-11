Destiny 2: Die komplette Vorgeschichte zu Beyond Light – Endlich Zeit für Erklärungen

Destiny 2 ist ein Multiplayer-Online-Shooter mit MMO-Elementen aus dem Hause Bungie. Er erschien am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One und am 24. ...

Wer also die Wartezeit und den Server-Down bis Beyond Light unterhaltsam überbrücken möchte, sollte sich das neue Video von Andy Edition anschauen.

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung .

Plötzlich sind also viele der namhaftesten Destiny-Charakere wieder im Rennen – von manchen haben wir seit Destiny 1 nichts mehr gehört. Damit ihr der Geschichte von Beyond Light bestmöglich folgen könnt, präsentieren wir euch die komplette Vorgeschichte dazu im Video.

Wir stellen uns den Gefahren im DLC nicht alleine, an unserer Seite Kämpfen der Vagabund, Eris Morn und die fremde Exo. In der Story von Season 12, der Saison der Jagd , erfahren wir dann auch endlich mehr über Uldren .

Das erwartet die Spieler auf Europa: Zu Beginn der Kampagne von Destiny 2: Beyond Light ruft uns Variks auf den Eismond Europa. Von dem Gefallenen haben wir lange nichts gehört. Seit er den Gefängnisausbruch in Forsaken zu verschulden hatte, bei dem Cayde starb, ist er abgetaucht.

Damit ihr genau wisst, was in der Erweiterung Destiny 2: Jenseits des Lichts Sache ist, werfen wir einen Blick auf die Story im DLC und die komplette Vorgeschichte samt wichtigster Protagonisten.

Destiny hat keine Story? Seit 6 Jahren müssen die Destiny-Spieler sich anhören, der MMO-Shooter bietet doch keine Story . Ganz so leicht war die nicht immer zu finden, aber in kryptischen Lore-Texten oder Item-Beschreibungen punktet das Destiny-Universum durchaus mit spannenden Geschichten.

Bei Destiny 2 tut sich mit der Erweiterung Beyond Light endlich was in Sachen Story. Der YouTuber Andy Edition fast die komplette Vorgeschichte des DLCs auf Deutsch für euch zusammen, damit ihr direkt zum Start mitreden könnt.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA. 5 − = 4

Insert

You are going to send email to