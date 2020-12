Build für den Stasis-Warlock macht euch zur unbeliebtesten Klasse in Destiny 2

Bei Destiny 2 rächen sich Warlocks jetzt mit einem fiesen Stasis-Build und frieren alles im PvP ein. MeinMMO zeigt euch, welche Exotics und Mods ihr dafür braucht und wie ihr eure Gegner zur Weißglut treibt.

Habt ihr es satt im Schmelztiegel ständig von anrutschenden Titanen oder fiesen Jägern, die euch aus dem Sprung Gletscher vor die Füße werfen, vorgeführt zu werden? Jetzt schlagen Warlocks zurück. Ein fieser Build für den Schattenbinder macht es möglich – aber Vorsicht, ihr könntet reichlich Hass auf euch ziehen.

Was hat es mit dem Build auf sich? Heute, am 14. Dezember, erhält der Stasis-Warlock einen Buff. Nach den heftigen Nerfs kurz nach dem Launch von Beyond Light der letzten Zeit werdet ihr also wieder tödlicher.

Die Reichweite eures Distanz-Nahkampfs „Penumbral-Explosion“ wird um 37 % erhöht.

Der Mindestabstand für diesen Angriff wird um 32 % reduziert – ihr könnt also näher an einem Gegner sein und trotzdem euren Eisball schleudern.

Diese Buffs an dem Nahkampfangriff, der zuverlässig Feinde einfriert und sie wehrlos macht, nutzt ihr voll aus. Durch die Kombination von Exotics habt ihr durchgehend sofort einfrierende Skills bereit, habt quasi permanent 25 % mehr Waffenschaden und ladet eure Super sogar schneller auf.

Den Buff für eure Einfrierung auf Knopfdruck nutzt ihr voll aus

So baut ihr den Stasis-Build für den Schattenbinder in Beyond Light

Das braucht ihr: MeinMMO schlüsselt euch alle Komponenten des Builds einzeln auf und verrät im Anschluss, wie ihr die Kombo am besten spielt. Um durchgehend Penumbral-Explosion nutzen zu können, braucht ihr viel Stärke und Effekte, die euch schnell Energie geben.

Nutzt diese Exotics:

Die exotischen Handschuhe Klauen des Ahamkara: Gewähren euch eine 2. Nahkampf-Aufladung

Die exotische Pistole Auserwählte des Reisenden: So ladet ihr eure Fähigkeiten sehr schnell auf

Wer die Exo-Pistole in Season 11 verpasst hat, setzt alternativ auf das exotische Automatikgewehr Monte Carlo: Das liefert schnell Nahkampf-Energie

Diese Mods solltet ihr einpacken:

Strahlendes Licht (3 Arkus-Energie): Ihr nutzt nur den „2. Teil“ der Mod – rüstet ihr noch eine Arkus-Mod aus, erhaltet ihr nämlich +20 Stärke

Schwungübertragung (3 Arkus-Energie): Ihr ladet durch eure Granaten den fiesen Nahkampf-Angriff schneller und habt hiermit die 2. Arkus-Mod

Habt ihr die Mods noch nicht, schaut bei Banshee-44 im Turm vorbei. Bei dem Waffenmeister rotiert täglich das Angebot. Ihr habt zudem genug Platz für weitere Mods und könnt nach Belieben Statuswerte pushen (bevorzugt Stärke).

Rüstet eure Klauen richtig aus und euren Gegner erstarren vor Angst – und Stasis

Wie sollte eure Stasis-Klasse aussehen?

Zusätzlich zu eurer Penumbral-Explosion wählt ihr die Kälteschub-Granate für euren Schattenbinder-Warlock aus. Durch eure beiden Stasis-Aspekte „Eisfackel-Blitze“ und „Frostimpuls“ habt ihr insgesamt 4 Slots für Fragmente – Titanen kommen in Season 12 nur auf 3, Jäger sogar nur auf 2, also nutzt den Vorteil.

Packt diese 4 Fragmente ein:

1. Wispern des Hedrons: Erhalte nach dem Einfrieren eines Ziels mit Stasis einen Bonus auf Waffenschaden (-10 Stärke).

2. Wispern der Risse: Erhöht den Schaden und die Größe der Stasis-Explosion, wenn du einen Stasis-Kristall zerstörst oder ein eingefrorenes Ziel besiegst.

3. Wispern der Verbundenheit: Siege gegen eingefrorene Ziele mit Waffen gewähren Super-Energie (-10 Intellekt und -10 Disziplin).

4. Wispern der Gefangenschaft: Das Verlangsamen durch deine Fähigkeiten hält länger an und die Dauer verweilender Fähigkeiten wird erhöht (+10 Stärke).

So fangt ihr euch zwar einen Malus von -10 auf Stärke ein, macht den aber direkt wieder wett. Mehr zu den Aspekten, Fragmenten und woher ihr die wichtigen Objekte bekommt, hat MeinMMO hier im Guide für euch:

Stasis verbessern in Destiny 2 – So findet ihr alle Aspekte und Fragmente

So spielt ihr den fiesen Warlock im Schmelztiegel

Das Ziel ist es, wirklich jeden Gegner einzufrieren und euch in jedem Duell einen Stasis-Skill zur Verfügung zu stellen. Ach ja, ihr habt auch durchgehend Extra-Waffenschaden und sehr früh eure Super.

Seht ihr einen Feind oder den roten Ping auf eurem Radar, hüpft ihr hoch und schleudert euren Nahkampf-Skill in diese Richtung. Penumbral-Explosion fliegt automatisch in die ungefähre Richtung eines Gegners und friert ihn sofort ein. Egal, wo ihr ihn trefft.

Nun habt ihr etwa 1,5 Sekunden, um den Gegner mit eurer Exo-Pistole Auserwählte des Reisenden über den Haufen zu ballern.

Praktisch: Sobald ein Gegner einfriert habt ihr automatisch einen 25 % Buff auf Waffenschaden – das hält stolze 10 Sekunden

Der zerberstende Feind spawnt Eissucher, die von alleine das nächste Ziel suchen und einfrieren.

Verfehlt diese Fähigkeit setzt ihr mit eurer Stasis-Granate nach oder landet euren 2. Nahkampfangriff

Im Anschluss aktiviert ihr den Effekt eurer Exo-Pistole und holt euch, wenn nötig, Fähigkeiten-Energie zurück.

Die Mods, Stasis-Fähigkeiten und Exotics sorgen zusammen dafür, dass ihr den Kreislauf eigentlich permanent wiederholen könnt. Zum Leidwesen eurer Feinde. Denn wie wollen die Gegner euch angreifen, wenn sie in ihrer Rutsch- oder Sprungbewegung einfrieren?

Ein Freifahrtschein für den Schmelztiegel habt ihr aber auch mit diesem Build nicht. Die anderen Klassen können euch natürlich noch gefährlich werden und gerade die Spezial-Waffen können für harte One-Shots sorgen.

Wollt ihr nicht auf gemeine Stasis-Taktiken setzen und andere im PvP verärgern, haben wir die Lösung. Auch in Destiny wird das besinnliche Weihnachtsfest gefeiert: Alles zum Anbruch-Event in Destiny 2 – So feiern die Hüter Weihnachten 2020