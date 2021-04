Bei Destiny 2 sollen 2 NPCs wieder mehr Relevanz erhalten. Jede Woche sollen euch potenzielle God-Rolls dazu bringen, die Inventare von Händlern zu durchstöbern – so wie damals in Destiny 1.

Das soll euch jede Woche versüßen: 2 betagte NPCS im Turm erhalten in Destiny 2 ein Upgrade. Ein Teil ihres Inventars soll sich zu jedem Weekly Reset ändern und euch so dazu bringen, stets vorbeizuschauen.

Waffenmeister Banshee-44 verkauft jede Woche 6 verschiedene Waffen – je 2 Kinetik, Energie und Power-Waffen. Der Clou daran: Die Knarren selbst und ihre Perks, also Rolls, werden stets zufällig bestimmt. Eine Woche lang können dann alle Hüter den gleichen zufälligen Roll kaufen.

Ada-1 übernimmt den Verkauf von zufälligen Rüstungen. Bei ihr erhaltet ihr jede Woche eine Rüstung mit zufälligen Statuswerten.

Zudem übernimmt Ada-1 Funktionen von Banshee. Bei ihr erhaltet ihr täglich 2 zufällige Rüstungs-Mods und kauft beispielsweise Upgrade-Module. So sollt ihr über kurz oder lang die Mods erhalten, die euch für die stärksten Builds noch fehlen.

Ihr sollt also bei jedem Weekly Reset das Inventar von Ada und Banshee durchstöbern. Wer weiß, eine Waffe (aus dem Worlddrop) könnte ja genau der Godroll sein, den das fiese Loot-Glück euch nie bescheren wollte.

Wann kommt das Feature? Die Aktualisierung der beiden Händler soll zum Start der Season 14 zu Destiny 2 kommen. Die noch namenlose Season startet am 11. Mai und löst damit die aktuell laufende Season 13 nahtlos ab.

Was ist der Weekly Reset? Jeden Dienstag stellen sich die Uhren von Destiny 2 zurück. Alle Checkpoints in Missionen oder Raids verfallen. Ihr könnt neue wöchentliche Beutezüge erledigen und die Quellen für Spitzenloot dürfen erneut angegangen werden.

Der Weekly Reset findet bei uns aktuell um 19 Uhr statt (je nach Zeitumstellung auch mal 18 Uhr). Dienstags kommen dann meist auch neue Quests, Story-Stränge und ein aktualisiertes Cashshop-Inventar ins Spiel. MeinMMO begleitet den Weekly Reset stets mit einem Artikel.

Ada-1 erhält bei ihrer Rückkehr (im Titelbild) in den Turm aber in Season 14 noch eine weitere Funktion: “Rüstungssynthese”. Hinter dem Begriff versteckt sich richtiges Transmog. Damit dürfen Hüter endlich so gut aussehen, wie sie wollen und trotzdem stark bleiben.

Alter Trick aus Destiny 1 soll euch Destiny 2 attraktiver machen

Das haben Veteranen vermisst: Die Idee, dass NPCs den Hütern wöchentlich einen neuen zufälligen Roll mitbringen, ist nicht neu. Bereits in Destiny 1 war jede Woche die Vorfreude der Hüter groß, wenn man nach einem Weekly Reset die NPCs abklapperte.

Verkaufte Lord Shaxx ein Palindrom mit God-Roll, dann konnte man damit rechnen, dem Revolver überall im PvP gegenüberstehen zu müssen. Die Fraktions-Händler wurden zu jeder neuen Destiny-Woche munter abgegrast – manche Hüter schworen sogar mit jedem Charakter einer anderen Fraktion die treue, nur um keinen potenziellen God-Roll zu verpassen.

Der Händler der Fraktion “Toter Orbit” hatte in Destiny 2 nur einen unrühmlichen, kurzen Auftritt

In Destiny 2 fordern die Spieler schon lange, dass NPCs wieder deutlich relevanter werden. Lange wurden die Händler nur verächtlich als Beutezug-Lieferant betitelt. Für viele geht der MMO-Shooter mit der aufpolierten Relevanz der beiden NPCs also deutlich in die richtige Richtung.

Ob ihr dann ab Season 14 wirklich bei Banshee über einen God-Roll stolpert oder wie gut das Feature jetzt in Destiny 2 ankommt, muss sich natürlich erst noch zeigen.

Was haltet ihr von der Idee, vermisst ihr es, beim Weekly Reset die Inventare der Händler zu durchstöbern? Oder denkt ihr, dass Destiny 2 genug starke Alternativen an Waffen bietet und God-Rolls aus dem Worldpool eher unattraktiv sind? Sagt es uns doch in den Kommentaren hier bei MeinMMO.