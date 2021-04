Bei Destiny 2 startet bald Season 14 und Bungie zeigt jetzt harte Nerfs, auf die ihr euch schon mal einstellen sollt. Handfeuerwaffen, Schrotflinten und Schwertern geht’s an den Kragen.

Darauf sollt ihr euch einstellen: In Destiny 2 startet am 11. Mai 2021 die noch namenlose Season 14. Damit bekommt der MMO-Shooter neuen Content und auch zahlreiche Balance-Anpassungen spendiert. Bungie hat jetzt einen Ausblick auf einige harte Nerfs, an so ziemlich all euren Lieblingswaffen in Aussicht gestellt.

Bungie möchte die Änderungen an Schwertern, Handfeuerwaffen, Schrotflinten und starken Perks so früh kommunizieren, damit ihr euch darauf einstellen könnt. Noch im April will man dann über Buffs sprechen, die ebenfalls in Season 14 kommen.

MeinMMO listet euch die wichtigsten Nerfs auf. Wir erklären, warum es dazu kommt und warum das die Rache des Waffenruhestandes ist.

Warum sagen wir Nerf? Wenn etwas in einem Spiel generft wird, dann wird es schlechter als vorher. Das soll auf die Spielzeugwaffen der Firma NERF zurückgehen, die Schaumstoff-Projektile verschießen, die niemandem schaden (via

Das Gegenteil eines Nerfs ist der Buff. Ein gebufftes Item steht nach dem Patch stärker dar. Das leitet sich vom englischen Wort “to buff” für “etwas polieren” ab. Wenn etwas in einem Spiel generft wird, dann wird es schlechter als vorher. Das soll auf die Spielzeugwaffen der Firma NERF zurückgehen, die Schaumstoff-Projektile verschießen, die niemandem schaden (via esports.com ). Nach einem Nerf haben die Spieler also harmlose(re) Waffen oder Skills zur Hand.Das Gegenteil eines Nerfs ist der Buff. Ein gebufftes Item steht nach dem Patch stärker dar. Das leitet sich vom englischen Wort “to buff” für “etwas polieren” ab.

Destiny 2 zeigt, mit welchen Nerfs ihr in Season 14 leben müsst

Das passiert mit Handfeuerwaffen: Hüter rennen seit Jahren am liebsten mit Revolvern rum. Die Handfeuerwaffen sind quasi auch immer Meta im PvP. Den dominanten 120ern geht es jetzt aber an den Kragen:

Distanz, bei der die Schadens- und Zielhilfeabnahme beginnt, wird um 2 bis 4 Meter reduziert (je nach Reichweiten-Stat).

Dadurch macht man den Reichweiten-Buff, den 120er in „Jenseits des Lichts“ erhalten haben, etwa zur Hälfte rückgängig.

Die langsam feuernden 120er sind noch nicht lange Meta, erst seit ihre Reichweite im November 2020 deutlich erhöht wurde. Vertreter wie Letzter Dollar, Igneous-Hammer oder Sturm sind aber sofort zu den wohl beliebtesten Primär-Waffen im PvP aufgestiegen. Ein Schuss, dem Gegner das halbe Leben abziehen, fix in Deckung huschen und das aus absurder Distanz – so sieht (oder sah) der Spielstil der Revolver aus.

Für die aktuell beste 120er grindeten die Hüter eine sonst unbeliebte Playliste hoch und runter:

Kaum einer will sich Trials in Destiny 2 antun – Waffe sorgt für Spieler-Rekord

So ergeht es Schwertern im Mai 2021

Ein weiterer jahrelanger Favorit der Hüter sind Schwerter. Die Klingenwaffen brechen mit der Egoperspektive und sind vor allem im PvE richtige Monster. Den zwei mächtigsten Schwertern zieht Bungie jetzt die Zähne:

Fallende Guillotine : Das legendäre Schwert Fallende Guillotine verbraucht bei seinem charakteristischen Dreh-Angriff mehr Munition. Ein schwerer Schwung kostet euch dann 6 Munition (vorher 4). Damit ist es eher auf Linie mit anderen legendären Schwertern, der Schaden ist immer noch etwas höher, aber nicht mehr so günstig zu nutzen. Bungie spricht hier übrigens von einem Nerf aller “Vortex-Gehäuse-Schwerter” – ob der einzige Vertreter, Fallende Guillotine, da bald einen Bruder bekommt?

: Das legendäre Schwert Fallende Guillotine verbraucht bei seinem charakteristischen Dreh-Angriff mehr Munition. Ein schwerer Schwung kostet euch dann 6 Munition (vorher 4). Damit ist es eher auf Linie mit anderen legendären Schwertern, der Schaden ist immer noch etwas höher, aber nicht mehr so günstig zu nutzen. Bungie spricht hier übrigens von einem Nerf aller “Vortex-Gehäuse-Schwerter” – ob der einzige Vertreter, Fallende Guillotine, da bald einen Bruder bekommt? Die Klage: Das exotische Schwert Die Klage führt mit seinen aufgeladenen Kombos die meisten Schadens-Listen an. Ein schwerer Angriff mit intensivierter Klinge (“Banshees Wehklagen”) fügt nach dem Nerf 16 % weniger Schaden zu. Der Schaden dürfte weiterhin über dem der legendären Schwerter liegen. Obendrauf bekommt das Schwert aber auch einen Nerf für die Schild-Durchdringung – dazu später im Artikel mehr.

Schwerter haben erst mit der aktuellen Season 13 einen Nerf auf Schaden kassiert. Sie sind aber noch immer Top-Waffen im PvE. Denn sie müssen nie nachladen, haben hohe Reserven und erlauben es extremen Schaden mit nur einem Schlag anzurichten, wenn man nahe genug an Bosse rankommt.

Destiny schraubt an starken Waffen-Eigenschaften und indirekt Schrotflinten

Diese Perks erhalten Nerfs:

Fixer Zug (Quickdraw) ermöglicht schnelle Waffenwechsel und bufft passiv Handling um +100. Der enorme Bonus auf Handling gilt nur noch 1 Sekunde lang nach dem Wechsel oder bis ihr ins Visier geht. Laut Bungie würden sonst mit nur einem Perk alle Nachteile von schwerfälligen Waffen wegfallen.

Rasierei (Frenzy) verleiht euch einen hohen Schadensbonus. Nach dem Nerf liegt der bei +15 % (vorher 20 %). Der Bonus war zu einfach zu aktivieren, man musste nur 12 Sekunden lang im Kampf sein. Der Perk ist nur auf den neuen und starken Kabal-Waffen.

Speicher-Salve (Reservoir Burst) richtet nur noch 25 % Bonus-Schaden an (vorher + 33 %). Dieser einzigartige Perk vom Fusionsgewehr Fangfrage erhöht zusätzlich die Magazingröße. Es sieht ganz danach aus, als ob der Spitzenwaffen-Perk in den normalen Perk-Pool wandert und Bungie ihn so nicht übertrieben stark machen will.

Was ist mit Schrotflinten? All die dominanten Waffen haben Nerfs über sich ergehen lassen müssen, nur Schrotflinten nicht. Vor allem im PvP sind die Hüter es leid, Felwinters Lüge nutzen zu “müssen”, weil sie so stark ist.

Bungie will das damit lösen, dass auf Felwinters Lüge und Astralhorizont (Trials Shogun) der Perk Fixer Zug durch Überschuss ersetzt wird.

Das gilt auch rückwirkend, ab Season 14 verwandelt sich jeder Roll der beiden Schrotflinten.

Astralhorizont und Felwinters Lüge sind beide behäbige Schrotflinten, aber hauen richtig rein

Schilddurchdringung bereitet Destiny 2 Probleme und muss weg

Darum geht’s: Sogenannter “Chip Damage” wird komplett aus Destiny 2 verbannt. Damit ist Schaden gemeint, der trotz Schilden oder Schutz direkt den Lebensbalken ankratzt. Laut Bungie führt das zu Problemen im Zusammenhang mit Stasis oder Bossen in ihren immun-Phasen.

Schwerter können nicht länger durch Schilde schlagen (Die Klage bleibt aber weiterhin stark gegen Schilde von Barriere-Champions).

Das Fusionsgewehr Bastion verliert die Fähigkeit Schilde zu umgehen und direkt Schaden am Lebensbalken zuzufügen. Zusätzlich erhält das Exotic eine um 13 % größere Streuung (wohl weil es im PvP immer beliebter wird). Dafür kann Bastion in Season 14 unaufhaltsame Champions von sich aus stoppen (also ohne Mods).

Der verhasste Waffenruhestand nimmt Rache

Daher kommen all die Nerfs: Bungie selbst spricht im Zusammenhang mit den angekündigten Nerfs von der “niemals endenden Suche nach Balance”. Das trifft es ziemlich gut, denn eine perfekt ausgewogene Sandbox wird Destiny 2 wohl niemals erreichen (wie wohl auch kein anderes Game).

Schuld dürfte jetzt aber der Wegfall des Waffenruhestands sein. Da die stärksten Waffen jetzt nicht mehr in Rente gehen und so aus dem relevanten Endgame entfallen, muss man sich mit Nerfs um die dominantesten Störenfriede kümmern. In der Vergangenheit kündigte Bungie das auch schon an, besonders Kriegsgeist-Zellen und Felwinters Lüge könne man in diesem Zustand nicht im Game lassen, hieß es da.

Viele Hüter greifen zu Bastion, um den Igneous-Hammer perfekt zu ergänzen

Bungie beendet die Vorgestellten Nerfs damit, dass man auf das Feedback der Hüter gespannt ist. Also sagt uns doch, was haltet ihr von den geplanten Änderungen, die in Season 14 die wohl derzeit beliebtesten Waffen betreffen?

Versteht ihr die Nerfs und seid gespannt auf die noch ausstehenden Buffs? Seid ihr froh, dass Raketenwerfer nicht auf dem Schafott landen? Diskutiert mit uns in den Kommentaren.