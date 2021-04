In Destiny 2 könnt ihr heute, am 1. April seltene Mods bei Banshee-44 ergattern. Ein Angebot hat dabei eine Drop-Chance von unter 1 %. MeinMMO sagt, warum sich ein Besuch beim Waffenmeister lohnt und warum ihr so schnell sein müsst.

Für dieses Angebot müsst ihr schnell sein: Heute, am 1. April verkauft der Waffenmeister Banshee-44 richtig seltene und gute Items in Season 13 von Destiny 2.

Mit dabei ist die Modifikation (Mod) “Mächtige Freunde”. Die gab es erst 3 Mal seit 2020 zu kaufen und kommt so auf eine Droprate von 0,82 %. Diese Mod gehört in viele Builds und oft jammern Hüter, dass sie ihnen fehlt.

Die zweite Mod “Libelle-Spezifikation” ist auch recht selten – wurde seit 2020 immerhin 7 Mal verkauft (Droprate 1,92 %). Damit verbessert ihr explosive Eigenschaften eurer Waffe.

Die Drop-Chancen beziehen wir von dem Bot “Banshees-44’s Daily Mod” (via Twitter). Das Programm beobachtet den Waffenmeister und sein Angebot jede Woche.

Der Haken am Angebot: Der Deal gilt nur am 1. April. Ausgerechnet heute steht aber das neue Update 3.1.1.2 an. Ihr solltet Banshee bis 18:00 Uhr besuchen, später fangen die Wartungsarbeiten an – um 18:45 Uhr werdet ihr allerspätestens sogar aus dem Spiel geworfen. Denn dann fahren die Server runter und sind erst nach dem Reset erreichbar, wenn Banshee andere Items anbietet.

Wie kaufe ich bei Banshee ein? Besucht den freundlichen Exo im Turm, gleich rechts vom Landepunkt hat er seine Werkstatt. Unten in seinem Inventar seht ihr immer die täglichen Mod-Angebote. Je Mod möchte er von euch 10 Mod-Komponenten.

Heute hat Banshee mit “Mächtige Freunde” und “Libelle-Spezifikation” ein starkes Angebot

Fehlt euch die nötige Ressource, zerlegt im Menü andere Mods (Inventar 2. Reiter). Keine Sorge, seit einiger Zeit braucht ihr keine Kopien mehr von Mods – das Spiel hat sie automatisch hinterlegt, sobald ihr sie einmal hattet. Ihr könnt sie dann unendlich oft auf Waffen und Rüstungen montieren.

Die Mods sind selten, aber was haben sie auf dem Kasten?

Das macht die Mods so gut: “Mächtige Freunde” steht weit oben auf der Liste der begehrten Modifikationen. Nicht nur aufgrund der Seltenheit, sondern auch der Effekte, die euch die Rüstungs-Verbesserung gibt:

Ihr ladet, wenn ihr euch mit Licht aufladet, auch alle Verbündeten in der Nähe auch mit Licht auf.

Mit der Mechanik “Mit Licht aufgeladen” lassen sich extrem mächtige Builds bauen, die euch fast unsterblich machen oder den Schadens-Output stark erhöhen.

Für viele wichtiger ist aber die 2. Funktion: Die Mod boostet eure Mobilität um +20.

So hüpft ihr höher, straft schneller in Gefechten und Jäger laden ihr Ausweichen schneller auf. Durch den enormen Werteanstieg könnt ihr andere Stats bei Rüstungen als Mobilität bevorzugen.

Um den +20-Bonus zu aktivieren, benötigt ihr in der Rüstung eine weitere Arkus-Mod (egal welche) oder in eurem kompletten Loadout eine weitere “Mit Licht geladen”-Mod.

3 Loadouts vom Profi, mit denen ihr in Season 13 von Destiny 2 alles rasiert

Die “Libelle-Spezifikation” installiert man auf Waffen. So verbessert ihr Knarren mit dem Perk “Libelle”:

Die Explosion nach präzisen Todesstößen wird durch die Mod größer und stärker.

Leider sind die Verbesserungen der Explosion im Gameplay kaum spürbar.

Unter Hütern geistert das Gerücht umher, dass die neue Auftragswaffe “Plünderer Salve” durch die Mod verstärkt wird. Tests haben den Mythos aber zerlegt – der Explosionsradius der Granaten erhöht sich hier also nicht (via YouTube).

Lohnt sich das also? Das Highlight des Angebots ist also eindeutig die Mod “Mächtige Freunde”. Unter dem Post des Banshee-Twitter-Bots häufen sich daher Kommentare, die allen empfehlen zuzuschlagen. Manche User sagen sogar, dass man jetzt nicht mehr unter allen Build-Videos jammern sollte, das diese Mod einem ja noch fehlen würde.

Habt ihr schon zugeschlagen oder verhagelt euch das heutige Update das seltene Angebot? Sagt es uns doch in den Kommentaren.

