Bei Destiny 2 kommt heute, am 14.12. auf der PS4, PS5, der Xbox One, Xbox Series X, auf dem PC sowie auf Google Stadia ein neues Update. Der Hotfix 3.0.1.2 behebt Probleme und Bufft eine Stasis-Klasse. Dafür stehen aber auch ein Server-Down und Wartungsarbeiten an. Die wichtigsten Zeiten und Infos bekommt ihr hier auf MeinMMO.

Was passiert heute? Die Spieler von Destiny 2 müssen sich in Beyond Light langsam davon verabschieden, dass Updates und Wartungsarbeiten nur dienstags stattfinden. Heute, am Montag, dem 14. Dezember stehen ein neuer Hotfix und im Zuge dessen auch ein Server-Down an

Heute dürfen sich Warlocks über einen Buff freuen. Störenden Problemen auf Xbox sowie PlayStation geht es an den Kragen.

Wir von MeinMMO haben wie gewohnt die wichtigen Zeiten und aktualisieren den Artikel im Laufe des Tages, damit ihr nichts verpasst.

Wartung am 14.12. – Alles zum Ablauf und Server-Down

Diese Zeiten sind heute wichtig:

Gegen 17:00 Uhr gehen die Wartungsarbeiten auf allen Plattformen los.

Ab 17:45 Uhr sind die Server dann offline. Ihr werdet aus allen Aktivitäten gekickt und die Downtime fängt an.

Gegen 18:00 Uhr sind die Server wieder online und der Hotfix 3.0.1.2. rollt weltweit aus

Habt ihr das Update heruntergeladen (und kopiert), könnt ihr wieder Destiny 2 spielen.

Um 19:00 Uhr sollen die Wartungsarbeiten planmäßig enden.

Endlich müsst ihr nicht mehr alle Händler einzeln für Beutezüge abklappern

Wichtig ist: Auch wenn ihr das Update geladen habt, kann es bis zum Ende der Wartungsarbeiten zu Verbindungsproblemen kommen. Ihr müsst eventuell mit Warteschlangen beim Login rechnen. Bedenkt außerdem, dass Drittanbieter-Anwendungen und auch die offizielle Gefährten-App nicht korrekt erreichbar sind. Falls ihr schon die neuste Funktion der App nutzt: Beutezüge von NPCs via Smartphone abholen – wundert euch nicht.

Das ändert sich mit Update 3.0.1.2 in Beyond Light

Das brignt der Hotfix: So gravierende Änderungen wie im letzten Update, als Destiny 2 sein Next-Gen-Upgrade auf PlayStation 5 und Xbox Series X bekam, dürft ihr heute nicht erwarten. Eine Preview auf die Änderungen hat Bungie aber schon veröffentlicht (via Bungie.net):

Der Stasis-Warlock (Schattenbinder) erhält einen Buff: Die Reichweite des Nahkampf-Angriffs „Penumbral-Explosion“ wird um 37 % erhöht. Zudem wird der Mindestabstand für Reichweiten-Nahkampf-Angriffe um 32 % reduziert – ihr könnt also näher an einem Gegner sein und trotzdem euren Eisball schleudern.

Spieler auf PS4 haben Probleme ihre Freundesliste und den Einsatztrupp zu sehen und zusammenzustellen – das soll heute gefixt werden

Das lästige Einfrieren beim Login auf Xbox Series X/S soll behoben werden

Bungie rudert nach dem harten Nerf für den Warlock etwas zurück

Ob es zudem zu weiteren Änderungen oder Fixes kommt, wissen wir erst, wenn die offiziellen Patch Notes erscheinen.

Gehört ihr zu den Spielern, die auf Konsolen Probleme mit der Framerate oder Stottern haben, sollt ihr in die Einstellungen und dort bei „Video“ alles auf Standard zurücksetzen (Bungie via Twitter)

Patch Notes für Hotfix 3.0.1.2 bei Destiny 2

Was steckt in den Patch Notes? Die Patch Notes sind eine komplette Auflistung aller Änderungen am Spiel. Derzeit liegen diese aber noch nicht vor. Traditionell veröffentlicht Bungie sie zusammen mit dem Update selbst.

Wir verlinken euch die Patch Notes dann an dieser Stelle.

Was haltet ihr von dem deutlich schnelleren Update- und Fix-Zyklus seit Beyond Light? Freut ihr euch über den etwas verbesserten Stasis-Warlock oder fürchtet ihr euch als Jäger und Titan davor?

Noch diese Woche starten im MMO-Shooter die weihnachtlichen Feierlichkeiten. Mehr dazu findet ihr hier: Alles zum Anbruch-Event in Destiny 2 – So feiern die Hüter Weihnachten 2020