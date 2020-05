In Destiny 2 geistert die Zerstörung von gleich zwei bekannten Locations durchs Netz. Wir schauen uns beide Leaks an und ordnen ein, was dahinter steckt.

Spoileralarm – Weiterlesen auf eigene Gefahr!

Wir betrachten in diesem Artikel beide potenziellen Zerstörungen separat und schauen was für und gegen die Ereignisse spricht.

Welche Zerstörung zeigt der Spoiler? Der Turm, der gut besuchte Social Space von Destiny 2, könnte bald ganz schön was abbekommen. Auf reddit zeigen User wie sie sich in eine alternative Version des Turms glitchen und offenbaren heftige Schäden am HQ unserer Hüter.

Besonders schwer erwischt hat es dabei den Plaza, genauer das Everversum:

Wie und wann könnte es dazu kommen? Im Storyfokus der aktuellen Season 10 steht ein gefährliches Bündnis: Die Spieler paktieren mit dem zwielichtigen Kriegsgeist Rasputin um eine Orbitale Bedrohung abzuwehren. Denn auf die Erde rast ein riesiges Kabal-Kriegsschiff steuerlos zu und droht einem Meteor gleich die letzte Stadt zu zerschmettern.

Seit gut zwei Monaten bestücken die Hüter die mächtige KI, mit noch mächtigeren Waffen. Im saisonalen Finale (Anfang Juni) wird Rasputin das Schiff wohl in letzter Sekunde in seine Einzelteile zerlegen. Brocken und Schutt davon könnten dann vom Himmel regnen – die Beschädigung des Turms ist dabei inklusive.

So wahrscheinlich ist der Leak: Die Chancen, dass sich dieser Leak bewahrheiten, sind als recht hoch anzusehen. Aus drei Gründen:

Im Trailer zu Season 10 (via YouTube) sieht man verängstigte Bewohner des Turms, welche zum Himmel starren und teilweise die Hände vors Gesicht halten – Der Grund dürfte die Orbitale Bedrohung sein, welche aber heldenhaft im finalen Moment abgewendet wird

Gelakete Dialoge sowie Queststeps zum Seasonfinale zeigen, dass Commanda Zavala uns für unsere riskante Zusammenarbeit mit Rasputin dankt

Immer mehr Spieler zeigen, wie sie sich in den angekratzen Turm glitchen – Es handelt sich also nicht um eine einmalige Fälschung oder dergleichen. Manche Spieler berichten sogar, dass sie beim Abschluss der Vanilla-Kampagne die Schäden in einer Videosequenz des Turms schon sehen (Quelle: Houndish via YouTube)

Die Allmacht steuert auf die Erde zu

Den Spielern gefällt vor allem der Gedanke, dass das Everversum einen ordentlichen Schlag abbekommt und sehen darin ein selbstironisches Augenzwinkern von Bungie gegen den kontroversen Cash-Shop. An die komplette Zerstörung des Everversums glauben wir aber kein bisschen.

Dunkelheit könnte in Destiny 2 ganzen Planeten zerstören

Welche Location ist bedroht? Seit einer Weile geistert das Gerücht durchs Netz, dass der Titan als komplette Location bald zerstört werden könnte. Als Gründe wird sowohl die Story aber auch die technische Limitierung von Destiny 2 genannt.

In diesem Zusammenhang wird gerne auf das Zitat von Mark Noseworthy, General Manager für Destiny, verwiesen: „Das Spiel könne nicht einfach für immer, unendlich wachsen“ (via Polygon).

Auch Luke Smith, Destinys Chef und Oberguru äußerte, dass manche Inhalte aus dem Spiel verschwinden müssen, schon alleine, weil die Festplatten unter der Last ächzen. Momentan ist die reine Spieldatei von Destiny fast 100 GB groß, der erforderliche Platz für Updates und den Kopiervorgang verschlingt dabei jedoch gute das anderthalbfache.

Auch andere Top-Games sind richtige Speicherplatzfresser:

CoD: MW & Warzone fast 200 GB groß – Auf Konsolen wird’s zum Riesen-Problem

So könnte es dazu kommen: In der Story von Destiny steht die Ankunft der düsteren Pyramidenschiffe nach 6 Jahren Wartezeit kurz bevor. Im Spiel selbst sieht man in Rasputins Bunkern eine Weltuntergangsuhr, welche Woche für Woche mehr Invasoren in unserem Sonnensystem zeigt.

Links sehen wir die Erde, rechts die Pyramidenflotte, in der Mitte Saturn mit dem Mond Titan

Auch eine gelakte Cutscene zeigt, wie die Bedrohung den Jupiter erreicht – also den Saturn samt Mond Titan schon passiert hat.

So wahrscheinlich ist Titans Zerstörung: Wir halten dieses Szenario für deutlich unwahrscheinlicher als die Beschädigung des Turms. Zwar hat Bungie sich dazu geäußert, dass man Inhalte aus dem Spiel nehmen wolle (z.B. einen der beiden Gambit-Modi). Doch an handfesten Beweisen, welche die Theorie untermauern, fehlt es derzeit einfach.

Sollte es aber tatsächlich einen Planeten (Mond) treffen, wäre Titan sicher die erste Wahl. Die Location ist vergleichsweise klein, bietet kaum wichtige Quest und ist quasi nur in der Vanilla-Story relevant. Im Gegensatz zu anderen Locations, wie Io. Der Mond des Jupiter ist beispielsweise das Zuhause einer der beliebtesten Quests in ganz Destiny 2: die Whisper-Mission.

Müssen wir Titan als Location bald Lebewohl sagen?

Es wäre sicherlich ein einschneidendes und beeindruckendes Ereignis, wenn Destiny 2 so weit gehen würde und eine ganze Location ausradieren würde. Damit wäre die nahende Bedrohung der Pyramidenschiffe schlagartig um ein vielfaches beängstigender.

Was haltet ihr von der ganzen Zerstörung, die unseren Hüter bevorstehen könnte? Als wie glaubwürdig schätzt ihr diese Infos ein? Sagt es uns doch in den Kommentaren.