Destiny 2: Einziger schwerer Bogen bekommt Meisterwerk-Upgrade – Lohnt es sich?

Destiny 2 ist ein Multiplayer-Online-Shooter mit MMO-Elementen aus dem Hause Bungie. Er erschien am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One und am 24. ...

Seid ihr ein Exo-Sammler und braucht jeden Katalysator in eurer Sammlung? Oder seid ihr ein Jäger und findet Leviathan-Hauch einfach super passend zur aktuellen Season? Sagt es uns eure Meinung doch in den Kommentaren.

Beachtet: Die speziellen Zorngeborenen-Jagden startet ihr mit eurem Köder aus Season 12 . Achtet dann darauf das ihr dort in den ersten Slot einen Mod einfügt, der als Paket-Inhalt anzeigt: „Leviathan-Hauch-Katalysator-Fortschritt“. So wie hier im Bild:

So geht’s schneller: Wenn ihr es nicht erwarten könnt und den Katalysator schnellstmöglich in den Händen halten wollt, gibt es einen Farm-Trick:

Jetzt ist die Saison der Jagd in Destiny 2 gestartet und bringt passenderweise einen Katalysator für das angeschlagene Exotic. MeinMMO sagt euch, wie ihr Leviathan-Hauch zum Meisterwerk macht und was der Bogen dann kann.

Um dieses Exotic geht’s: Der Kampfbogen „Leviathan-Hauch“ kam im Herbst 2019 mit Season 8 ins Spiel. Bis heute, ein Jahr später, ist das Exotic der einzige schwere Bogen in Destiny 2 – er benötigt also Power-Munition.

Bei Destiny 2 könnt ihr jetzt in Season 12 den exotischen Bogen „Leviathan-Hauch“ zum Meisterwerk machen. Wir sagen euch, wo ihr den Katalysator findet und was die Waffe dann auf dem Kasten hat.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA. − eins = sieben

Insert

You are going to send email to