Wenn ihr eine Endgame-Aktivität sucht, in der ihr das Schwert ausprobieren könnt, empfehlen wir euch die neuen Verlorenen Sektoren: Denn hier findet ihr die 6 neuen Exo-Rüstungen aus Beyond Light

Ihr könnt mit Die Klage leichte Angriffe vom Stapel lassen, zwischendrin schwere Angriffe einstreuen und das Ding wie ein normales Schwert spielen. Das solltet ihr aber nicht, denn dann braucht ihr dafür kein Exotic-Slot zu opfern – der wäre verschwendet. Zudem fällt der Schaden so auch nicht so hoch aus.

Kann das Exo-Schwert was? Das neue Schwert Die Klage ist kürzlich in Destiny 2: Beyond Light eingetroffen. Seitdem fragen sich die Hüter: sollte ich meinen Exotic-Slot dafür opfern?

