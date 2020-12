Destiny 2: Viele fordern Überarbeitung alter Exotics – Dieser Fall zeigt, warum

Bei Destiny 2 zeigt ein Vergleich jetzt, wie schlecht die glorreichen Waffen von früher gegen die neuen Exotics abschneiden.

In Destiny 2 können die Hüter zum Zeitpunkt von Beyond Light und der Saison der Jagd insgesamt 167 Exotics sammeln. Davon sind 77 Waffen und je 30 besondere Rüstungen für Titanen, Jäger und Warlocks.

Die Hüter sind sich einig, dass die neuen Exotics kreativ oder extrem mächtig sind. Das gilt besonders für diese Exotics, die in Season 11 oder jetzt mit Beyond Light neu ins Spiel kamen. Könnt ihr euch ein Destiny 2 ohne Dürresammler oder die Klage vorstellen?

Was ist das Problem? Viele Hüter sind sich aber genauso einig, dass die alten Exotics, gerade aus den Anfangstagen von Destiny 2 heutzutage viel zu schwach sind. Die Wunderwaffen von einst fristen ein Schattendasein in der Sammlung.

So mancher Spieler fordert daher, dass Bungie doch endlich mal die alten Exotics überarbeiten oder buffen sollten und endlich die fehlenden Meisterwerk-Katalysatoren bringen sollte. Wie schlecht die alten Exotics teilweise gegenüber der neuen Generation abschneiden, überrascht jetzt aber die Community.

Das neue Exotic Wolkenschlag

Duell der Exotics lässt altes Exotic richtig alt aussehen

Dieser Vergleich sorgt für Aufsehen: Besonders deutlich zeigt das Problem jetzt ein Vergleich zwischen den beiden exotischen Scharfschützengewehren D.A.R.C.I. und Wolkenschlag. Der reddit-User WayofSoul hat beide Sniper mal hinsichtlich Schaden in kurzer Zeit (DPS) und totalen Schaden über das ganze Magazin verglichen.

Das Duell gewinnt eindeutig das neue Gewehr Wolkenschlag. Für seinen Vergleich nutzt WayofSoul dabei sogar die verbesserte Version von D.A.R.C.I. mit dem Schadensbonus von „Persönlicher Assistent“.

So sieht das Duell aus:

Waffe: D.A.R.C.I. (+ PA) Wolkenschlag DPS (Burst): 18.960 19.780 Totaler Schaden: 170.660 178.050 Reserven: 30 31

Erstaunlich daran ist, dass Wolkenschlag eine Spezial-Waffe ist. D.A.R.C.I. rüstet ihr hingegen im Power-Slot aus. Die Waffen hier sind (oder sollten) die stärksten im Spiel sein, dafür ist die Munition aber sehr knapp.

Damit ist Wolkenschlag nicht nur in kurzen Schadensphasen und auf lange Sicht besser, es ist eigentlich auch noch in der „schwächeren“ Waffen-Kategorie.

Früher hat D.A.R.C.I. gegen die Raid-Bosse gekämpft

So reagiert die Community: Der entsprechende Post vom 11. Dezember hat mittlerweile 7.800 Upvotes, bei einer Upvote-Rate von 97 % und in 650 Kommentaren diskutieren die Hüter darüber. Der Ruf nach einem Buff für alte Exotics generell wird laut.

Das sagen die Hüter noch:

Viele sind traurig darüber, dass eine der besten Waffen aus den Vanilla-Tagen von Destiny 2 jetzt doch so deutlich verliert.

Manche Hüter fordern hier auch, dass D.A.R.C.I. doch einfach von Bungie als Spezial-Waffe kategorisieren werden sollte. Andere halten dagegen: Dies würde nur zu Problemen im PvP führen.

Einige scherzen, dass D.A.R.C.I. nur noch für die Messung von Distanzen für die YouTuber und ihre Waffentests genutzt wird – da das Gewehr stets den Abstand zu einem Ziel anzeigt.

Andere hingegen prophezeien schon, dass Wolkenschlag eh bald einen Nerf kassiert.

Überarbeitet Bungie wirklich keine alten Exotics?

In den Patch Notes zu allen Änderungen von Beyond Light (via Bungie.net) finden wir zahlreiche kleinere Anpassungen für Exotics. Dabei werden auch Oldtimer wie der Jadehase bedacht.

Auch von den generellen Änderungen des DLCs profitieren betagte Exotics:

Durch die jüngste Umstellung aller 110er Handfeuerwaffen auf eine Feuerrate von 120 ist das alte Exotic Sturm deutlich populärer und besser geworden

Die einzige Handfeuerwaffe des beliebten 150er Archetyps ist nun übrigens das alte Exotic Sonnenschuss

Die exotischen Scouts sind im Schmelztiegel jetzt richtig stark

Durch die Synergie von den neuen exotischen Warlock-Handschuhen strahlen alte Kultwaffen wie die Dorn jetzt

Kleine Änderungen reichen schon aus, um ein altes Exotic zur Killer-Waffe zu machen

In der Vergangenheit haben Überarbeitungen von Exotics diese des Öfteren plötzlich zu richtigen Top-Waffen gemacht:

Wenn man sucht, findet man also auch Beispiele dafür, dass Bungie Liebe für alte Exotics übrig hat.

Aber es stimmt schon: in Destiny 2 trifft meistens doch das Sprichwort „neu ist immer besser“ zu – also wenn es um Exotics geht. Für manche der alten Exotics hat man hart gearbeitet und viele Stunden investiert, da ist der Ruf nach aktueller Konkurrenzfähigkeit kein Wunder.

Was denkt ihr, sollte Bungie Energie darauf verwenden die alten Exotics zu überarbeiten? Oder wollt ihr lieber neue exotische Waffen und dafür können die alten ruhig in der Sammlung verrotten? Habt ihr sogar eigene Ideen oder wünscht euch ganz dringend einen Katalysator für ein Exotic – sagt es uns doch in den Kommentaren.