Destiny 2: Viele freuen sich auf Transmog, doch 2 Fehler könnten das Feature ruinieren

In Destiny 2 dürft ihr bald stark und hübsch sein. Doch die Hüter sorgen sich um das neue Transmog-Feature, das in Season 14 kommen soll, schon jetzt. Timegating und Echtgeld-Einsatz bereiten Kopfzerbrechen.

Jeder Hüter kennt wohl das Problem, dass er sich oft zwischen gutem Aussehen oder hoher Kampfkraft entscheiden muss. Man findet eine Rüstung, die optisch so richtig was hermacht, aber die Statuswerte passen so gar nicht ins Build oder sind einfach gleich für die Tonne.

Darauf freuen sich Hüter: Wenn im Mai 2021 die Season 14 von Destiny 2 startet, findet richtiges Transmog seinen Weg in den MMO-Shooter. Integriert wird das durch die Rückkehr von Ada-1 in den Turm. Die Exo-Dame bringt das Feature “Rüstungs-Synthese” mit.

Was ist Transmog? Hinter Transmogrifikation (kurz Transmog) versteht man ein System, bei dem Rüstungen und Klamotten optisch verändert werden. Ausrüstungsstücke können den Look von anderen erspielten Items erhalten.

Nützlich ist Transmog, wenn die neue Rüstung stärker oder ein höheres Level hat, aber einem vom Aussehen nicht zusagt. So können Spieler herumlaufen wie es ihnen gefällt und müssen aber nicht auf die Power neuer Items verzichten.

Für Transmog verwandelt ihr den Look von Rüstungen dann in sogenannte universelle Ornamente. Damit schmückt ihr dann die aktuell getragene (legendäre) Ausrüstung und schon hat sie das identische Aussehen der Ornamente. Die gute Nachricht ist, ihr müsst die Rüstungen nicht im Inventar horten. Es reicht aus, wenn ihr den Look in der Sammlung registriert habt: Bungie weiß nun endlich, ob ihr alte Rüstungen in Beyond Light zerstören dürft.

So soll die Anpassung des Looks ab Season 14 aussehen – mit dem passenden Shader veredelt ihr Ornamente noch

Spieler sollen stark und hübsch in Destiny 2 sein, aber …

Das bereitet Kopfzerbrechen: Destiny-typisch dürfen Hüter nicht nach Lust und Laune Rüstungen aus der Sammlung in universelle Ornamente verwandeln, die sie dann über ihre getragene Rüstung stülpen. Ihr benötigt dafür eine neue Ressource: Synthese-Tokens. Die Tokens erhaltet ihr aus Beutezügen oder ihr bezahlt dafür mit Silber (Echtgeld-Währung).

So hat Transmog für die Spieler schon vor der Veröffentlichung einen bitteren Beigeschmack. Diese 2 Dinge bereiten Sorgen:

Timegating: Oftmals lassen sich Aufgaben in Destiny 2 nicht direkt in Gänze abschließen oder sind auf eine Obergrenze pro Woche gedeckelt. Das würde für euch bedeuten, egal wie fleißig ihr seid, hat Ada nur 2 Beutezüge pro Woche, könnt ihr auch nur 2 Ornamente pro Woche anfertigen. Das würde in diesem Beispiel bedeuten, um ein ganzes Rüstungs-Set zu erstellen, bräuchtet ihr mehr als 2 Wochen.

Angst vor den Kosten: Wer keine Zeit zum Grinden (oder keine Lust) hat, kann in die Tasche greifen und sich den Weg zu Transmog abkürzen. Hüter befürchten jetzt, dass Bungie Transmog extra limitiert oder den Grind enorm hoch ansetzt, um ihnen das Silber aus dem Portmonee zu ziehen.

Würde Bungie also zu sehr auf Timegating und hohe Kosten setzen, wäre Transmog für viele direkt zum Start ruiniert. Richtig schade, immerhin wartet so mancher Hüter seit 2014 darauf.

Bedenkt, dass wir derzeit nicht wissen, wie hoch die Silber-Kosten dann in Season 14 sein werden und wie stark spürbar das Timegating dann ausfällt. Übrigens, habt ihr ein Ornament erstellt, bleibt das dauerhaft freigeschaltet. Das Gleiche gilt für Shader, die belegen keinen Slot mehr im Inventar und sind dauerhaft freigeschaltet.

Götter schlachten und dabei gut aussehen ist beides Endgame

Dass Destiny 2 auch Geld für Bungie einspielen muss, ist vielen Hütern klar – gerade seitdem viele Bereiche im Shooter Free2Play wurden. Doch die Angst, dass Transmog stark monetarisiert wird, zeigt sich auch auf MeinMMO. So lesen wir unter Artikeln zum Thema regelmäßig solche Kommentare:

Es ist halt erstaunlich wie Bungie selbst mit sowas normalem und einfachen wie Transmog noch die Spieler mit Grind bei der Stange halten will und hofft damit noch Geld aus den Taschen der Spieler zu ziehen. Venrai via MeinMMO

So wichtig ist Optik: Für viele Spieler zählt die Optik ihres Hüter-Alter-Egos zu den wichtigsten Dingen im Spiel. Wie wichtig die Optik den Hütern ist, weiß auch Bungie.

Jede Woche halten sie in ihrem Blog-Post (TWaB) eine Fashion-Show ab. Dort werden Videos, Artworks oder besonders coole Designs aus der Community gezeigt und auch mit einem selten Emblem honoriert. Das Everversum strotzt jede Season nur so von Skins, Shaders und anderen Cosmetics. Gerade die alternativen Ornamente für Exotics machen den Fashion-Hütern den Mund wässrig.

Damit ihr euch direkt zu Beginn der Season 14 etwas mit Transmog austoben dürft, verteilt Bungie einen Startvorrat von Synthese-Materialien. Wie schnell er aufgebraucht ist, wird sich dann im Mai 2021 zeigen.

Bereitet euch das geplante Transmog-Feature Sorgen oder ist die Optik eures Hüters zweitrangig? Sagt es uns doch in den Kommentaren.

Ada-1 erhält bei ihrer Rückkehr in den Turm neben Transmog auch noch eine andere Funktion, die viele Veteranen schmerzlich vermissen: Destiny 2 bekommt endlich Händler mit Zufalls-Waffen