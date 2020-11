Destiny 2: Alle entropischen Bruchstücke finden – So holt ihr den 2. Stasis-Aspekt

Destiny 2 ist ein Multiplayer-Online-Shooter mit MMO-Elementen aus dem Hause Bungie. Er erschien am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One und am 24. ...

Wer noch einen coolen Build sucht, findet hier mehr: Doppelter Gift-Build ist der neue Star in Destiny 2 – So baut ihr ihn

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung .

3 Entropische Bruchstücke (Entropic Shards) habt ihr schon mindestens gefunden und zerstört. Seitdem der Raid in der Tiefsteinkrypta von den ersten Hütern gemeistert wurde, haben sich die Türen in der „Bray-Exo-Wissenschaft“ in den Bereich „Schöpfung geöffnet“.

So schafft ihr „In Dunkelheit Geboren, Teil 4“ in Destiny 2

Das ist neu: Die Spieler können ihre neuen Stasis-Klassen in Beyond Light deutlich stärker individualisieren, als die herkömmlichen Fokusse. Möglich wird das durch das „Aspekt und Fragment“-System . Seit fast 2 Wochen wundern sich die Hüter aber, woher sie den 2 Aspekt für ihren Warlock, Titan oder Jäger bekommen.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA. 6 − = 1

Insert

You are going to send email to