Destiny 2 erzählt seine Story jetzt im Himmel weiter – Habt Ihr es bemerkt?

In Destiny 2 hat Season 10 es endlich geschafft, die Geschichte auf coole Art weiterzuerzählen. Welche Auswirkungen hat die fast vergessene Bedrohungen und wieso lohnt sich ein Blick in den Himmel?

Was passiert da im Himmel? In Destiny 2 hat sich seit dem 5. Mai ordentlich was getan. Diesmal geht’s jedoch um kein neues Exotic oder ein Balance-Patch, welcher das Spiel umkrempelt, sondern um Änderungen an der Skybox, Umgebung und die Art wie die Geschichte erzählt wird.

Auf mehreren Planeten stehen plötzlich gewaltige Türme. Läuft man nur hastig durch die verschiedenen Orte könnte man fast meinen, dass diese Konstrukte, die sich dort aus dem Hintergrund schälen schon immer dort standen.

Doch die starrenden Riesen stehen dort nicht wegen ihres Aussehens. Sie erzählen die Story auf coole Art weiter und werden bald zur Waffe gegen eine unmittelbare Bedrohung.

In der ETZ, auf dem Mond und Io stehen diese Türme jetzt überall

Um diese Bedrohung geht’s: In Season 10 steht den Hüter eine Gefahr aus dem All bevor. Aktuell stürzt das übergroße Kabal-Flottenschiff auf die Erde zu. Diese direkte Bedrohung rückt aber gefühlt stark in den Hintergrund.

Die Hüter vertreiben sich in olympischen Wettkämpfen die Zeit oder spekulieren über die mysteriösen Pyramide-Schiffe, auf deren Ankunft wir seit bald 6 Jahren hin fiebern.

Schuld ist auch die Tatsache, dass die orbitale Bedrohung bis auf ein paar kurze Cutscenes (von vor 2 Monaten) nicht wirklich im Fokus der Season steht.

Die nahende Bedrohung aus dem Orbit: Die Allmacht

Doch jetzt kommt die Story von Season 10 endlich in Fahrt und Destiny 2 gelingt endlich das, was sie seit langer Zeit versuchen.

Geschichtenerzählen auf andere Art: Environmental Storytelling

Story durch die Umgebung erzählen: Durch die saisonalen Aktivitäten wie:

statten wir den mächtigen Kriegsgeist Rasputin mit Waffen aus und erweitern seinen Einfluss. Wir Spieler gehen mit der zwielichtigen KI ein Bündnis ein, um seine alte Macht wiederherzustellen. Denn nur durch Rasputin versprechen wir uns eine Chance gegen das abstürzende Kabal-Schiff.

Jetzt hat die Macht des Kriegsgeistes durch unser Zutun soweit zugenommen, dass er sein Netz aus Türmen aktivieren konnte – welche wir an den Orten der Seraph-Aktivitäten sehen. Die Umgebung verändert sich also mit dem Story-Fortschritt und unsere Taten.

Diese Art die Story ohne Zwischensequenzen, Quest-Dialoge oder Lore-Texte voranzutreiben, möchte Destiny 2 schon länger etablieren: So baute Ikora in Season 8 beispielsweise ein Vex-Portal im Turm. Woche für Woche wuchs das Konstrukt, doch statt einem epischen Finale gab’s leider Ernüchterung.

Diesmal könnte das ganze aber alles andere als ein ödes Story-Finale werden, wie Leaks sehr eindrucksvoll zeigen:

Destiny 2: Leak zeigt Zerstörung von 2 Locations – Killt wohl ganzen Planeten

Was hat sich noch in Season 10 getan? Seit dem Start der Season der Würdigen im März haben sich noch so manche Dinge geändert, die man eventuell übersehen könnte:

Das Seraph-Turm-Event ist jetzt viel schwerer – Seit den neu aktivierten Türmen ist es in einer kniffligeren Phase

Die Allmacht ist nicht länger in der Skybox von Merkur zu sehen – Da sie ja Richtung Erde stürzt

In der ETZ auf dem Mond und Io könnt ihr jetzt auf die beliebten Sweeper-Roboter treffen und sie in kleinen Escort-Missionen zu Rasputins Schläferknoten führen





Rasputins kleine Helfer brauchen unseren Schutz

Das aktuell prominenteste Beispiel für Environmental Storytelling in Destiny dürfte die Weltuntergangsuhr sein. Dort bestaunen die Hüter wie jede Woche mehr und mehr dunkle Invasoren das Sonnensystem betreten und den Grundstein für zukünftigen Content legen.

Habt ihr alle Änderungen in Season 10 bemerkt oder ist etwas euren Blicken verborgen geblieben? Was haltet ihr denn von dieser Art des Geschichtenerzählens und haben wir eventuell sogar eine Änderung übersehen?